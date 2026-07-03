İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 4-5 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenler için 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde vizyonda birbirinden farklı türlerde yapımlar izleyicileri bekliyor. Aksiyon, korku, animasyon, komedi ve dram türlerinde öne çıkan filmlerle sinema salonları dopdolu bir program sunuyor. İşte İstanbul'da bu hafta sonu izleyebileceğiniz vizyondaki filmler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korku ve Gerilim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aksiyon / Macera / Bilimkurgu
Dram / Romantik
Komedi / Animasyon / Aile
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın