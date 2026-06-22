Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı
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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklanmıştı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında gerginlik yaşandı. Kundakçı ailesi, Vahap Canbay’ın Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ailesiyle anlaştığını iddia ederek rapçiye tepki gösterdi. Kadayıfçıoğlu mahkemedeki savunmasında silahın ateş aldığını fark etmediğini söylerken, Aleyna Kalaycıoğlu ise hiçbir şekilde azmettirici olmadığını ifade etti.
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Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, geçtiğimiz 19 Mart’ta İstanbul Ümraniye’de bulunan müzik stüdyosunun önünde öldürülmüştü.
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Duruşma öncesinde adliyede gerginlik
O anlar 👇
Alaattin Kadayıfçıoğlu mahkemede olay günü yaşananları anlattı
“Canbay araç içinde torpidoya uzandı, Alaattin de torpidodan silahı aldı”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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