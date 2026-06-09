article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 13-14 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 13-14 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 19:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da 13–14 Haziran 2026 hafta sonunda sinema salonları yine oldukça dolu bir programla izleyiciyi karşılıyor. Vizyona yeni giren yapımların yanı sıra korku, animasyon, dram ve bilim kurgu türlerinde dikkat çeken filmler gösterimde. Özellikle yaz sezonuna yaklaşırken hem yerli yapımlar hem de büyük stüdyo filmleri sinema listelerinde öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Korku ve Gerilim

Korku ve Gerilim

Tulpa: Ruhun Laneti

Yönetmen: Güneş Güneş

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevindik

Derin Kabus

Konu: Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın hayatta kalan yolcularının, enkazın etrafını saran ölümcül köpekbalıklarıyla okyanusun ortasında verdikleri hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Renny Harlin

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson

İfşa Günü

Konu: Yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz ve biri size bunu kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu sorusuna odaklanan, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alan gerilim dolu bir bilim kurgu hikayesi.

Yönetmen: Steven Spielberg

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth

Define: Cinler Uyandı

Konu: Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmaları.

Yönetmen: Bülent Orçin

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan, sonu görünmeyen ve devasa bir organizma gibi davranan odalar labirentindeki karanlık ve psikolojik yolculuk.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Konu: Evladını kaybetmenin yakıcı acısını taşıyan, ruhu parçalanmış bir annenin dramının, yastan çıkarak tüm aileyi kaosa sürükleyecek bir lanete dönüşmesini anlatıyor.

Komedi

Komedi

Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer

Yönetmen: Abdurrahman Akarsu, Kadri Beran Taşkın

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Onur Akbay, Ali Sürmeli, İrfan Ballı

Korkunç Bir Film

Konu: Yirmi altı yıl önce maskeli bir katilden kaçmayı başaran kahramanların yeniden katilin hedefinde olduğu ve hiçbir klişenin hayatta kalamadığı komedi dolu bir hayatta kalma serüveni.

Yönetmen: Michael Tiddes

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall

Konu: Otele misafir olarak gelen servet avcısı Gamze'ye aşık olan Tufan'ın, Serdar'la arasındaki güç dengesinin bozulmasıyla otelde başlayan kıskançlık, ihanet ve aile hesaplaşmaları.

Dram

Dram

Mavi Balıkçıl

Konu: Sophy Romvari'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, karakterlerin içsel yolculuklarına ve hayatın melankolik detaylarına odaklanan bir dram hikayesi.

Yönetmen: Sophy Romvari

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Eylül Güven, Iringó Réti, Edik Beddoes

Aynalar No. 3

Konu: Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir araba kazasından mucize eseri kurtulan Laura'nın, onu evine kabul eden yerel bir aileyle yavaş yavaş tekinsiz ve huzursuz edici bir düzen kurması.

Yönetmen: Christian Petzold

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt

Animasyon / Aile / Fantastik

Animasyon / Aile / Fantastik

Gizemli Ağaç

Konu: Şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınan modern bir ailenin teknoloji bağımlısı üç çocuğunun, ormanda fantastik diyarlara açılan ve sıra dışı sakinleri olan büyülü bir ağaç keşfetmesi.

Yönetmen: Ben Gregor

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Andrew Garfield, Claire Foy, Judi Dench

Külkedisi: Üç Dilek

Konu: Klasik peri masalının komedi ve macera unsurlarıyla yeniden yorumlandığı, Külkedisi'nin hayallerine ulaşmak için çıktığı büyülü yolculuk.

Yönetmen: Vitaly Shafirov

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Eva Finkelshteyn, Anastasiya Lapina, Denis Nekrasov

Düşler Ülkesi

Konu: Ülkesini yaklaşan yıkımdan kurtarmak için sihirli küreyi bulma macerasına atılan Arda'ya, sevimli arkadaşı Paşa ve zeki kız Tamara'nın eşlik ettiği fantastik bir yolculuk.

Yönetmen: Mohsen Enayati

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

Cesur Kedi Moxy

Konu: Tatildeyken olağanüstü piyano çalma yeteneği nedeniyle çiftlik sahibi tarafından gizlice alıkonulan sevimli ev kedisi Moxy'nin, ailesine kavuşabilmek için çiftlikten kaçarak çıktığı tehlikeli yolculuk.

Yönetmen: Vincent Bal, Wip Vernooij

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Sarah Bannier, Pieter Embrechts, Marcel Hensema

Emma Sevimli Köpek

Konu: Sevimli bir köpek olan Emma'nın maceralarını konu ediyor.

Yönetmen: Mohsen Rabiei

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Abdül Süsler, Bihter Yaman, Pınar Aydın

Aksiyon / Macera

Aksiyon / Macera

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

Konu: Kötü İmparatorluk yıkılmış olsa da, savaş lordları galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yeni Cumhuriyet değerleri korumak için mücadele ederken, Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu'nun yardımına başvurur.

Yönetmen: Jon Favreau

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın