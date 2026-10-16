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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 17-18 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 17-18 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 15:49
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İstanbul'da ekimin üçüncü hafta sonunda tiyatro sahneleri yoğun bir programla seyirciyi bekliyor. 17-18 Ekim 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. Devlet Tiyatroları'nın yeni oyunu 'Sumud (Gazze)' Cumartesi günü AKM'de iki seansla izleyiciyle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 15-17 Ekim'deki oyunlarını iptal etti; diğer sahneler için de bilet almadan önce güncel durumu kontrol etmekte fayda var. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

  • Neşeli Hayvanlar Müzikali: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Pinokyo Müzikali: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Happy Pig's Öğreniyor: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Torium Sahne

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | DasDas İstinyePark

  • Mini Minnak Kabare: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Sonsuz Tiyatro Şişli

  • Önüm Arkam Duygularım Sobe: 17 Ekim Cumartesi, 14.00 | DasDas İstinyePark Açık Sahne

  • Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Kayıp Gösteri: Cesur Sihirbaz Rooni: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | DasDas İstinyePark

  • Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | Torium Sahne

  • Ölü Canlar: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Sumud (Gazze): 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | AKM Tiyatro Salonu

  • Legends of İstanbul: 17 Ekim Cumartesi, 16.00 | Yücel Art Center

  • Hepyek (tükendi): 17 Ekim Cumartesi, 18.00 | Mecidiyeköy Stüdyo Sahne

  • Bir İdam Mahkumunun Son Günü: 17 Ekim Cumartesi, 19.40 | B-B-S Sahne Yenibosna

  • Uykusuz Bir Rüya, Salim: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Muammer Karaca Tiyatrosu

  • İçimizdeki Şeytan: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Büyükçekmece Bedia Muvahhit Gösteri Salonu

  • Sumud (Gazze): 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | AKM Tiyatro Salonu

  • Anne Kafamda Bit Var: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Metot: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu

  • Arınma: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kumbaracı50

  • Filler ve Karıncalar: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Fişekhane Ana Sahne

  • Jaz: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstos Sahne Aznavur

  • Kayıp Gösteri: Cesur Sihirbaz Rooni: 18 Ekim Pazar, 12.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Imagineer Studio Kanyon

  • Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri: 18 Ekim Pazar, 13.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Yıldız Avcısı: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi

  • Karlar Ülkesi Meçhule Doğru: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

  • Winnie The Pooh Müzikali: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Akatlar Kültür Merkezi

  • Balkabağı Kasabası: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Fişekhane İkinci Sahne

  • Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Sihirli Oyuncak: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • İki Bavul Dolusu: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi

  • Kardan Adamın İnadı: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

  • Top Ağacı: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

  • Mouse Ailesi: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Arnavutköy Kültür Merkezi

  • Ringo'nun Dünyası: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Başakşehir Kültür Merkezi

  • Kayıp Gösteri: Cesur Sihirbaz Rooni: 18 Ekim Pazar, 14.00 | Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi

  • Hansel ve Gretel Doğa Dostları: 18 Ekim Pazar, 14.00 | DasDas İstinyePark

  • Oh Ne Ala Memleket (tükendi): 18 Ekim Pazar, 14.00 | Mecidiyeköy Büyük Sahne

  • Pinkfong Baby Shark Live Show: 18 Ekim Pazar, 15.00 | HOP Sahne Bakırköy

  • Karlar Ülkesi Meçhule Doğru: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

  • Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Mall of İstanbul Moi Sahne

  • Pinokyo Çocuk Tiyatrosu: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Doğu Ekspresinde Cinayet: 18 Ekim Pazar, 18.00 | Fişekhane Ana Sahne

  • İhanet Yıllarında Yaşamak: 18 Ekim Pazar, 18.30 | Tiyatro Pera

  • Profesyonel: 18 Ekim Pazar, 19.00 | Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

  • Güve: 18 Ekim Pazar, 19.00 | İstos Sahne Aznavur

  • Don Kişot Müzikali: 18 Ekim Pazar, 19.30 | AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • Devlerin Savaşı: 18 Ekim Pazar, 20.00 | Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Kirli Sepeti: 18 Ekim Pazar, 20.30 | Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • Bozkır - Payidar Muhtar: 18 Ekim Pazar, 20.30 | Sahne Beşiktaş

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

  • Huhu ile Bilim Şov: 17 Ekim Cumartesi, 11.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • Huhu ile Bilim Şov: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • Rapunzel: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla

  • Guluk! Guluk!: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Köpekler Bale Yapmaz: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Huhu ile Bilim Şov: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu

  • Rapunzel: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla

  • Ters Yüz Komedi: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • Ağzı Çiçekli Adam: 17 Ekim Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 17 Ekim Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Aşk Perdesi: 17 Ekim Cumartesi, 19.30 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Aşk Reyonu: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Hilltown Seyirlik Sahne

  • Son Seçmen: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Shakespeare Shakspere mi?: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi

  • Şirreti Evcilleştirmek: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Moda Sahnesi

  • Doğu Ekspresinde Cinayet: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi

  • Kirli Sepeti: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

  • Kötü Bir Gün: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Düş Payı: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Ben Anadolu: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Altkat Sanat Tiyatrosu

  • Daha Da Beteri Var: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstanbulimpro Sahne

  • Şerbetli Yalanlar: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • Şerefe Kadınlar!: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Jan Dark'ın Öteki Ölümü: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

  • Maria Suphi: Karadeniz'de Bir Komsomolka Hayaleti: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  • Aşk-ı Memnu Karıştı: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Sahne Hane

  • Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Alan Kadıköy

  • Düğme: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Pax Sahne

  • Kadınların Derdi Ne: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Karyatid Sahne

  • Edepsiz Komedi: 17 Ekim Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Sihirli Kütüphane: 18 Ekim Pazar, 12.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Köpekler Bale Yapmaz: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Happy Pig's Öğreniyor: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Martı Sahne Tuzla

  • Küçük Kara Balık: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Şile Kültür Merkezi

  • Goldilocks and the Three Bears - A Violin Story: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Dans Eden Ev: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Pax Sahne

  • Kiti ile Miti: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla

  • Pinokyo: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 18 Ekim Pazar, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Benimle Oynar Mısın?: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi

  • Sihirli Kütüphane: 18 Ekim Pazar, 14.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • 80 Günde Dünya Turu: 18 Ekim Pazar, 14.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir

  • Goldilocks and the Three Bears - A Violin Story: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • Pinokyo: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 18 Ekim Pazar, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi

  • Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Süper Kediler Tiyatro Oyunu: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Martı Sahne Tuzla

  • Hayvanlar ve Çocuklar: 18 Ekim Pazar, 15.30 | Ataşehir Mavi Uçurtma Tiyatrosu

  • Şirreti Evcilleştirmek: 18 Ekim Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi

  • Ağzı Çiçekli Adam: 18 Ekim Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 18 Ekim Pazar, 17.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • Bir Delinin Hatıra Defteri: 18 Ekim Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu

  • Kadın Kafası: 18 Ekim Pazar, 19.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • Galata'da Cümbüş: 18 Ekim Pazar, 19.00 | Üsküdar Sahne Hane

  • Kanaviçe: 18 Ekim Pazar, 20.00 | Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • Meçhul Paşa: 18 Ekim Pazar, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Davetli Misafir: 18 Ekim Pazar, 20.30 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla

  • Arınma: 18 Ekim Pazar, 20.30 | Pax Sahne

  • Raporlu Çatlak: 18 Ekim Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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