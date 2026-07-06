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İstanbul’da Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek: Ne Zaman Yağmur Yağacak?

İstanbul’da Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek: Ne Zaman Yağmur Yağacak?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2026 - 10:30
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AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da bu hafta çarşamba günü hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek. Hafta genelinde güneşli ve açık bir hava etkili olacakken, 9 Temmuz Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise Batı ve İç Anadolu bölgelerinde hafta sonundan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını ifade etti.

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İstanbul’da hafta sonu etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları yaşanmıştı.

İstanbul’da hafta sonu etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları yaşanmıştı.

Cumartesi günü etkili olan yağışlar, pazar günü ise yerini güneşli havaya bırakmıştı. AKOM, güneşli ve açık havanın yeni haftanın ilk günlerinde de etkili olacağını açıkladı.

AKOM’un paylaşımına göre hava sıcaklığı çarşamba günü 32 dereceye kadar yükselecek. Perşembe günü gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

AKOM’un paylaşımı 👇

AKOM’un paylaşımı 👇

Hafta sonu yeni sıcak hava dalgası geliyor.

Hafta sonu yeni sıcak hava dalgası geliyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’da hava sıcaklıklarının tekrar 30 derecenin üzerine çıkacağını belirtti. Şen ayrıca hafta sonundan itibaren Batı ve İç Anadolu bölgelerinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını ve vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini de açıkladı.

Orhan Şen’in paylaşımı 👇

Orhan Şen’in paylaşımı 👇
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'İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış yok. Önümüzdeki 2 gün Doğu Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar görülecek. 

İstanbul 30-31 dereceye tekrar geldi.

Batı ve İç Anadolu bölgeleri Pazar gününden itibaren yani bir aşırı sıcak dalgaya girecek. 

Meteorolojiyi takip edin seyahat ve giyiminizi ona göre ayarlayın. Arada diğer videoların esaretinden kurtulup havayı takip edin.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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