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Irmak Öğretmene Mobbing İddialarında Adı Geçen Okul Müdürüne Tenzili Rütbe

Irmak Öğretmene Mobbing İddialarında Adı Geçen Okul Müdürüne Tenzili Rütbe

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2026 - 15:55
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Ağrı’da görev yapan sözleşmeli öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü olarak bulunmasının ardından okul yönetimi hakkında mobbing iddiaları gündeme gelmişti. İddiaya göre Irmak Öğretmen, maruz kaldığı mobbingi birçok kez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi ancak bir sonuç alamadı. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında mobbing iddialarıyla gündeme gelen okul müdürü Melahat İleri, tenzili rütbe ile okul müdürlüğü görevinden alındı ve kadrosunun bulunduğu okulda öğretmen olarak görevlendirildi. Ayrıca Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de açığa alındı.

Kaynak: Gülseven Özkan / Kısa Dalga

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Ağrı’da görev yapan Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü olarak bulunmasının ardından soruşturma açılmıştı.

Ağrı’da görev yapan Irmak Ayşe Koparan’ın evinde ölü olarak bulunmasının ardından soruşturma açılmıştı.

İddiaya göre Irmak Öğretmen, üstleri tarafından mobbinge maruz kalıyordu. Görev yeri değiştirilen genç öğretmen, evinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir okulda görevlendirilmişti. Toplu ulaşımın olmadığı bölgede okula gidip gelmek için taksi kullanıyordu.

Yaşanan olayın hemen ardından Ağrı Valiliği de açıklama yaparak adli ve idari soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurmuş, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili müfettiş görevlendirirken Bakan Yusuf Tekin ise geçtiğimiz haftalarda, “Soruşturma açıldı. Öğretmen arkadaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Orada da eğer öyle bir ihmal olan arkadaşımız varsa, kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Okul müdürüne tenzili rütbe

Okul müdürüne tenzili rütbe

Tüm bu gelişmelerin ardından mobbing iddialarına yönelik adli ve idari soruşturma sürerken, Bakanlık müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmanın da henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Ancak yetkililerin verdiği bilgilere göre, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve açığa alınan okul müdürü Melahat İleri, kadrosunun bulunduğu okula öğretmen olarak görevlendirilerek yeniden göreve başladı. Ayrıca Irmak Öğretmen’in taleplerini dikkate almadığı iddia edilen Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş’ün de açığa alındığı öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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