Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Davanın tutuklu sanıklarından Aleyna Kalaycıoğlu da mahkemede olay günü yaşananları anlattı ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ile ilişkilerinin olaydan yaklaşık 2,5 hafta önce karşılıklı olarak sona erdiğini, daha sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüşmeye başladığını anlattı.

Olay günü yaşananları detaylı şekilde anlatan Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve arkadaşlarının stüdyoya geldiğini öğrendiğini, daha sonra annesinin evine geçtiğini söyledi. Annesinin evinin önünde tanımadığı bir araç gördüğünü belirten Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun köpek ve eşyaları almak için araç göndereceğini söylediğini ifade etti.

Stüdyoya döndüklerinde Vahap Canbay ve yanındakileri gördüğünü anlatan Kalaycıoğlu, “Şoka girdim. Alaattin’e ‘Durma, devam et’ dedim. O sırada Vahap’ı gördüm. Canbay torpidoya uzandı, Alaattin de torpidodan silahı aldı. Ben de şok oldum.” dedi.

Kadayıfçıoğlu’nun araçtan inerek konuşmaya çalıştığını söyleyen Kalaycıoğlu, “Araçlarını çekmelerini söyledi. Kısa bir tartışmanın ardından silah sesini duydum. Çığlık attım.” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından VIP araca bindirildiğini belirten Kalaycıoğlu, “Araçta silahı gördüm. Kendimi öldürmek istedim. Alaattin bana defalarca ‘Ben tetiği çekmedim, nasıl olduğunu anlamadım’ dedi.” şeklinde konuştu.

Kalaycıoğlu, daha sonra Bertin’i arayarak ambulans çağrılmasını istediğini ve olay yerinde yerde yatan bir kişi gördüğünü söyledi.