Kendi Üzerinde Denediği Tedaviyle Tıp Tarihine Geçmişti: Ünlü Bilim İnsanı Richard Scolyer Hayatını Kaybetti
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Kaynak: https://www.theguardian.com/science/2...
Ölümcül bir beyin kanserine yakalandıktan sonra tıp dünyasında devrim yaratabilecek bir adım atarak kendi üzerinde daha önce hiç denenmemiş bir tedavi uygulayan ve 2024'te 'Yılın Avustralyalısı' seçilen ünlü patolog Prof. Dr. Richard Scolyer, 59 yaşında yaşamını yitirdi.
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Tıp dünyası, kariyerinin en parlak döneminde amansız bir hastalıkla yüzleşen ve bu süreci insanlık için umut verici bir deneye dönüştüren Prof. Dr. Richard Scolyer'a veda etti.
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Küresel çapta uzmanların ve sosyal medya üzerinden süreci takip eden binlerce kişinin gözleri önünde ilerleyen tedavi süreci, oldukça zorlu aşamalardan oluşuyordu.
16 Aralık 1966'da Tazmanya'da dünyaya gelen ve çocukluğunda annesinin yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından etkilenerek tıp alanına yönelen Scolyer, azmiyle her zaman çevresine ilham veren bir figür oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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