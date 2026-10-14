İngilizce Eğitmeni Çilem Akar Manifest'in İngilizcesini Yorumladı

Türkiye'de listelerin zirvesine oturan Manifest, ilk İngilizce şarkısı TRALALA'yı 9 Ekim'de yayımladıktan sonra gözünü uluslararası sahnelere çevirdi. Şarkı kısa sürede dünya listelerine de girdi. Şarkının klibini Londra'da çeken grup, orada birkaç programa da katıldı. Manifest kızlarının hem şarkıdaki hem de röportajlarındaki İngilizcesi gündem oldu haliyle.

İngilizce eğitmeni Çilem Akar, Manifest üyelerinin İngilizcesini yorumladı. Kızların İngilizcelerinin gayet iyi olduğunu, kendilerini net bir şekilde ifade edebildiklerini belirten Akar, birkaç noktaya dikkat çekti.

Kaynak