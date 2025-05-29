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İYİ Partili Vekil "Sana Bunu Alacağım" Demişti: TBBM’den Asu Kaya Tepkisi

İYİ Partili Vekil "Sana Bunu Alacağım" Demişti: TBBM’den Asu Kaya Tepkisi

İyi Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2025 - 16:47

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını WhatsApp grubuna atarak “Sana bunu alacağım” ifadelerini kullanmıştı.

TBMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asu Kaya’ya yapılan çirkin saldırının takipçisi olacakları ifade edildi.

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İYİ Parti’de teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı olan Hasan Toktaş’ın WhatsApp mesajı tepki çekmişti.

İYİ Parti’de teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı olan Hasan Toktaş’ın WhatsApp mesajı tepki çekmişti.

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TBMM’den Asu Kaya açıklaması geldi.

TBMM’den Asu Kaya açıklaması geldi.

TBMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’i kabul etti. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Meclis’teki kabulde, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Kaya’nın, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı’ndaki yerinde otururken çekilen bir fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, kabulde, Kaya’ya yönelik söz konusu davranışın, yalnızca bir kadın milletvekiline ya da Başkanlık Divanı üyesine değil, tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını belirtti. Doğrudan bir kadın milletvekilini hedef alan bu davranışın, hiçbir medeni yaklaşımla izah edilmeyeceğinin altını çizen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, öte yandan millî iradenin tecelligâhı olan Meclis’in vakarına karşı yapılmış olan bu saldırıyı asla kabul etmediğini, konuyu titizlikle incelettiğini ve bizatihi takipçisi olacağını vurguladı.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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