İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin En Eğlenceli Etkinlikler: 13 – 19 Nisan İstanbul Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 09:35

İstanbul, kültürel etkinliklerden modern sergi alanlarına, geleneksel gösterilerden illüzyon gösterilerine her yaştan çocuk ve yetişkin için benzersiz deneyimlerin adresi olmaya devam ediyor. Hem Anadolu hem Avrupa Yakası'nda, çocukların eğlenirken öğrenebileceği birçok etkinlik mevcut. 13 – 19 Nisan tarihleri arasında, İstanbul'un sahneleri tiyatro, müzikal, opera, karnaval ve sirk gösterileriyle renklenecek. 

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk oyunları sahneleniyor? 13 – 19 Nisan haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Bu hafta İstanbul'da nereye gidilir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bir rehber

Not: Etkinliklerin güncelliğini teyit etmek ve kontenjanlar dolmadan bilet alabilmek için bilet satış platformlarını kontrol etmeniz tavsiye edilir. 

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar tam da çocuklu aileler için farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. 

İşte bu hafta, 13 – 19 Nisan tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatroları: 

13 – 19 Nisan Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 16 Nisan Perşembe 11.00 – Küçük Prens ve Arkadaşları (3 Yaş+) – İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

  • 18 Nisan Cumartesi 11.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri (3-6 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 18 Nisan Cumartesi 13.00 – Şirinler Kayıp Reçete (3-10 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 18 Nisan Cumartesi 13.00 – Alaaddin Özgürlük Şarkısı (4-12 Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 18 Nisan Cumartesi 13.00 – Pinokyo Tiyatro Oyunu (3-12 Yaş) – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 18 Nisan Cumartesi 14.00 – 80 Günde Dünya Turu (4-17 Yaş) – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – Kaybolan Masallar (3-10 Yaş) – Hakan Karsak Akademi

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – Paw Petrol Doğa Devriyesi (2-10 Yaş) – Üsküdar Sahne Hane

Avrupa Yakası'nda eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarını takviminize kaydetmeyi unutmayın:  

13 – 19 Nisan Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 16 Nisan Perşembe 11.00 & 13.00 – Guluk! Guluk! (4-9 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu (4-12 Yaş) – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – Don Kişot Çocuk Tiyatrosu (4-12 Yaş) – DasDas İstinyePark

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – Alican'ın Oyun Bahçesi (3 Yaş+) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – Rüyalar Sandığı (4-17 Yaş) – Ortaköy Kültür Merkezi - Afife Jale Sahnesi

  • 19 Nisan Pazar 14.00 – Bekçi ile Postacı (3-6 Yaş) – FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi

  • 19 Nisan Pazar 15.00 – İtfaiyecinin Sırrı (6 Yaş+) – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • 19 Nisan Pazar 12.00 & 15.00 – Sevdalı Bulut (5-17 Yaş) – Müze Gazhane Prof Dr Sevda Şener Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için harika maceralarla dolu. 13 – 19 Nisan haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, vizyona girecek ve gösterimi devam eden filmler şöyle:

Haftanın Yeni Vizyonu (17 Nisan Cuma)

  • Hayvanlar Alemi (The Animals) – Softie ve arkadaşları, yaşadıkları doğal çevreyi fabrikaların neden olduğu atık istilasından korumak için zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir mücadeleye girişiyor. Doğa sevgisi ve dostluğu merkezine alan sürükleyici bir animasyon. 

Tür: Animasyon, Macera 

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

  • 1. Kutup Kahramanları (The Polar Heroes) – Kuzey Kutbu’nun dondurucu dünyasında, sevimli kahramanlar yaşam alanlarını korumak için güçlerini birleştiriyor. Çevre bilinci ve ekip çalışmasının önemini vurgulayan görsel bir şölen. 

Tür: Animasyon, Macera 

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • 2. Süper Mario Galaksi Filmi – Mario ve Luigi, Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek galaksiler arası bir maceraya atılıyor. Bowser'ın planlarını bozmaya çalışan kardeşlerin bu yüksek tempolu hikayesi hem çocukları hem de ebeveynleri heyecanlandırıyor. 

Tür: Animasyon, Macera, Komedi 

Yaş Grubu: 6+ Yaş

  • 3. Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT) – Küçük bir keçinin spor dünyasında 'en iyi' olma yolundaki azim dolu ve kahkaha yüklü hikayesi. Çocuklara vazgeçmemeyi ve kendine inanmanın gücünü hatırlatıyor. 

Tür: Animasyon, Spor, Komedi 

Yaş Grubu: 4+ YaşNot: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının web sitelerini kontrol etmeyi unutmayın. 23 Nisan haftası yaklaşırken salonların oldukça hareketli olacağını da hatırlatmak isteriz!

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

13 – 19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, çocuklar için düzenlenen birbirinden harika müzikaller bulunuyor. Klasik sanatlar ile çocuklarını tanıştmak isteyenler için haftanın etkinlik takvimi bir harika: 

13 – 19 Nisan Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 18 Nisan Cumartesi 15.00 – Neşeli Yapılar Müzikali (3-12 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 18 Nisan Cumartesi 13.00 – Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali (3-10 Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – Susam Sokağı Kurabiye Operasyonu (3-10 Yaş) – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

13 – 19 Nisan Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri

  • 18 Nisan Cumartesi 13.00 – Pinkfong Baby Shark Live Show (2-10 Yaş) – Trump Sahne

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu (2-9 Yaş) – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta çocuklara özel sihir, illüzyon, dans gösterileri ve interaktif çocuk oyunları ile dolu. İşte 13 – 19 Nisan'da İstanbul'da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli gösteriler: 

13 – 19 Nisan Anadolu Yakası Sihir ve İllüzyon Gösterileri

  • 18 Nisan Cumartesi 12.00 – The Illusionist Enver Ertaş (5 Yaş+) – KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 19 Nisan Pazar 14.00 – Sihirbaz Erol ile İllüzyon Gösterisi (3-15 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

13 – 19 Nisan Avrupa Yakası Sihir ve İllüzyon Gösterileri

  • 18 Nisan Cumartesi 14.00 – Sihirbaz Erol ile İllüzyon Gösterisi (3-15 Yaş) – Torium Sahne

  • 18 Nisan Cumartesi 15.00 – Sihirbaz Vantrilok Burak Parlı Show (3-15 Yaş) – Adem Baştürk Kültür Merkezi

  • 19 Nisan Pazar 13.00 – The Illusionist Enver Ertaş (5 Yaş+) – Biletinial Torium Sahne

13 – 19 Nisan Avrupa Yakası Sirk Gösterisi: 

- 18 Nisan Cumartesi 13.00 – 3D Hologram Sirki (2-8 Yaş) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

13 – 19 Nisan Avrupa Yakası Bale Gösterisi

  • 18 Nisan Cumartesi 13.00 – Kuğu Gölü Çocuk Balesi (4-12 Yaş) – Mall of İstanbul MOİ Sahne

13 – 19 Nisan Avrupa Yakası İnteraktif Sahne Gösterisi: 

- 18 Nisan Cumartesi 12.00 & 14.00 & 16.00 – Sirk Fest (3 Yaş+) – HOP Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul'da, çocuklarınızın hem eğlenceli zaman geçirebileceği hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli atölye ve deneyim alanları düzenleniyor. Etkinlikler, çocuklarınızın el becerilerini geliştirecek, onlara doğa sevgisi aşılayacak ve hayal güçlerini canlandıracak. İşte 13 – 19 Nisan haftasında çocuklarınızın katılabileceği bazı etkinlikler:

Avrupa Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Etkinlikler

  • Kolaj Atölyesi: Çiçek Buketimi Tasarlıyorum – Çocuklar farklı materyalleri bir araya getirerek kendi rengarenk çiçek buketlerini tasarlıyor, doku ve kompozisyon kavramlarını eğlenerek öğreniyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–6 Yaş

Tarih/Yer: 19 Nisan Pazar 16.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Anime Karakter Çizim Atölyesi – Japon çizim sanatına ilgi duyan çocuklar, temel teknikleri öğrenerek kendi hayal dünyalarındaki anime karakterlerini kağıda döküyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 7–11 Yaş

Tarih/Yer: 19 Nisan Pazar 14.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Yaratıcı Yazarlık: Çizgi Roman Atölyesi – Kendi hikayesini yazıp çizmek isteyen küçük yazarlar için harika bir fırsat! Hikaye kurgusu ve panel yerleşimi üzerine odaklanan bir yaratıcılık serüveni.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 7–11 Yaş

Tarih/Yer: 19 Nisan Pazar 15.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • İpli Kukla Yapımı Atölyesi – Çocuklar, kendi karakterlerini tasarlayıp ipli mekanizmalarla onlara can veriyor. Hem el becerilerini geliştiriyor hem de kukla sanatıyla tanışıyorlar.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–6 Yaş

Tarih/Yer: 19 Nisan Pazar 14.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Meraklı Ayıcık: Yaratıcı Drama AtölyesiOyun ve canlandırma yoluyla çocukların ifade yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştiren, merak duygusunu tetikleyen interaktif bir deneyim.

Etkinlik Türü: Atölye

Yaş Sınırı: 4–7 Yaş

Tarih/Yer: 19 Nisan Pazar 13.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

Uyarı: Etkinlik saatleri ve kontenjan durumları için ilgili platformlardan rezervasyon yapmayı unutmayınız.

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

13 – 19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul, çocuklara geleneksel müze anlayışının ötesinde, tamamen yeni ve interaktif bir keşif deneyimi sunuyor. İşte minik gezginlerin bu hafta keşfedebileceği güncel yerler:

Yeni Nesil Sergiler ve Deneyim Alanları

  • Museum of Selfies (Selfie Müzesi) – Trump AVM: Çocukların görsel algılarını zorlayan, illüzyonlarla dolu ve tamamen etkileşimli bir dünya. Bu hafta 'Altın Oda' ve 'Dev Sandalye' gibi enstalasyonlarda minikler, perspektif oyunlarıyla kendi görsel hikayelerini yaratırken eğlenceli ve modern bir deneyim yaşıyorlar. (Her Yaş)

  • Skyview & Skywalk – Emaar Square: İstanbul’u gökyüzünden izlerken adrenalin dolu bir keşif sunan bu merkezde çocuklar, cam teras üzerinde yürürken yükseklik algılarını sınıyorlar. Bu hafta 'VR Uçuş Simülasyonu' ile sanal gerçeklik gözlüklerini takıp İstanbul semalarında martılar gibi süzülme deneyimi yaşıyorlar.

Kültür, Sanat ve Teknoloji Durakları

  • Müze Gazhane – Kadıköy: Bir sanayi mirasının kültür merkezine dönüşümü olan bu alanda, çocuklar 'İklim Müzesi'ni gezerek gezegenimizi korumayı öğreniyorlar. Bu hafta açık alanda çocuklara özel 'Atıklarla Sanat' atölyesi ve bilim gösterileri gerçekleştiriliyor.

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi – Tophane: Modern Türk sanatının en önemli koleksiyonunu barındıran müzede, çocuklar 'Tablodaki Gizemi Çöz' etkinliğiyle eserleri inceliyor. Liman bölgesindeki geniş koridorlar, çocukların sanatı ferah bir ortamda keşfetmesini sağlıyor.

  • İstanbul Modern – Karaköy: Renzo Piano imzalı yeni binasında çocuklar için tasarlanan 'Keşif Alanı', çocukların modern sanatı oyunlarla tanımasını sağlıyor. Bu hafta interaktif ekranlarda 'Kendi Şehrini Tasarla' simülasyonu minik mimarları bekliyor.

Eğitici ve Tematik Keşif Noktaları

  • İstanbul Demiryolu Müzesi – Sirkeci Garı: Tarihi Sirkeci Garı içinde yer alan bu küçük ama büyülü müzede, çocuklar Orient Express’in tarihini ve eski trenlerin nasıl çalıştığını öğreniyor. Bu hafta makinist şapkalarıyla eski lokomotiflerin önünde fotoğraf çektirmek miniklerin favorisi.

  • İtfaiye Müzesi (Kont Szechenyi) – Fatih: Çocukların kahramanı olan itfaiyecilerin tarihini, eski tulumba arabalarını ve modern ekipmanları keşfedebileceğiniz bir durak. Yangınla mücadele tarihini bir serüven gibi anlatan müze, çocuklarda güvenlik bilincini de geliştiriyor.

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim

  • Bilim Üsküdar – Üsküdar: Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezlerinden biri olan bu mekanda, çocuklar 'Gezegen Evi' (Planetaryum) ile uzayın derinliklerine yolculuk yapıyor. Bu hafta 'Robotik Kodlamaya Giriş' atölyesiyle çocuklar kendi basit devrelerini kurma şansı buluyorlar.

  • Joypark (İnteraktif Eğlence Alanı) – Fişekhane: Klasik oyun alanlarının ötesinde, çocukların fiziksel becerilerini teknolojiyle birleştiren bir merkez. Bu hafta 'Dijital Duvar' oyunlarında çocuklar, projeksiyonla yansıtılan hedefleri fiziksel toplarla vurarak takım çalışmasını ve hızı deneyimliyorlar.

  • HUPALUPA – Metropol İstanbul: Teknoloji ve fiziksel aktivitenin birleştiği devasa bir yeni nesil eğlence merkezi. Bu hafta 'Trambolin Parkı' ve interaktif tırmanma duvarlarında çocuklar, dijital oyunları fiziksel hareketle kontrol ederek enerjilerini en üst seviyede boşaltma imkanı buluyorlar.

Uyarı: 13-19 Nisan haftası bahar etkinliklerinin yoğunlaştığı bir dönem olduğu için, özellikle kontenjanlı yerler için web siteleri üzerinden ön rezervasyon yapmanızı tavsiye ederiz. Müze ve etkinlik alanlarındaki haftalık ve günlük programlar hakkında da bilgi almayı unutmayın.

İlginizi Çekebilir

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
