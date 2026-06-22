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Kendi Üzerinde Denediği Tedaviyle Tıp Tarihine Geçmişti: Ünlü Bilim İnsanı Richard Scolyer Hayatını Kaybetti

Kendi Üzerinde Denediği Tedaviyle Tıp Tarihine Geçmişti: Ünlü Bilim İnsanı Richard Scolyer Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 12:24 Son Güncelleme: 22.06.2026 - 12:32
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Ölümcül bir beyin kanserine yakalandıktan sonra tıp dünyasında devrim yaratabilecek bir adım atarak kendi üzerinde daha önce hiç denenmemiş bir tedavi uygulayan ve 2024'te 'Yılın Avustralyalısı' seçilen ünlü patolog Prof. Dr. Richard Scolyer, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Kaynak: https://www.theguardian.com/science/2...
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Tıp dünyası, kariyerinin en parlak döneminde amansız bir hastalıkla yüzleşen ve bu süreci insanlık için umut verici bir deneye dönüştüren Prof. Dr. Richard Scolyer'a veda etti.

Tıp dünyası, kariyerinin en parlak döneminde amansız bir hastalıkla yüzleşen ve bu süreci insanlık için umut verici bir deneye dönüştüren Prof. Dr. Richard Scolyer'a veda etti.

7 Haziran 2026 tarihinde, 59 yaşındayken hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü melanom araştırmacısı, kendisine evre dört glioblastom teşhisi konulmasının ardından hastalığa teslim olmak yerine cesurca bir karar almıştı. Tedavisi olmayan bu agresif beyin kanseri türü için başlatılan riskli ve yenilikçi bir çalışmada 'sıfır numaralı hasta' olmayı kabul eden Scolyer, kendi bedeni üzerinde yapılan deneylerle gelecekteki hastalar için bir ışık olmayı hedefledi.

Bu emsalsiz tıbbi hamle, Scolyer'ın meslektaşı ve Avustralya Melanom Enstitüsü Eş Başkanı Prof. Dr. Georgina Long'un vizyonuyla hayata geçirildi. İkili, uzun yıllardır cilt kanseri tedavisinde devrim yaratan ve başarı oranlarını inanılmaz ölçüde artıran bağışıklık sistemi terapilerini, bu kez doğrudan beyin kanseri üzerinde denemeye karar verdi. Yaklaşık yirmi yıldır glioblastom tedavilerinde dişe dokunur bir ilerleme kaydedilememiş olması, bu tehlikeli ama potansiyeli yüksek deneyi bir zorunluluk haline getirmişti. Scolyer, hiçbir yan etkisi bilinmeyen ve daha önce dünyada eşi benzeri görülmemiş bu tedaviye gönüllü olurken, kendi hayatını kurtaramasa bile elde edilecek verilerin tıp bilimine paha biçilemez bir katkı sunacağının bilincindeydi.

Küresel çapta uzmanların ve sosyal medya üzerinden süreci takip eden binlerce kişinin gözleri önünde ilerleyen tedavi süreci, oldukça zorlu aşamalardan oluşuyordu.

Küresel çapta uzmanların ve sosyal medya üzerinden süreci takip eden binlerce kişinin gözleri önünde ilerleyen tedavi süreci, oldukça zorlu aşamalardan oluşuyordu.

Ameliyat öncesinde bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı kışkırtmak amacıyla üç farklı ilacın birleşimi uygulandı. Başarılı geçen operasyonun ardından yapılan incelemeler, beyin dokusundaki aktif bağışıklık hücrelerinde on katlık devasa bir artış olduğunu kanıtladı. Cerrahi müdahalenin hemen ardından Scolyer'ın tamamen kendi tümör genetiğine özel olarak üretilen kişiselleştirilmiş bir aşı tedavisine geçildi. Tüm bu eşsiz süreç, tıp dünyasının en saygın yayınlarından Nature Medicine dergisinde yayımlanarak literatüre geçti.

Norm şartlarda bu tür tümörlerde ameliyat sonrası nüksetme süresi yalnızca altı ayken, Scolyer yaklaşık iki yıl boyunca hastalığı baskılamayı başardı. Kendi tümör türü için öngörülen 12 ila 14 aylık ortalama yaşam beklentisini çoktan aşan profesör, 2025 yılının bahar aylarında hastalığın geri döndüğünü duyurdu. Scolyer'ın bu uzun soluklu direnişi ve bıraktığı bilimsel miras sayesinde bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Duke Üniversitesi'nde, doğrudan onun vakasından ilham alan yeni bir klinik araştırma başlatıldı.

16 Aralık 1966'da Tazmanya'da dünyaya gelen ve çocukluğunda annesinin yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından etkilenerek tıp alanına yönelen Scolyer, azmiyle her zaman çevresine ilham veren bir figür oldu.

16 Aralık 1966'da Tazmanya'da dünyaya gelen ve çocukluğunda annesinin yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından etkilenerek tıp alanına yönelen Scolyer, azmiyle her zaman çevresine ilham veren bir figür oldu.

Sadece laboratuvarda değil, spor sahalarında da sınırları zorlayan bir karakterdi. Uluslararası triatlonlarda ülkesini temsil eden, hatta teşhis edilmemiş bir boyun kırığıyla bile kilometrelerce koşabilen yenilmez bir sporcuydu. Ardında eşi Dr. Kate Nicoll ile üç çocuğunu ve tedavisine öncülük ettiği binlerce umutlu hastayı bırakan Prof. Dr. Richard Scolyer, son mesajlarından birinde sadece bilime inanan ve umutsuz bir tablo karşısında yeni bir yol denemeye cesaret eden sıradan bir insan olarak hatırlanmak istediğini dile getirmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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