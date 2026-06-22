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Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2026 - 13:22
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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklanmıştı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında gerginlik yaşandı. Kundakçı ailesi, Vahap Canbay’ın Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ailesiyle anlaştığını iddia ederek rapçiye tepki gösterdi. Kadayıfçıoğlu mahkemedeki savunmasında silahın ateş aldığını fark etmediğini söylerken, Aleyna Kalaycıoğlu ise hiçbir şekilde azmettirici olmadığını ifade etti.

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Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, geçtiğimiz 19 Mart’ta İstanbul Ümraniye’de bulunan müzik stüdyosunun önünde öldürülmüştü.

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, geçtiğimiz 19 Mart’ta İstanbul Ümraniye’de bulunan müzik stüdyosunun önünde öldürülmüştü.

Ümraniye Sıddık Sokak’ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. 

Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. 

Grup araç içerisinde beklediği sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu’nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma”, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edildiği davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Duruşma öncesinde adliyede gerginlik

Duruşma öncesinde adliyede gerginlik

Duruşmaya arkadaşlarıyla birlikte gelen rapçi Vahap Canbay ile Kubilay Kaan Kundakçı’nın yakınları arasında gerginlik yaşandı. 

Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay’a anne Ülker Kundakçı, “Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay’ı savunmaya gelmedik.” diyerek tepki gösterdi. 

Öte yandan Kundakçı’nın yakınları, Canbay’ın Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında şikâyetçi olmadığını belirterek Kadayıfçıoğlu ailesiyle anlaşma yaptığı iddiasında bulundu. Bu iddianın ardından taraflar arasındaki gerginlik arttı.

O anlar 👇

Alaattin Kadayıfçıoğlu mahkemede olay günü yaşananları anlattı

Alaattin Kadayıfçıoğlu mahkemede olay günü yaşananları anlattı

Duruşmayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, mahkemede verilen ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadayıfçıoğlu, olay günü Aleyna Kalaycıoğlu’nun aracını ve köpeğini almak için olay yerine gittiklerini, araçta bulunan kişilerle tartışma yaşandığını öne sürdü. Kendisine küfür edildiğini ve göğsüne tekme savrulduğunu iddia eden sanık, müdahale ettiği sırada elindeki silahın ateş aldığını ancak silahın patladığını o an fark etmediğini söyledi.

Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, savunması sırasında Kundakçı ailesinden özür dilemek istediğini belirterek “Keşke bana olsaydı.” dedi.

Bu sözlerin ardından Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi sanığa “geber” diye tepki gösterdi.

“Canbay araç içinde torpidoya uzandı, Alaattin de torpidodan silahı aldı”

“Canbay araç içinde torpidoya uzandı, Alaattin de torpidodan silahı aldı”

Davanın tutuklu sanıklarından Aleyna Kalaycıoğlu da mahkemede olay günü yaşananları anlattı ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ile ilişkilerinin olaydan yaklaşık 2,5 hafta önce karşılıklı olarak sona erdiğini, daha sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüşmeye başladığını anlattı.

Olay günü yaşananları detaylı şekilde anlatan Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve arkadaşlarının stüdyoya geldiğini öğrendiğini, daha sonra annesinin evine geçtiğini söyledi. Annesinin evinin önünde tanımadığı bir araç gördüğünü belirten Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun köpek ve eşyaları almak için araç göndereceğini söylediğini ifade etti.

Stüdyoya döndüklerinde Vahap Canbay ve yanındakileri gördüğünü anlatan Kalaycıoğlu, “Şoka girdim. Alaattin’e ‘Durma, devam et’ dedim. O sırada Vahap’ı gördüm. Canbay torpidoya uzandı, Alaattin de torpidodan silahı aldı. Ben de şok oldum.” dedi.

Kadayıfçıoğlu’nun araçtan inerek konuşmaya çalıştığını söyleyen Kalaycıoğlu, “Araçlarını çekmelerini söyledi. Kısa bir tartışmanın ardından silah sesini duydum. Çığlık attım.” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından VIP araca bindirildiğini belirten Kalaycıoğlu, “Araçta silahı gördüm. Kendimi öldürmek istedim. Alaattin bana defalarca ‘Ben tetiği çekmedim, nasıl olduğunu anlamadım’ dedi.” şeklinde konuştu.

Kalaycıoğlu, daha sonra Bertin’i arayarak ambulans çağrılmasını istediğini ve olay yerinde yerde yatan bir kişi gördüğünü söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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