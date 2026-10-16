İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 17-18 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

Huhu ile Bilim Şov: 17 Ekim Cumartesi, 11.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu
Huhu ile Bilim Şov: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu
Rapunzel: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla
Guluk! Guluk!: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Köpekler Bale Yapmaz: 17 Ekim Cumartesi, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi
Huhu ile Bilim Şov: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | Kartal Sanat Tiyatro Salonu
Rapunzel: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla
Ters Yüz Komedi: 17 Ekim Cumartesi, 15.00 | Üsküdar Sahne Hane
Ağzı Çiçekli Adam: 17 Ekim Cumartesi, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz: 17 Ekim Cumartesi, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Aşk Perdesi: 17 Ekim Cumartesi, 19.30 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Aşk Reyonu: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Hilltown Seyirlik Sahne
Son Seçmen: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Shakespeare Shakspere mi?: 17 Ekim Cumartesi, 20.00 | Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi
Şirreti Evcilleştirmek: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Moda Sahnesi
Doğu Ekspresinde Cinayet: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi
Kirli Sepeti: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi
Kötü Bir Gün: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi
Düş Payı: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Ben Anadolu: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Altkat Sanat Tiyatrosu
Daha Da Beteri Var: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | İstanbulimpro Sahne
Şerbetli Yalanlar: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi
Şerefe Kadınlar!: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Caddebostan Kültür Merkezi
Jan Dark'ın Öteki Ölümü: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi
Maria Suphi: Karadeniz'de Bir Komsomolka Hayaleti: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Aşk-ı Memnu Karıştı: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Üsküdar Sahne Hane
Çok Küçük Bir İhtimalin Hikayesi: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Alan Kadıköy
Düğme: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Pax Sahne
Kadınların Derdi Ne: 17 Ekim Cumartesi, 20.30 | Karyatid Sahne
Edepsiz Komedi: 17 Ekim Cumartesi, 23.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Sihirli Kütüphane: 18 Ekim Pazar, 12.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Köpekler Bale Yapmaz: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Akasya Kültür Sanat Sahnesi
Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
Happy Pig's Öğreniyor: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Martı Sahne Tuzla
Küçük Kara Balık: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Şile Kültür Merkezi
Goldilocks and the Three Bears - A Violin Story: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
Dans Eden Ev: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Pax Sahne
Kiti ile Miti: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla
Pinokyo: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 18 Ekim Pazar, 13.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 18 Ekim Pazar, 13.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Benimle Oynar Mısın?: 18 Ekim Pazar, 13.00 | İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi
Sihirli Kütüphane: 18 Ekim Pazar, 14.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
80 Günde Dünya Turu: 18 Ekim Pazar, 14.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Duru Tiyatro Watergarden Ataşehir
Goldilocks and the Three Bears - A Violin Story: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
Pinokyo: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu': 18 Ekim Pazar, 15.00 | Caddebostan Kültür Merkezi
Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Süper Kediler Tiyatro Oyunu: 18 Ekim Pazar, 15.00 | Martı Sahne Tuzla
Hayvanlar ve Çocuklar: 18 Ekim Pazar, 15.30 | Ataşehir Mavi Uçurtma Tiyatrosu
Şirreti Evcilleştirmek: 18 Ekim Pazar, 16.00 | Moda Sahnesi
Ağzı Çiçekli Adam: 18 Ekim Pazar, 16.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi: 18 Ekim Pazar, 17.00 | Palladium AVM Tiyatro Salonu 2
Bir Delinin Hatıra Defteri: 18 Ekim Pazar, 18.00 | Cafe Theatre Koşuyolu
Kadın Kafası: 18 Ekim Pazar, 19.00 | Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Galata'da Cümbüş: 18 Ekim Pazar, 19.00 | Üsküdar Sahne Hane
Kanaviçe: 18 Ekim Pazar, 20.00 | Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi
Meçhul Paşa: 18 Ekim Pazar, 20.30 | Kadıköy Eğitim Sahnesi
Davetli Misafir: 18 Ekim Pazar, 20.30 | İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi Tuzla
Arınma: 18 Ekim Pazar, 20.30 | Pax Sahne
Raporlu Çatlak: 18 Ekim Pazar, 20.30 | Cafe Theatre Koşuyolu
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