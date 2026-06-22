Irmak Öğretmene Mobbing İddialarında Adı Geçen Okul Müdürüne Tenzili Rütbe

İddiaya göre Irmak Öğretmen, üstleri tarafından mobbinge maruz kalıyordu. Görev yeri değiştirilen genç öğretmen, evinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir okulda görevlendirilmişti. Toplu ulaşımın olmadığı bölgede okula gidip gelmek için taksi kullanıyordu.

Yaşanan olayın hemen ardından Ağrı Valiliği de açıklama yaparak adli ve idari soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurmuş, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili müfettiş görevlendirirken Bakan Yusuf Tekin ise geçtiğimiz haftalarda, “Soruşturma açıldı. Öğretmen arkadaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Orada da eğer öyle bir ihmal olan arkadaşımız varsa, kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.