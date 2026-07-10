İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 11-12 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler
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Hafta sonunu sinema salonlarında geçirmek isteyenler için vizyon yine dopdolu. Aksiyondan animasyona, korkudan komediye kadar farklı türlerde birçok yapım 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul'daki sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. İşte bu hafta sonu vizyonda olan filmler ve kaçırmamanız gereken yapımlar.
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Korku ve Gerilim
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Aksiyon / Macera / Bilimkurgu
Dram / Romantik
Komedi / Animasyon / Aile
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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