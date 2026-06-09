İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 13-14 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler
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İstanbul’da 13–14 Haziran 2026 hafta sonunda sinema salonları yine oldukça dolu bir programla izleyiciyi karşılıyor. Vizyona yeni giren yapımların yanı sıra korku, animasyon, dram ve bilim kurgu türlerinde dikkat çeken filmler gösterimde. Özellikle yaz sezonuna yaklaşırken hem yerli yapımlar hem de büyük stüdyo filmleri sinema listelerinde öne çıkıyor.
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Korku ve Gerilim
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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