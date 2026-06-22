İstanbul'da Aileleri İsyan Ettiren Tehlike: Gündüz Bile Saldırıp Hastanelik Ediyorlar

Sırrı çözülemeyen bu devasa şişliklerin ve iltihaplı yaraların ardındaki asıl suçlunun, küresel iklim değişikliği ve ticari faaliyetler yoluyla ülkemize kadar ulaşan Asya Kaplan Sivrisineği olduğu ortaya çıktı. Sadece geceleri ortaya çıkan bildiğimiz yerli türlerin aksine, gövdesindeki beyaz çizgilerle dikkat çeken bu istilacı tür gündüz saatlerinde de son derece saldırgan bir şekilde kurbanlarını hedef alıyor. Üstelik üremek için devasa göllere ihtiyaç duymuyorlar; bahçede unutulan bir saksı altlığındaki, eski bir otomobil lastiğinin içindeki veya küçük bir ağaç kovuğundaki bir bardak durgun su bile bu tehlikeli böceklerin hızla çoğalması için yeterli oluyor. Bu mahallelerdeki yeşil alanların ve durgun suların iç içe geçmesi, sineklerin adeta bir ordu gibi yayılmasına zemin hazırlıyor.

Çocukların cildinde oluşan o korkunç görüntülerin nedeni ise sineğin kendisinden ziyade vücudumuzun verdiği aşırı tepki ve sonrasında gelişen olaylar zinciri. Bu yabancı türün insanı ısırırken deriye bıraktığı tükürüğündeki enzimler, bağışıklık sistemimiz için tamamen yeni bir tehdit algısı yaratıyor. Vücut bu yabancı maddelere karşı tıp dilinde Skeeter Sendromu olarak da bilinen çok şiddetli bir alerjik reaksiyon veriyor ve ısırılan bölge normalin çok ötesinde şişerek ısınıyor. Ancak asıl tehlike bu aşamadan sonra başlıyor. Dayanılmaz bir boyuta ulaşan kaşıntı hissiyle bölgeyi sürekli kaşıyan çocuklar, cilt bütünlüğünü bozarak deride açık yaralar oluşturuyor. Tırnak diplerinde veya cildin üzerinde bekleyen bakteriler bu açık yaralardan içeri sızarak su toplayan, akıntılı ve ciddi enfeksiyonlu tablolara neden oluyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Boğaziçi Üniversitesi gibi köklü kurumlardan akademisyenler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu türün artık şehirde kalıcı hale geldiğini belirterek çok önemli uyarılarda bulunuyor. Hastanelerin çocuk ve cildiye servislerini dolduran bu vakalara karşı ailelerin son derece bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Çocuğu ısırılan ebeveynlerin ilk yapması gereken şey, o bölgeyi hemen sabunlu suyla yıkayıp buz presi uygulamak ve enfeksiyonun baş aktörü olan kaşınmayı kesinlikle engellemek. Yaranın iltihaplanıp su topladığı durumlarda sirke veya kolonya gibi cildi daha da tahrip edecek kulaktan dolma yöntemler yerine, vakit kaybetmeden bir hekime başvurularak uygun alerji şurupları ve antibiyotikli kremlerin kullanılması hayati önem taşıyor.