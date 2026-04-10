İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Açıkladı: Ünlülere Yasa Dışı Bahis Soruşturması Geliyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 11:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni bir sürece girildiğini açıkladı. Dönmez, dosyalarda tanınmış isimlerin de yer aldığını belirterek, daha kapsamlı operasyonların yapılacağının sinyalini verdi. Dönmez ayrıca, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonlarının sürdüğünü de ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Dönmez, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Fatih Dönmez, “İBB iştirakleriyle ilgili incelemeler devam ediyor; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa soruşturmalarımız tamamlanmak üzere 2 hafta içinde iddianameleri hazır olacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez’in açıklamalarından satır başları: 

-Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 

-Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. 

-Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler.

-Birçok ülke ile irtibat kurduk, uyuşturucu baronlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fransa ve Belçika’da uyuşturucu madde satışı yapacakken yakalattığımız şüpheliler oldu. 

-Fransa, Hollanda ve Belçika tarafından kurulan Avrupa’da bir uyuşturucu maddeyle mücadele çalışma grubu var o gruba dahil olduk. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapıyoruz.

-Futbolda şike ve bahis soruşturma kapsamında 129 kişi hakkında çalışma yapıldı. 56 kişi hakkında kamu davası açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı. 

-Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. TFF’nin verdiği veriler bizim için önemli. 

-Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor. 

-Bahis konusunda elimizdeki verilerle çok kapsamlı bir hazırlığımız var. Bahis konusunda büyük yeni soruşturmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Biz elde ettiğimiz verilerden çok mutlu olduk. Bahis sisteminin tamamen çökertilmesine gidecek. Kapsamı çok geniş olacak, şimdiden söyleyeyim Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
