İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 27-28 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy aksında yoğunlaşan programıyla tarihi komedilere, kısa performanslara, kadın odaklı tek kişilik oyunlara ve kurumsal hayatı hicveden stand-up gösterilerine ev sahipliği yapmaktadır.

39 Buçuk Basamak

Tür: Komedi

Konu: Erken Cumhuriyet yılları, İstanbul. Anadoluya uzanan, hayretliklere mahsus bir tarihi kurmacaya dönüşüyor. İşbu oyun; beynelmilel bir avantürü, otantik kültürel belleğimiz ile anlatma gayretinin ve tiyatro sanatında janrlar arası melez bir tür yaratma çabasının mahsulüdür.

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Berk Yaygın, Çağlar Tüfekçi, Pelin Abay, Deniz Özmen, Vehbi Can Uyaroğlu, Ömer Dinar

Zemin Testi (Kısa Mesafe)

Tür: Dram / Kısa Oyun ve Söyleşi

Konu: Kaçma düşersin denilerek büyüyen Emel, yıllar sonra ayağının altındaki zemini yoklamaya başlar. Çocukluğundan beri her sıkıştığında kaçan Aydın Çineli Emel, yıllar içinde bu dürtüyü maraton koşularına dönüştürür.

Mekan: Apartman Sahne

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 16:00 / 28 Haziran Pazar – 16:00

Oyuncular: Hatice Düştegör

Lazarus - Diriliş

Tür: Dram / Tek Kişilik

Konu: Usulüne göre gömülmeyen her şey sonradan hortlar. Annesinin ölümüyle başlayıp yarım kalmış yasın, babasızlığın açtığı boşluğun ve suçluluk duygusunun gölgesinde yaşayan genç bir kadın ve komşusuyla olan hikayesi.

Mekan: Moda Sahnesi

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 18:30

Oyuncular: Ayşe Günyüz Demirci

Mutlu Bir Romanın Aşk Hikâyesi

Tür: Trajedi & Dram / Komedi

Konu: Çingene mahallesinde yaşayan Sevdanın fişek gibi hayalleri ile beton gibi gerçekler arasında savruluşunun hikayesi. Mutlu olmaya çalışan bir kadının içsel yolculuğu anlatılıyor.

Mekan: Moda Sahnesi

Saat: 28 Haziran Pazar – 18:00

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Herkes Kocama Benziyor

Tür: Trajedi & Dram / Komedi

Konu: Bir kadının içsel öfkesi, geçmişteki hesaplaşmaları ve zihnindeki uyanık kadının sesi üzerinden ilerleyen, kadınlık hallerini ve toplumsal baskıları sorgulayan tek kişilik çarpıcı bir oyundur. Geçmişte tanımlayamadığı o öfke kırıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

Mekan: Baba Sahne

Saat: 28 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

İK Gıybet Gecesi 2 - Gerçek Hikayeler Gerçek Kahkahalar

Tür: Komedi / Stand-up

Konu: Umut Oğuzun enerjisiyle, kurumsal hayatın anlatılmayan gecesi ikinci kez başlıyor. Bu bir eğitim değil, klasik bir networking etkinliği hiç değil. Kurumsal dedikoduların havada uçuştuğu bir komedi.

Mekan: Tiyatro Kılçık

Saat: 27 Haziran Cumartesi – 20:00 ve 22:00

Oyuncular: Umut Oğuz