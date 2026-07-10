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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 11-12 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 11-12 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 02:02
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Hafta sonunu sinema salonlarında geçirmek isteyenler için vizyon yine dopdolu. Aksiyondan animasyona, korkudan komediye kadar farklı türlerde birçok yapım 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul'daki sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. İşte bu hafta sonu vizyonda olan filmler ve kaçırmamanız gereken yapımlar.

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Korku ve Gerilim

Korku ve Gerilim

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Konu: Aile üyeleri birer birer dehşet verici Deadite'lara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken; genç kadın, yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenir.

Yönetmen: Sébastien Vanicek

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Souheila Yacoub, Luciane Buchanan, Hunter Doohan

Otopsi (The Mortuary Assistant)

Konu: Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens, River Fields Morgu'nda gece vardiyasında rutin görünen bir işe başlar ancak kısa sürede dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa uyanır.

Yönetmen: Jeremiah Kipp

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams

Uyurgezer (Sleepwalker)

Konu: Kızını bir trafik kazasında kaybeden ve eşi komaya giren Sarah'nın, giderek artan uyurgezerlik nöbetleri sırasında gerçeklik ile kâbusların birbirine karıştığı bir süreç sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmen: Brandon Auman

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo

Tatil

Konu: Tatil için gittikleri evde yıllar önce bir ailenin katledildiğini öğrenen ve o ailenin tek sağ kurtulan küçük oğlunun sırlarıyla yüzleşen kişilerin gerilim dolu hikayesi.

Yönetmen: Ömür Çalışkan

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayurgil

SIR: Bedel

Konu: Çözülemeyen gizemlerin ve paranormal olayların ardında yatan karanlık bedellerin ödendiği fantastik bir gerilim hikayesi.

Yönetmen: Caner Doğruyol, İbrahim Ergül

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Mehmet Tokat, Erdem Topuz, Ahmet Vuran

Ölünün Laneti

Konu: Morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesi konu ediliyor.

Yönetmen: Aziz Özuysal

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürükler.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett

Saplantı (Obsession)

Konu: Gizemli “One Wish Willow”ı kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantik, bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Curry Barker

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

Aksiyon / Macera / Bilimkurgu

Aksiyon / Macera / Bilimkurgu

Çöl Savaşçısı (Desert Warrior)

Konu: Zalim bir imparatora meydan okuyan genç bir prenses, peşindeki paralı askerlerden kaçmak için çöllere sığınır. Çölde bir savaşçıya dönüşen prenses, efsanevi bir haydutun yardımıyla birbirine düşman kabileleri bir araya getirerek tarihin akışını değiştirecek son bir direniş başlatır.

Yönetmen: Rupert Wyatt

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sami Bouajila

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home)

Konu: Kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları ve paralel evrenlerin tehlikeli yansımalarını konu ediniyor.

Yönetmen: Jon Watts

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026 (Özel Gösterim)

Ana Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Supergirl

Konu: Supergirl, Krypton'un yıkımının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in galaksiler arası destansı bir yıldızlararası yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya ve adalete sürüklenmesini anlatıyor.

Yönetmen: Craig Gillespie

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts

Dram / Romantik

Dram / Romantik

Doğum Günü Partisi

Konu: Karmaşık ilişkilerin, sarsıcı sırların ve gizlenen duyguların bir doğum günü partisinde gün yüzüne çıkmasıyla yaşanan dramatik olayları konu alıyor.

Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Willem Dafoe, Vic Carmen Sonne, Emma Suárez

Hatırladığım Ağaçlar

Konu: İstemediği gebeliği yüzünden intihar etmeyi düşünen Bahar'ın, bebeğini emanet etmek için gittiği eski arkadaşı Mahir ve onun babası Cemal ile birbirlerine tutunarak yeniden hayata bağlanma çabası.

Yönetmen: Erhan Tuncer

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca, İştar Gökseven

Dalga (La Ola)

Konu: Şilili üniversite öğrencisi Julia, üniversitesindeki bir feminist harekete dahil olur ve müzik, dans ve eylemlerin gücüyle kendi geçmişindeki acılarla yüzleşerek kolektif isyanın merkezinde bir simgeye dönüşür.

Yönetmen: Sebastián Lelio

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora

Virginia Woolf'tan Gece & Gündüz

Konu: Astronomi tutkusu uğruna mücadele eden bir genç kadının, süfrajet hareketinin yükselen sesleri arasında idealist editör Ralph Denham ile tanışmasıyla aşk ve özgürlük arasında sıkışmasını anlatıyor.

Yönetmen: Tina Gharavi

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Haley Bennett, Elyas M'Barek, Lily Allen

Komedi / Animasyon / Aile

Komedi / Animasyon / Aile

Moana

Konu: Aynı isimli sevilen animasyonun canlı çekim (live-action) yeniden uyarlaması, genç Moana'nın Okyanus'un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor.

Yönetmen: Thomas Kail

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia, John Tui

Ölümlü Dünya

Konu: Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten ancak aslında büyük bir kiralık katil şebekesi için çalışan gizli Mermer Ailesi'nin, örgütle ters düşmeleri sonucu başlayan kaçış serüveni.

Yönetmen: Ali Atay

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026 (Yeniden Vizyon)

Ana Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak

Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters)

Konu: Film, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, dünyaya canavarlar saldıklarının ve yarattıkları kaosu durdurmak için yeniden bir araya geldiklerinin hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage

Vizyon Tarihi: 2 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: (Animasyon Seslendirme Kadrosu)

Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5)

Konu: Buzz, Woody ve Jessie'nin başını çektiği sevilen oyuncakların, günümüz çocuklarının elinden düşürmediği teknolojik ve elektronik aletlerle karşı karşıya gelerek verdikleri varoluş mücadelesi.

Yönetmen: Andrew Stanton, McKenna Harris

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Ana Oyuncular: (Animasyon Seslendirme Kadrosu)

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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