Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı İlan Etti: AVM'yi Denetlemeye Kalkan Şahısa Hakkında Gözaltı Kararı

Bir alışveriş merkezine giderek esnafa ve yönetime denetim yapıyormuş izlenimi veren F.A. isimli şahıs, kayda aldığı anlarda kendisini resmiyette bulunmayan 'Cumhur İttifakı Ocakları'nın genel başkanı olarak tanıttı. Çekilen bu görüntülerin internette hızla dolaşıma girmesi ve kamuoyunun dikkatini çekmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden harekete geçti.

Savcılık, yalnızca devletin yetkili kurum ve görevlileri tarafından gerçekleştirilebilecek bir denetim faaliyetini tamamen yetkisiz bir biçimde yaptığı gerekçesiyle şüpheli hakkında inceleme başlattı. Eylemin Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu oluşturduğu değerlendirilerek emniyet güçlerine gerekli işlemlerin yapılması için talimat verildi.

Bu kapsamda, haksız yetki kullanımıyla sahte bir resmiyet algısı yaratan F.A. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi ve delillerin toplanabilmesi amacıyla, şüphelinin adreslerinde arama yapılması ve suç unsuru taşıyabilecek eşyalarına el konulması da savcılık kararına eklendi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.