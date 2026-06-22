Irmak Öğretmene Mobbing İddialarında Adı Geçen Okul Müdürüne Tenzili Rütbe
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Ağrı’da görev yapan sözleşmeli öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü olarak bulunmasının ardından okul yönetimi hakkında mobbing iddiaları gündeme gelmişti. İddiaya göre Irmak Öğretmen, maruz kaldığı mobbingi birçok kez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi ancak bir sonuç alamadı. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında mobbing iddialarıyla gündeme gelen okul müdürü Melahat İleri, tenzili rütbe ile okul müdürlüğü görevinden alındı ve kadrosunun bulunduğu okulda öğretmen olarak görevlendirildi. Ayrıca Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de açığa alındı.
Kaynak: Gülseven Özkan / Kısa Dalga
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Ağrı’da görev yapan Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü olarak bulunmasının ardından soruşturma açılmıştı.
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Okul müdürüne tenzili rütbe
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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