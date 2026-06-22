Harita 13 Yıl Sonra Güncellendi: Türkiye'deki Diri Fay Sayısı 485'ten 700'e Yükseldi
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), sismik hareketliliğin eksik olmadığı Türkiye'nin Diri Fay Haritası'nı on üç yıllık bir aranın ardından yeniledi. Uzun süredir beklenen ve güncel verilerle hazırlanan çalışmaya göre, 2013 yılında 485 olarak bilinen aktif fay hattı sayısı 700'e yükseldi. Bu çarpıcı artışın ortaya konduğu yeni veri tabanının, ülkenin depremle mücadelesinde ve kritik altyapı yatırımlarında temel rehber olması hedefleniyor.
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Sürekli olarak artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanan ülkemizde, afet yönetimi ve şehir planlaması açısından hayati önem taşıyan fay verileri baştan aşağı yenilenerek kamuoyuyla paylaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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