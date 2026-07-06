İstanbul’da Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek: Ne Zaman Yağmur Yağacak?

AKOM’un paylaşımına göre İstanbul’da bu hafta çarşamba günü hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek. Hafta genelinde güneşli ve açık bir hava etkili olacakken, 9 Temmuz Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise Batı ve İç Anadolu bölgelerinde hafta sonundan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olacağını ifade etti.