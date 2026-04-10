Büşra Pekin’in İfadesi: “Göğüs Ameliyatı Oldum, Fotoğraflarım Var, Telefon Şifremi Vermek İstemiyorum”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 10:54

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest bırakılan Pekin'in ifadesinde telefon detayı dikkat çekti. Telefon şifresini yetkililere vermeyen Büşra Pekin savunmasında “Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum” dedi. 

Kaynak: Burak Doğan / X

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonları devam ederken dün sabah gözaltına alınan 11 kişi de akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu; testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü. Alınan ifadeler ve yapılan testler sonrasında tüm isimler serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan isimlerden oyuncu Büşra Pekin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın özel haberine göre Büşra Pekin'in ifadesinden başlıklar şöyle; “Sosyal medyalarım mevcuttur. Ancak hiçbir suretle bu platformlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, alıntı, yeniden gönderi yapmadım. Buna benzer bir paylaşım yapmam söz konusu dahi olmamıştır ve olamaz. Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum.

Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım.

Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve instagramda ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim. Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır. Bu sebeple kendisi ile etkinlik haricinde hiçbir yerde görüşmemekle birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle kullanmadık.

Az önce belirttiğim üzere bahse konu yasa dışı maddelerin kullanılmasını asla tasvip etmediğim için çevremdeki insanlar beni böyle bir ortama davet edemeyeceklerini ve ikram edemeyeceklerini bilirler. Bu nedenle buna benzer bir duruma asla şahit olmadım.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için teminde söz konusu olmamıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.”

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
