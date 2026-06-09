İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 13-14 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Tulpa: Ruhun Laneti

Yönetmen: Güneş Güneş

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevindik

Derin Kabus

Konu: Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın hayatta kalan yolcularının, enkazın etrafını saran ölümcül köpekbalıklarıyla okyanusun ortasında verdikleri hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Renny Harlin

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson

İfşa Günü

Konu: Yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz ve biri size bunu kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu sorusuna odaklanan, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alan gerilim dolu bir bilim kurgu hikayesi.

Yönetmen: Steven Spielberg

Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth

Define: Cinler Uyandı

Konu: Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmaları.

Yönetmen: Bülent Orçin

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan, sonu görünmeyen ve devasa bir organizma gibi davranan odalar labirentindeki karanlık ve psikolojik yolculuk.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Konu: Evladını kaybetmenin yakıcı acısını taşıyan, ruhu parçalanmış bir annenin dramının, yastan çıkarak tüm aileyi kaosa sürükleyecek bir lanete dönüşmesini anlatıyor.