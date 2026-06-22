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Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı İlan Etti: AVM'yi Denetlemeye Kalkan Şahısa Hakkında Gözaltı Kararı

Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı İlan Etti: AVM'yi Denetlemeye Kalkan Şahısa Hakkında Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 14:17
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Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' ilan ederek bir alışveriş merkezinde sözde denetimler yapan F.A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuki süreç başlatıldı. 'Kamu görevini usulsüz üstlenme' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

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Ankara’da sosyal medya üzerinden yayılan ilginç bir olay yargıya taşındı.

Ankara’da sosyal medya üzerinden yayılan ilginç bir olay yargıya taşındı.

Bir alışveriş merkezine giderek esnafa ve yönetime denetim yapıyormuş izlenimi veren F.A. isimli şahıs, kayda aldığı anlarda kendisini resmiyette bulunmayan 'Cumhur İttifakı Ocakları'nın genel başkanı olarak tanıttı. Çekilen bu görüntülerin internette hızla dolaşıma girmesi ve kamuoyunun dikkatini çekmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden harekete geçti. 

Savcılık, yalnızca devletin yetkili kurum ve görevlileri tarafından gerçekleştirilebilecek bir denetim faaliyetini tamamen yetkisiz bir biçimde yaptığı gerekçesiyle şüpheli hakkında inceleme başlattı. Eylemin Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek emniyet güçlerine gerekli işlemlerin yapılması için talimat verildi. 

Bu kapsamda, haksız yetki kullanımıyla sahte bir resmiyet algısı yaratan F.A. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi ve delillerin toplanabilmesi amacıyla, şüphelinin adreslerinde arama yapılması ve suç unsuru taşıyabilecek eşyalarına el konulması da savcılık kararına eklendi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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