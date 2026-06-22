Kendi Üzerinde Denediği Tedaviyle Tıp Tarihine Geçmişti: Ünlü Bilim İnsanı Richard Scolyer Hayatını Kaybetti

7 Haziran 2026 tarihinde, 59 yaşındayken hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü melanom araştırmacısı, kendisine evre dört glioblastom teşhisi konulmasının ardından hastalığa teslim olmak yerine cesurca bir karar almıştı. Tedavisi olmayan bu agresif beyin kanseri türü için başlatılan riskli ve yenilikçi bir çalışmada 'sıfır numaralı hasta' olmayı kabul eden Scolyer, kendi bedeni üzerinde yapılan deneylerle gelecekteki hastalar için bir ışık olmayı hedefledi.

Bu emsalsiz tıbbi hamle, Scolyer'ın meslektaşı ve Avustralya Melanom Enstitüsü Eş Başkanı Prof. Dr. Georgina Long'un vizyonuyla hayata geçirildi. İkili, uzun yıllardır cilt kanseri tedavisinde devrim yaratan ve başarı oranlarını inanılmaz ölçüde artıran bağışıklık sistemi terapilerini, bu kez doğrudan beyin kanseri üzerinde denemeye karar verdi. Yaklaşık yirmi yıldır glioblastom tedavilerinde dişe dokunur bir ilerleme kaydedilememiş olması, bu tehlikeli ama potansiyeli yüksek deneyi bir zorunluluk haline getirmişti. Scolyer, hiçbir yan etkisi bilinmeyen ve daha önce dünyada eşi benzeri görülmemiş bu tedaviye gönüllü olurken, kendi hayatını kurtaramasa bile elde edilecek verilerin tıp bilimine paha biçilemez bir katkı sunacağının bilincindeydi.