İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 4-5 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Otopsi

Konu: Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens, River Fields Morgu'nda gece vardiyasında bir işe başlar. Başlangıçta rutin görünen bu iş, kısa sürede onun dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa dönüşür.

Yönetmen: Jeremiah Kipp

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams

Sleepwalker

Konu: Film, kızını bir trafik kazasında kaybeden ve eşi komaya giren Sarah'nın, giderek artan uyurgezerlik nöbetleri sırasında gerçeklik ile kâbusların birbirine karıştığı bir süreç sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmen: Brandon Auman

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo

Ölünün Laneti

Konu: Morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesi konu ediliyor.

Yönetmen: Aziz Özuysal

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı

Derin Kabus

Konu: Pasifik Okyanusu'nda bir mercan resifine acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın hayatta kalan yolcularının, ölümcül köpek balıklarına karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Yönetmen: Renny Harlin

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson

Şeytani Yayın

Konu: Dört sosyal medya fenomeninin, eski bir satanist tarikatın merkezi olan perili malikanede yaptıkları yayının bir hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.

Yönetmen: Travis Bible

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Spencer Harrison Levin, Michael Bonini, Taneisha Figueroa

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan, sonu görünmeyen ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentindeki karanlık yolculuğu konu alıyor.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett

Saplantı

Konu: Gizemli “One Wish Willow” ağacını kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantiğin, dilediğini elde ettikten sonra bu arzunun tekinsiz bedeliyle yüzleşmesi.

Yönetmen: Curry Barker

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson