İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 27-28 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları
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Hafta sonunu tiyatro sahnesinde değerlendirmek isteyenler için İstanbul’daki 27-28 Haziran 2026 tarihli oyunları derledik. Farklı türlerden komedi, dram ve sahne performanslarının yer aldığı hafta sonunda tiyatroseverleri birbirinden farklı yapımlar bekliyor.
İstanbul’da bu hafta sonu hangi tiyatro oyunlarının sahneleneceğini, gösterim saatlerini ve öne çıkan oyunları sizler için listeledik.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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