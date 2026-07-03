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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 4-5 Temmuz 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 4-5 Temmuz 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 00:47
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Hafta sonunu kültür sanatla değerlendirmek isteyen tiyatroseverler için İstanbul sahnelerinde yine birbirinden iddialı yapımlar seyirciyle buluşuyor. Komediden drama, tek kişilik performanslardan klasik uyarlamalara kadar farklı türlerde oyunların sahneleneceği 4-5 Temmuz 2026 programında her zevke hitap eden seçenekler bulunuyor.

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

Mahşer-i Cümbüş

Tür: Komedi / Doğaçlama Konu: Türkiyede modern doğaçlama tiyatronun öncüsü kabul edilen deneyimli ekibin, seyirci yönlendirmeleriyle anında kurguladığı, sürprizlerle ve kahkahayla dolu interaktif şovudur.Mekan: Trump Sahne Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 20:30 Oyuncular: Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı

Suç ve Ceza

Tür: Dram Konu: Dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olan eserin tiyatro uyarlaması, vicdan, suç ve kefaret kavramlarını derinlemesine işleyen yoğun bir psikolojik dram sunmaktadır.Mekan: Sonsuz Tiyatro / Şişli Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 19:30 Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Kürk Mantolu Madonna

Tür: Dram / Uyarlama Konu: Sabahattin Alinin ölümsüz eseri olan bir kara kaplı defterin taşıdığı sırları, Raif Efendinin katlanamadığı çaresizliğini ve umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliğini sahneye taşıyan güçlü bir uyarlamadır.Mekan: Bakırköy AyDem Sahne Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 17:00 Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Savaş ve Barış

Tür: Klasik Uyarlama / Dram Konu: Tolstoyun klasikleşmiş eserinden sahneye uyarlanan oyun, insan doğasını, savaşı ve barışı tarihi bir perspektifle izleyiciye sunmaktadır.Mekan: Kolektif Performans Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 16:00 Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Bergen

Tür: Biyografik Dram Konu: Bergenin küçük yaşlardan itibaren yaşadığı zorlukları, müzik dünyasında yükselişini, uğradığı şiddeti ve sahnelere tutunma mücadelesini aktaran, sanatın iyileştirici gücüne odaklanan sarsıcı bir hayat hikayesidir.Mekan: Sonsuz Tiyatro / Şişli Saat: 5 Temmuz Pazar – 18:30 Oyuncular: Dilara Esen

Operadaki Hayalet

Tür: Trajedi / Gotik Dram Konu: 1890lar Paris Operasında geçen, yüzü deforme olduğu için maske takan dahi bir bestecinin yetenekli bir sopranoya duyduğu saplantılı aşkı ve cinayetlerle örülen karanlık trajediyi anlatan kült eserdir.Mekan: Taksim İstiklal Sahne / Bakırköy Butik Sahne,Saat: 5 Temmuz Pazar – 18:00 (Taksim) / 20:30 (Bakırköy),Oyuncular: Müslüm Çelik, Nur Aslan

Beyoğlu- Taksim- Pera Stand Up Gecesi

Tür: Komedi / Stand-up Konu: Haftanın stresini atmak için düzenlenen, çeşitli yetenekli komedyenlerin sahne aldığı ve izleyicileri aralıksız güldürmeyi hedefleyen interaktif bir komedi şovudur.Mekan: Efsahne Beyoğlu Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 20:30 / 5 Temmuz Pazar – 20:30,Oyuncular: Çeşitli Komedyenler

Charlienin Çikolata Fabrikasında

Tür: Çocuk Oyunu Konu: Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Bay Wonkanın fabrikasında düzenlediği yarışmayı anlatan, çocuklara dostluğu ve hayal kurmanın güzelliğini gösteren neşeli bir maceradır.Mekan: DasDas İstinyePark Saat: 5 Temmuz Pazar – 14:00 Oyuncular: Şerife Letifoğlu, Burak Cankurtaran, Gül Öykü Su Okur, Emre Sarı

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası, özellikle Ataşehir ve Kadıköy aksında yoğunlaşan programıyla uluslararası komedyenlerin stand-up gösterilerine ve derinlikli kültür-sanat söyleşilerine ev sahipliği yapmaktadır.

Katie Boyle Stand-Up

Tür: Komedi / Stand-Up Konu: New Yorkta yaşayan İrlandalı komedyen Katie Boyle, Amerikan kültürüne uyum süreci, flört hayatı ve terapi deneyimlerini kendine has samimi mizahıyla sahneye taşıyor.Mekan: DasDas Sahne Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 20:00 Oyuncular: Katie Boyle

250. Yılında ABDyi Anlamak

Tür: Söyleşi / Kültür-Sanat Etkinliği Konu: Yunus Emre Erdölen ile Amerika Birleşik Devletlerinin kuruluş hikayesinden bugünkü siyasal, toplumsal ve küresel konumuna uzanan kapsamlı bir anlatım ve değerlendirme sunan buluşmadır.Mekan: Rasyo Creative Community Saat: 4 Temmuz Cumartesi – 19:00 Oyuncular: Yunus Emre Erdölen (Konuşmacı)

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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