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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 27-28 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 27-28 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 21:50
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Hafta sonunu tiyatro sahnesinde değerlendirmek isteyenler için İstanbul’daki 27-28 Haziran 2026 tarihli oyunları derledik. Farklı türlerden komedi, dram ve sahne performanslarının yer aldığı hafta sonunda tiyatroseverleri birbirinden farklı yapımlar bekliyor.

İstanbul’da bu hafta sonu hangi tiyatro oyunlarının sahneleneceğini, gösterim saatlerini ve öne çıkan oyunları sizler için listeledik.

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

Mahşer-i Cümbüş

Tür: Komedi / Doğaçlama

Konu: Türkiyede modern doğaçlama tiyatronun öncüsü kabul edilen deneyimli ekibin, seyirci yönlendirmeleriyle anında kurguladığı, sürprizlerle ve kahkahayla dolu interaktif şovudur.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yiğit Arı

Operadaki Hayalet

Tür: Trajedi / Gotik Dram

Konu: Maskeli bestecinin saplantılı aşkı ve cinayetlerle örülen karanlık hikayesini sahneye taşıyan gotik trajedidir.

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 18:00

Oyuncular: Müslüm Çelik

Kürk Mantolu Madonna

Tür: Dram / Uyarlama

Konu: Sabahattin Alinin ölümsüz eserinden uyarlanan oyunda, umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliği ve koca bir yalnızlığın sahnedeki yansıması anlatılır.

Mekan: Kolektif Performans

Saat: 28 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

Bir Delinin Hatıra Defteri

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Soylu olmadığı için hor görülen sıradan bir memur olan Poprişçinin, umutsuz aşkı ve toplumsal baskılar sonucunda zihninin derinliklerinde kaybolarak kendini İspanya kralı sanmasına uzanan çarpıcı delilik serüvenidir.

Mekan: Rose Marine Cihangir

Saat: 28 Haziran Pazar – 20:00

Oyuncular: Ali Aktı

Oyuncak Arkadaşlar

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Birlikte kahkahalarla dolu, sıcacık bir hikaye yazıyorlar ve dostluğun, kendini olduğun gibi sevmenin ve hayal kurmanın güzelliğini keşfediyorlar. Bu neşeli oyun, çocuklara arkadaşlığın gücünü, farklılıkların zenginliğini ve hayallerin sınırsızlığını anlatıyor.

Mekan: DasDas İstinyePark

Saat: 28 Haziran Pazar – 13:00

Oyuncular: Uğur Baran, Begüm Akova

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy aksında yoğunlaşan programıyla tarihi komedilere, kısa performanslara, kadın odaklı tek kişilik oyunlara ve kurumsal hayatı hicveden stand-up gösterilerine ev sahipliği yapmaktadır.

39 Buçuk Basamak

Tür: Komedi

Konu: Erken Cumhuriyet yılları, İstanbul. Anadoluya uzanan, hayretliklere mahsus bir tarihi kurmacaya dönüşüyor. İşbu oyun; beynelmilel bir avantürü, otantik kültürel belleğimiz ile anlatma gayretinin ve tiyatro sanatında janrlar arası melez bir tür yaratma çabasının mahsulüdür.

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Berk Yaygın, Çağlar Tüfekçi, Pelin Abay, Deniz Özmen, Vehbi Can Uyaroğlu, Ömer Dinar

Zemin Testi (Kısa Mesafe)

Tür: Dram / Kısa Oyun ve Söyleşi

Konu: Kaçma düşersin denilerek büyüyen Emel, yıllar sonra ayağının altındaki zemini yoklamaya başlar. Çocukluğundan beri her sıkıştığında kaçan Aydın Çineli Emel, yıllar içinde bu dürtüyü maraton koşularına dönüştürür.

Mekan: Apartman Sahne

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 16:00 / 28 Haziran Pazar – 16:00

Oyuncular: Hatice Düştegör

Lazarus - Diriliş

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Usulüne göre gömülmeyen her şey sonradan hortlar. Annesinin ölümüyle başlayıp yarım kalmış yasın, babasızlığın açtığı boşluğun ve suçluluk duygusunun gölgesinde yaşayan genç bir kadın ve komşusuyla olan hikayesi.

Mekan: Moda Sahnesi

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 18:30

Oyuncular: Ayşe Günyüz Demirci

Mutlu Bir Romanın Aşk Hikâyesi

Tür: Trajedi & Dram / Komedi

Konu: Çingene mahallesinde yaşayan Sevdanın fişek gibi hayalleri ile beton gibi gerçekler arasında savruluşunun hikayesi. Mutlu olmaya çalışan bir kadının içsel yolculuğu anlatılıyor.

Mekan: Moda Sahnesi

Saat: 28 Haziran Pazar – 18:00

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Herkes Kocama Benziyor

Tür: Trajedi & Dram / Komedi

Konu: Bir kadının içsel öfkesi, geçmişteki hesaplaşmaları ve zihnindeki uyanık kadının sesi üzerinden ilerleyen, kadınlık hallerini ve toplumsal baskıları sorgulayan tek kişilik çarpıcı bir oyundur. Geçmişte tanımlayamadığı o öfke kırıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

Mekan: Baba Sahne

Saat: 28 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

İK Gıybet Gecesi 2 - Gerçek Hikayeler Gerçek Kahkahalar

Tür: Komedi / Stand-up

Konu: Umut Oğuzun enerjisiyle, kurumsal hayatın anlatılmayan gecesi ikinci kez başlıyor. Bu bir eğitim değil, klasik bir networking etkinliği hiç değil. Kurumsal dedikoduların havada uçuştuğu bir komedi.

Mekan: Tiyatro Kılçık

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 20:00 ve 22:00

Oyuncular: Umut Oğuz

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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