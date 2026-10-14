İngilizce Eğitmeni Çilem Akar Manifest'in İngilizcesini Yorumladı

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Türkiye'de listelerin zirvesine oturan Manifest, ilk İngilizce şarkısı TRALALA'yı 9 Ekim'de yayımladıktan sonra gözünü uluslararası sahnelere çevirdi. Şarkı kısa sürede dünya listelerine de girdi. Şarkının klibini Londra'da çeken grup, orada birkaç programa da katıldı. Manifest kızlarının hem şarkıdaki hem de röportajlarındaki İngilizcesi gündem oldu haliyle.
İngilizce eğitmeni Çilem Akar, Manifest üyelerinin İngilizcesini yorumladı. Kızların İngilizcelerinin gayet iyi olduğunu, kendilerini net bir şekilde ifade edebildiklerini belirten Akar, birkaç noktaya dikkat çekti.
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Peki "sense of direction" ve "get lost" nasıl kullanılıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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