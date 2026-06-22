Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı İlan Etti: AVM'yi Denetlemeye Kalkan Şahısa Hakkında Gözaltı Kararı
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Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' ilan ederek bir alışveriş merkezinde sözde denetimler yapan F.A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuki süreç başlatıldı. 'Kamu görevini usulsüz üstlenme' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
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Ankara’da sosyal medya üzerinden yayılan ilginç bir olay yargıya taşındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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