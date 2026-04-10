Büşra Pekin’in İfadesi: “Göğüs Ameliyatı Oldum, Fotoğraflarım Var, Telefon Şifremi Vermek İstemiyorum”
Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest bırakılan Pekin'in ifadesinde telefon detayı dikkat çekti. Telefon şifresini yetkililere vermeyen Büşra Pekin savunmasında “Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum” dedi.
Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonları devam ederken dün sabah gözaltına alınan 11 kişi de akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan isimlerden oyuncu Büşra Pekin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
