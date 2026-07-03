article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 4-5 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 4-5 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 01:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenler için 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde vizyonda birbirinden farklı türlerde yapımlar izleyicileri bekliyor. Aksiyon, korku, animasyon, komedi ve dram türlerinde öne çıkan filmlerle sinema salonları dopdolu bir program sunuyor. İşte İstanbul'da bu hafta sonu izleyebileceğiniz vizyondaki filmler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Korku ve Gerilim

Korku ve Gerilim

Otopsi

Konu: Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens, River Fields Morgu'nda gece vardiyasında bir işe başlar. Başlangıçta rutin görünen bu iş, kısa sürede onun dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa dönüşür.

Yönetmen: Jeremiah Kipp

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams

Sleepwalker

Konu: Film, kızını bir trafik kazasında kaybeden ve eşi komaya giren Sarah'nın, giderek artan uyurgezerlik nöbetleri sırasında gerçeklik ile kâbusların birbirine karıştığı bir süreç sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmen: Brandon Auman

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo 

Ölünün Laneti

Konu: Morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesi konu ediliyor.

Yönetmen: Aziz Özuysal

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı

Derin Kabus

Konu: Pasifik Okyanusu'nda bir mercan resifine acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın hayatta kalan yolcularının, ölümcül köpek balıklarına karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Yönetmen: Renny Harlin

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson

Şeytani Yayın

Konu: Dört sosyal medya fenomeninin, eski bir satanist tarikatın merkezi olan perili malikanede yaptıkları yayının bir hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.

Yönetmen: Travis Bible

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Spencer Harrison Levin, Michael Bonini, Taneisha Figueroa

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan, sonu görünmeyen ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentindeki karanlık yolculuğu konu alıyor.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett

Saplantı

Konu: Gizemli “One Wish Willow” ağacını kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantiğin, dilediğini elde ettikten sonra bu arzunun tekinsiz bedeliyle yüzleşmesi.

Yönetmen: Curry Barker

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

Aksiyon / Macera / Bilimkurgu

Aksiyon / Macera / Bilimkurgu

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Konu: Kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları ve Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmesini konu ediniyor.

Yönetmen: Belirtilmedi

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Supergirl

Konu: Krypton'un yıkımının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürüklenmesini ve beklenmedik bir yoldaşla güçlerini birleştirmesini anlatıyor.

Yönetmen: Craig Gillespie

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts

Dikkat: Kıyamet!

Konu: Hayli bulaşıcı ve aralıksız mutasyona uğrayan dondurucu bir mantarın yayılmasını engellemeye çalışan bir ekibin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Yönetmen: Jonny Campbell

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

İfşa Günü

Konu: Yönetmenin daha önce birçok filminde konu edindiği yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alıyor ve yalnız olmadığımızı öğrenmenin yaratacağı korkuyu sorguluyor.

Yönetmen: Steven Spielberg

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth

7 Dogs

Konu: İnterpol ajanı Khalid Al-Azzazi ile küresel suç örgütü “7 Dogs”un eski üst düzey üyelerinden Ghali Abu Dawood'un, son derece tehlikeli yeni bir uyuşturucuyu durdurmak için güçlerini birleştirmesini konu alıyor.

Yönetmen: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci

Dram / Romantik

Dram / Romantik

Virginia Woolf'tan Gece & Gündüz

Konu: Aşk, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusu arasında sıkışan genç bir kadının, annesinin biyografi çalışmasına yardım eden idealist bir editörle tanışmasıyla değişen hayatını anlatıyor.Yönetmen: Tina Gharavi

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Haley Bennett, Elyas M'Barek, Lily Allen

Dalga

Konu: Şilili üniversite öğrencisi Julia'nın, üniversitesindeki bir feminist harekete dahil olarak aniden hareketin merkezi figürü haline gelmesini ve kolektif isyanın ortasında kalmasını anlatıyor.

Yönetmen: Sebastián Lelio

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Daniela López, Avril Aurora, Lola Bravo 

Serseri

Konu: Evsizlik ve bağımlılıkla mücadele eden Londralı genç bir adam olan Mike'ın, sokaklarda verdiği yaşam mücadelesini ve hayatını düzeltmeye çalışırken yaşadığı içsel çatışmaları anlatıyor.

Yönetmen: Harris Dickinson

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Frank Dillane, Diane Axford, Murat Erkek

Komedi / Animasyon / Aile

Komedi / Animasyon / Aile

Minyonlar ve Canavarlar

Konu: Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, dünyaya canavarlar saldıklarının ve yarattıkları kaosu durdurmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage

Vizyon Tarihi: 2 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

Sihirli Hayvanlar Okulu

Konu: Yeni geldiği Winterstein Okulu'nda konuşabilen sihirli hayvanların olduğunu keşfeden Miriam'ın, okulu kurtarmak için katılmak zorunda olduğu sihirli macerayı anlatıyor.

Yönetmen: Bernhard Jasper, Maggie Peren

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Tomomi Themann, Emilia Maier, Samuel Schneider 

Oyuncak Hikayesi 5

Konu: Buzz, Woody ve Jessie'nin başını çektiği oyuncakların, günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatan serinin beşinci filmi.

Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın