İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 17-18 Ekim 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da ekimin üçüncü hafta sonunda tiyatro sahneleri yoğun bir programla seyirciyi bekliyor. 17-18 Ekim 2026'da Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki salonlarda dramdan komediye, müzikallerden çocuk oyunlarına uzanan çok sayıda oyun sahneleniyor. Devlet Tiyatroları'nın yeni oyunu 'Sumud (Gazze)' Cumartesi günü AKM'de iki seansla izleyiciyle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 15-17 Ekim'deki oyunlarını iptal etti; diğer sahneler için de bilet almadan önce güncel durumu kontrol etmekte fayda var. Hafta sonunu tiyatroyla değerlendirmek isteyenler için oyunları, seans saatleri ve mekanlarıyla derledik.

Kaynak: Biletinial