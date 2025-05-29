İYİ Partili Vekil "Sana Bunu Alacağım" Demişti: TBBM’den Asu Kaya Tepkisi
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İYİ Parti’de teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı olan Hasan Toktaş’ın WhatsApp mesajı tepki çekmişti.
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TBMM’den Asu Kaya açıklaması geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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