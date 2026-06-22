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İstanbul'da Aileleri İsyan Ettiren Tehlike: Gündüz Bile Saldırıp Hastanelik Ediyorlar

İstanbul'da Aileleri İsyan Ettiren Tehlike: Gündüz Bile Saldırıp Hastanelik Ediyorlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 09:59
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İstanbul'un özellikle dere kenarı ve sulak mahallelerinde hızla yayılan Asya Kaplan Sivrisineği, çocukların vücudunda su toplayan devasa iltihaplı yaralara neden oluyor. Uzmanlar, gündüzleri de saldıran bu istilacı türün tükürüğündeki zehrin şiddetli alerjilere yol açtığını belirterek, aileleri hatalı ev tedavilerine karşı uyarıyor.

Kaynak: https://x.com/Maviturkk/status/206842...
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Son günlerde özellikle Avcılar ve Yeşilkent gibi su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşayan aileler, çocuklarının vücudunda aniden ortaya çıkan ve bir türlü iyileşmeyen korkunç yaralar yüzünden hastanelere akın ediyor.

Son günlerde özellikle Avcılar ve Yeşilkent gibi su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşayan aileler, çocuklarının vücudunda aniden ortaya çıkan ve bir türlü iyileşmeyen korkunç yaralar yüzünden hastanelere akın ediyor.

Sırrı çözülemeyen bu devasa şişliklerin ve iltihaplı yaraların ardındaki asıl suçlunun, küresel iklim değişikliği ve ticari faaliyetler yoluyla ülkemize kadar ulaşan Asya Kaplan Sivrisineği olduğu ortaya çıktı. Sadece geceleri ortaya çıkan bildiğimiz yerli türlerin aksine, gövdesindeki beyaz çizgilerle dikkat çeken bu istilacı tür gündüz saatlerinde de son derece saldırgan bir şekilde kurbanlarını hedef alıyor. Üstelik üremek için devasa göllere ihtiyaç duymuyorlar; bahçede unutulan bir saksı altlığındaki, eski bir otomobil lastiğinin içindeki veya küçük bir ağaç kovuğundaki bir bardak durgun su bile bu tehlikeli böceklerin hızla çoğalması için yeterli oluyor. Bu mahallelerdeki yeşil alanların ve durgun suların iç içe geçmesi, sineklerin adeta bir ordu gibi yayılmasına zemin hazırlıyor.

Çocukların cildinde oluşan o korkunç görüntülerin nedeni ise sineğin kendisinden ziyade vücudumuzun verdiği aşırı tepki ve sonrasında gelişen olaylar zinciri. Bu yabancı türün insanı ısırırken deriye bıraktığı tükürüğündeki enzimler, bağışıklık sistemimiz için tamamen yeni bir tehdit algısı yaratıyor. Vücut bu yabancı maddelere karşı tıp dilinde Skeeter Sendromu olarak da bilinen çok şiddetli bir alerjik reaksiyon veriyor ve ısırılan bölge normalin çok ötesinde şişerek ısınıyor. Ancak asıl tehlike bu aşamadan sonra başlıyor. Dayanılmaz bir boyuta ulaşan kaşıntı hissiyle bölgeyi sürekli kaşıyan çocuklar, cilt bütünlüğünü bozarak deride açık yaralar oluşturuyor. Tırnak diplerinde veya cildin üzerinde bekleyen bakteriler bu açık yaralardan içeri sızarak su toplayan, akıntılı ve ciddi enfeksiyonlu tablolara neden oluyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Boğaziçi Üniversitesi gibi köklü kurumlardan akademisyenler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu türün artık şehirde kalıcı hale geldiğini belirterek çok önemli uyarılarda bulunuyor. Hastanelerin çocuk ve cildiye servislerini dolduran bu vakalara karşı ailelerin son derece bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Çocuğu ısırılan ebeveynlerin ilk yapması gereken şey, o bölgeyi hemen sabunlu suyla yıkayıp buz presi uygulamak ve enfeksiyonun baş aktörü olan kaşınmayı kesinlikle engellemek. Yaranın iltihaplanıp su topladığı durumlarda sirke veya kolonya gibi cildi daha da tahrip edecek kulaktan dolma yöntemler yerine, vakit kaybetmeden bir hekime başvurularak uygun alerji şurupları ve antibiyotikli kremlerin kullanılması hayati önem taşıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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