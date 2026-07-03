İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 4-5 Temmuz 2026 Tiyatro Oyunları

Mahşer-i Cümbüş

Tür: Komedi / Doğaçlama Konu: Türkiyede modern doğaçlama tiyatronun öncüsü kabul edilen deneyimli ekibin, seyirci yönlendirmeleriyle anında kurguladığı, sürprizlerle ve kahkahayla dolu interaktif şovudur.Mekan: Trump Sahne Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 20:30 Oyuncular: Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı

Suç ve Ceza

Tür: Dram Konu: Dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olan eserin tiyatro uyarlaması, vicdan, suç ve kefaret kavramlarını derinlemesine işleyen yoğun bir psikolojik dram sunmaktadır.Mekan: Sonsuz Tiyatro / Şişli Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 19:30 Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Kürk Mantolu Madonna

Tür: Dram / Uyarlama Konu: Sabahattin Alinin ölümsüz eseri olan bir kara kaplı defterin taşıdığı sırları, Raif Efendinin katlanamadığı çaresizliğini ve umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliğini sahneye taşıyan güçlü bir uyarlamadır.Mekan: Bakırköy AyDem Sahne Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 17:00 Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Savaş ve Barış

Tür: Klasik Uyarlama / Dram Konu: Tolstoyun klasikleşmiş eserinden sahneye uyarlanan oyun, insan doğasını, savaşı ve barışı tarihi bir perspektifle izleyiciye sunmaktadır.Mekan: Kolektif Performans Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 16:00 Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Bergen

Tür: Biyografik Dram Konu: Bergenin küçük yaşlardan itibaren yaşadığı zorlukları, müzik dünyasında yükselişini, uğradığı şiddeti ve sahnelere tutunma mücadelesini aktaran, sanatın iyileştirici gücüne odaklanan sarsıcı bir hayat hikayesidir.Mekan: Sonsuz Tiyatro / Şişli Saat: 5 Temmuz Pazar – 18:30 Oyuncular: Dilara Esen

Operadaki Hayalet

Tür: Trajedi / Gotik Dram Konu: 1890lar Paris Operasında geçen, yüzü deforme olduğu için maske takan dahi bir bestecinin yetenekli bir sopranoya duyduğu saplantılı aşkı ve cinayetlerle örülen karanlık trajediyi anlatan kült eserdir.Mekan: Taksim İstiklal Sahne / Bakırköy Butik Sahne,Saat: 5 Temmuz Pazar – 18:00 (Taksim) / 20:30 (Bakırköy),Oyuncular: Müslüm Çelik, Nur Aslan

Beyoğlu- Taksim- Pera Stand Up Gecesi

Tür: Komedi / Stand-up Konu: Haftanın stresini atmak için düzenlenen, çeşitli yetenekli komedyenlerin sahne aldığı ve izleyicileri aralıksız güldürmeyi hedefleyen interaktif bir komedi şovudur.Mekan: Efsahne Beyoğlu Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 20:30 / 5 Temmuz Pazar – 20:30,Oyuncular: Çeşitli Komedyenler

Charlienin Çikolata Fabrikasında

Tür: Çocuk Oyunu Konu: Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Bay Wonkanın fabrikasında düzenlediği yarışmayı anlatan, çocuklara dostluğu ve hayal kurmanın güzelliğini gösteren neşeli bir maceradır.Mekan: DasDas İstinyePark Saat: 5 Temmuz Pazar – 14:00 Oyuncular: Şerife Letifoğlu, Burak Cankurtaran, Gül Öykü Su Okur, Emre Sarı