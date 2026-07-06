İstanbul’da Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek: Ne Zaman Yağmur Yağacak?
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AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da bu hafta çarşamba günü hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek. Hafta genelinde güneşli ve açık bir hava etkili olacakken, 9 Temmuz Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise Batı ve İç Anadolu bölgelerinde hafta sonundan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını ifade etti.
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İstanbul’da hafta sonu etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları yaşanmıştı.
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AKOM’un paylaşımı 👇
Hafta sonu yeni sıcak hava dalgası geliyor.
Orhan Şen’in paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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