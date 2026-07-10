İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 11-12 Temmuz 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Konu: Aile üyeleri birer birer dehşet verici Deadite'lara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken; genç kadın, yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenir.

Yönetmen: Sébastien Vanicek

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Souheila Yacoub, Luciane Buchanan, Hunter Doohan

Otopsi (The Mortuary Assistant)

Konu: Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens, River Fields Morgu'nda gece vardiyasında rutin görünen bir işe başlar ancak kısa sürede dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa uyanır.

Yönetmen: Jeremiah Kipp

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams

Uyurgezer (Sleepwalker)

Konu: Kızını bir trafik kazasında kaybeden ve eşi komaya giren Sarah'nın, giderek artan uyurgezerlik nöbetleri sırasında gerçeklik ile kâbusların birbirine karıştığı bir süreç sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmen: Brandon Auman

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo

Tatil

Konu: Tatil için gittikleri evde yıllar önce bir ailenin katledildiğini öğrenen ve o ailenin tek sağ kurtulan küçük oğlunun sırlarıyla yüzleşen kişilerin gerilim dolu hikayesi.

Yönetmen: Ömür Çalışkan

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayurgil

SIR: Bedel

Konu: Çözülemeyen gizemlerin ve paranormal olayların ardında yatan karanlık bedellerin ödendiği fantastik bir gerilim hikayesi.

Yönetmen: Caner Doğruyol, İbrahim Ergül

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Mehmet Tokat, Erdem Topuz, Ahmet Vuran

Ölünün Laneti

Konu: Morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemeyen ve lanetli olduğuna inanılan bir cenazenin, yakınları tarafından teslim alınmasıyla başlayan sıra dışı olaylar silsilesi konu ediliyor.

Yönetmen: Aziz Özuysal

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürükler.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett

Saplantı (Obsession)

Konu: Gizemli “One Wish Willow”ı kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantik, bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Curry Barker

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson