İstanbul'da Aileleri İsyan Ettiren Tehlike: Gündüz Bile Saldırıp Hastanelik Ediyorlar
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Kaynak: https://x.com/Maviturkk/status/206842...
İstanbul'un özellikle dere kenarı ve sulak mahallelerinde hızla yayılan Asya Kaplan Sivrisineği, çocukların vücudunda su toplayan devasa iltihaplı yaralara neden oluyor. Uzmanlar, gündüzleri de saldıran bu istilacı türün tükürüğündeki zehrin şiddetli alerjilere yol açtığını belirterek, aileleri hatalı ev tedavilerine karşı uyarıyor.
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Son günlerde özellikle Avcılar ve Yeşilkent gibi su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşayan aileler, çocuklarının vücudunda aniden ortaya çıkan ve bir türlü iyileşmeyen korkunç yaralar yüzünden hastanelere akın ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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