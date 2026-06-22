Almanya’da IPTV Kullanıcılarına Para ve Hapis Cezası Verilecek

Almanya’dan yayın yapan Artı49’da yer alan habere göre, Almanya’da yasa dışı IPTV yayınlarına yönelik soruşturmalar yeni bir aşamaya geçti. Daha önce ağırlıklı olarak kaçak yayın ağlarını yöneten kişilere odaklanan makamlar, artık bu hizmetleri kullanan aboneleri de mercek altına alıyor. Yürütülen iki ayrı soruşturmada 1.000’den fazla kullanıcının kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Bundesliga, Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ve sinema filmlerini resmi abonelik ücretlerinin çok altında sunan yasa dışı IPTV hizmetleri, uzun süredir Almanya’da yaygın şekilde kullanılıyor. Facebook, Telegram ve Reddit gibi platformlar üzerinden pazarlanan bu sistemler sayesinde kullanıcılar, birkaç işlemle binlerce içeriğe erişebiliyor. Ancak yetkililer bu yayınların tamamen yasa dışı olduğunu vurguluyor.

Alman Futbol Ligi’nin verilerine göre ülkede 6 milyondan fazla kişi yasa dışı canlı yayınları kullanıyor. Sektör temsilcileri ise bunun ekonomiye yıllık yaklaşık 1,8 milyar Euro zarar verdiğini belirtiyor.

2026 yılında Europol koordinasyonunda gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda birçok ülkede 140’tan fazla adrese baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 29 şüpheli gözaltına alınırken, dokuz ayrı suç ağı dağıtıldı.

Ayrıca yasa dışı yayın hizmetlerinin dağıtımında kullanılan 27 binden fazla internet adresi erişime kapatıldı. Operasyon, sektörün ulaştığı boyutu da gözler önüne serdi.

Soruşturmalara göre yasa dışı IPTV faaliyetlerinin arkasında çoğunlukla uluslararası ölçekte çalışan organize yapılar bulunuyor. Geçmiş yıllarda yürütülen incelemelerde sunuculara ve yöneticilere Doğu Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da rastlandı.

Bu ağlar, ücretli televizyon kanalları, spor yayınları ve dijital platform içeriklerini kendi sunucularına aktararak farklı ülkelerdeki müşterilere satıyor. Satışlar çoğunlukla Facebook grupları, Telegram kanalları, WhatsApp mesajları ve kişisel tavsiyeler üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ödeme sonrasında kullanıcılara giriş bilgileri ya da önceden yapılandırılmış yayın cihazları gönderiliyor. Akıllı televizyonlar, Fire TV cihazları ve Android tabanlı kutular aracılığıyla binlerce kanal ve yayına erişim sağlanabiliyor.

Yetkililere göre bu ağlarla mücadele oldukça zor. Sunucuların farklı ülkelerde bulunması, alan adlarının sık sık değiştirilmesi ve ödemelerin kripto para veya yabancı ödeme sistemleri üzerinden yapılması soruşturmaları karmaşık hâle getiriyor. Bir sistem kapatıldığında ise çoğu zaman kısa süre içinde farklı isimlerle yeniden faaliyete geçiyor ve kullanıcılar yeni erişim bilgileriyle alternatif sistemlere yönlendiriliyor.