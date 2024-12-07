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İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.12.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 - 13 Aralık 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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7 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 145 TL

Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 145 TL
onedio.com

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 99 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 155 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 250 gr 39,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Kahvaltılık Beyaz Peynir 1 Kg 109 TL

  • Piliç Dilimli Sucuk 400 gr 55 TL

  • Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 99 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 109 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 47,50 TL

Soffia Pure Tech Çocuk Bezi Çeşitleri 99 TL

Soffia Pure Tech Çocuk Bezi Çeşitleri 99 TL
onedio.com

  • Omo Toz Deterjan Çeşitleri 5,5 Kg 279 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 59 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 75 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 99 TL

  • Duru Duş Sabunu Çeşitleri 4x150 gr 79 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99 TL

  • Gofrik Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 125 gr 85 TL

  • Çerezya Kavrulmuş Kabak Çekirdeği 200 gr 47,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

Tazenin yıldızları

Tazenin yıldızları
onedio.com
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1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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12 Aralık 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Karizma File Çalışma Koltuğu 1.799 TL

Karizma File Çalışma Koltuğu 1.799 TL
onedio.com

  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 22.999 TL

  • Philips 40' Full HD Led Tv 10.999 TL

  • Philips 32' HD Led Smart tv 8.999 TL

  • Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL

  • Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

Oral-B iO White Clean Diş Fırçası 1.899 TL

Oral-B iO White Clean Diş Fırçası 1.899 TL
onedio.com

  • English Home Multi Blender Seti 1.299 TL

  • Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Pierre Cardin Epilatör 459 TL

  • Pierre Cardin 5 Başlıklı Epilasyon Seti 549 TL

  • Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

  • Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 399 TL

  • Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.599 TL

  • Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

  • Hyundai Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.799 TL

  • Singer Overlok Makinesi 7.999 TL

  • Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 699 TL

  • Ütü Masası 499 TL

  • Oral-B iO Sensi Clean Diş Fırçası 1.899 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kişisel bakım ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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Volta EV1 Elektrikli Araç 189.990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 189.990 TL
onedio.com

Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL

Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 7.999 TL
onedio.com

  • Oto Carplay Multimedya 1.499 TL

  • Motor Temizleme Spreyi 500 ml 59 TL

  • Deepway Kışlık Bakım Ürünleri 29 TL

  • Deepway Akü Takviye Kablosu 600 Amper 199 TL

  • Piranha Oto Cam Sileceği 59 TL

  • Araç İçin - 37 Derece Radyatör Antifrizi 3 L 139 TL

  • Motosiklet Sele Kılıfı 69 TL

  • Motosiklet Brandası 299 TL

Tava Seti 3'lü 499 TL

Tava Seti 3'lü 499 TL
onedio.com

  • Emaye Çaydanlık Takımı 649 TL

  • Emaye Pişir Sakla Tencere 249 TL

  • Emaye Saklama Kabı Seti 449 TL

  • Emaye Sos 199 TL

  • Lav Ölçü Bardağı 32 TL

  • Luminarc Pizza Tabağı 99 TL

  • Oval Servis Tabağı 99 TL

  • Çay Bardağı 6'lı 159 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL

  • French Press 119 TL

  • Desenli Termos 199 TL

Ütü Masası 499 TL

Ütü Masası 499 TL
onedio.com

  • Kanatlı Kurutmalık 259 TL

  • Metal Banyo Ürünleri 149 TL

  • Fırçalı Tuvalet Kağıtlık Seti 349 TL

  • Duş Seti 69 TL

  • 3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu 49 TL

Koltuk Örtüsü 139 TL

Koltuk Örtüsü 139 TL
onedio.com

  • Soft Kaymaz Taban Yolluk 649 TL

  • Soft Kaymaz Taban Salon Halısı 999 TL

  • Bordürlü Yüz Havlusu 49 TL

  • Bebek Welsoft Fermuarlı Üst 249 TL

  • Kadın Kadife Pijama Takım 379 TL

  • Kadın Sabahlık 379 TL

  • Kadın Erkek Şemsiye 179 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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13 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com
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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

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Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 10.875 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 10.875 TL
onedio.com

  • Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

  • Nofrost Buzdolabı 15.975 TL

  • Buzdolabı 11.275 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
onedio.com
  • Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

En beğenilen kahve makinelerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Trax Beauty Led Yüz Maskesi 1.975 TL

Trax Beauty Led Yüz Maskesi 1.975 TL
onedio.com

  • Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

  • Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL

  • Led Göz Altı Bandı 1.299 TL

  • Vücut ve Yüz Liposuction Masaj Cihazı 1.999 TL

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.999 TL

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.999 TL
onedio.com

  • Pirge Ecco Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.399 TL

  • Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.299 TL

  • Pirge Ecco 2'li Şef Bıçak Seti 699 TL

Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 42.975 TL

Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 42.975 TL
onedio.com

  • Bellina 125CC Motosiklet 39.900 TL

  • Rivero 125CC Motosiklet 69.000 TL

Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL

Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL
onedio.com

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.275 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 219 TL

  • Voltme Magpak Kablosuz Powerbank 5.000 mAh 799 TL

  • Voltme Kypercore Powerbank 10.000 mAh 599 TL

  • Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık Standı 229 TL

  • Polosmart Gaming Mini Klavye 139 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pad 79 TL

  • Newton Denge Topları 149 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 599 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 599 TL
onedio.com

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.490 TL

  • Range Lovell Blender Set 1.275 TL

  • Range Karla El Mikseri 799 TL

  • Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL

  • TCL 65' 4K Ultra HD Google Tv 25.995 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL

  • Range Perfect Iconic Buharlı Ütü 995 TL

  • Range Avuç İçi Ütüsü 899 TL

  • Keysmart Pet Su Sebili 699 TL

  • Kumtel Fanlı Konvektör 1.375 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

  • Keysmart Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

  • Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL

  • Elektronik Su Pompası 149 TL

Küçük ev aletlerinde uygun fırsatlar için tıklayın.

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Tefal Wok Tava 649 TL

Tefal Wok Tava 649 TL
onedio.com

  • Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

  • Tefal Karnıyarık Tencere 979 TL

  • Tefal Manuel Rondo 500 ml 579 TL

  • Kütahya Porselen Tek Fiyat Tabak Çeşitleri 49 TL

  • Keramika 12 Parça Kahvaltı Takımı 549 TL

  • Chef's Tava 28 cm 249 TL

  • Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3'lü 59 TL

  • Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 189 TL

  • Glass in love Cam Küçük Kase 6'lı 119 TL

  • Glass in love Cam Büyük Kase 1800 cc 109 TL

  • Glass in love Kuru Çiçekli Çift Cidarlı Kupa 350 cc 159 TL

  • LAV Salata Kasesi 2'li 119 TL

  • LAV Cube Saklama Seti 3'lü 129 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 159 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 159 TL
onedio.com

  • Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL

  • Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL

  • Silikon Mama Kaşığı 22,50 TL

  • Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

  • Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL

  • Ütü Masası 599 TL

  • Kelebek Kurutmalık 469 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 85 TL

  • Saklama Kabı Seti 39,50 TL

  • Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 169 TL

  • Bambu Servis Gereçleri 52,50 TL

  • Limon Press 42,50 TL

  • Bal Kavanozu 69 TL

  • Desenli Dikdörtgen Tepsi 65 TL

  • Mutfak Ekipmanları 22,50 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 579 TL

  • Softy Tv Battaniye 399 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Gömlek 399 TL

  • Erkek Trekking Ayakkabı 579 TL

  • Argesta Kadın / Erkek Terlik 199 TL

  • M.Botti Kadın Eşofman Takım 289 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 289 TL

Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL

Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL
onedio.com

  • Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 349 TL

  • Mega Ralli Seti 699 TL

  • Oyuncak Spor Arabalar 59 TL

  • Lisanslı Metal Arabalar 179 TL

  • Robota Dönüşebilen Uçak 229 TL

  • Oyuncak Tren Seti 359 TL

  • Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 329 TL

  • Çıkartmalı Kitaplar 34,50 TL

  • Ahşap Bloklar 259 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 7 - 14 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Asonic Alarmlı Saat & Hoparör 399 TL,

Asonic Alarmlı Saat & Hoparör 399 TL,
onedio.com

  • 10.000 mAh Magsafe Powerbank 849 TL, 

  • Forever Cam Mantar Gece Lambası 329 TL, 

  • S-link Kablosuz Şarjlı Masaüstü Işık 699 TL,

  • Mikado RGB Alarmlı Gece Lambası & Hoparör 699 TL,

  • Hosse Çift Kulplu Döküm Sahan 549 TL, 

  • Yapraklı Kare Tepsi 249 TL, 

  • Tabaklı Köşe Rafı 249 TL, 

  • Metaltex Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL,

  • Klipsli Tencere Süzgeci 199 TL,

  • Ahşap Ayakkabılık / Raf 149 TL, 

  • 2'li Silikon Bulaşık Süngeri 49,95 TL, 

  • 4'lü Klipsli Askı 69,95 TL, 

  • 6'lı Plastik Yapışkanlı Askı 39,95 TL, 

  • Totem Dolap İçi Köprü Raf 199 TL,

  • Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL,

  • Ütü Seti 99,95 TL, Boncuklu Takı Seti 79,95 TL,

  • Temizlik Araçları 79,95 TL, 

  • Fırçalı Temizlik Seti 99,95 TL, 

  • Dino Araçlar 149 TL, 

  • Soft Nişancı Dart Atar Beta 299 TL, 

  • Barbie Prenses Bebekler 219 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatıcı ve Taşıyıcı Ejderha 499 TL, 

  • Çantalı Deniz Kabuğu Evim 149 TL,

  • Kış Temalı Özel Seri Tekli Arabalar 79,95 TL

Süper tasarruf haftasından uyguna getirebileceğiniz süpermarket ürünleri için tıklayın.

Mobilya

Mobilya
onedio.com

25 TL üstü alışverişlerde 

  • 1852 ml Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 65 TL, 

  • 16'lı Orkid Platinum Gece 69 TL, 

  • 185 gram Dardanel Ton Balığı 65 TL,

  • 4x52 aet Uni Baby Pure Comfort Islak Havlu 62 TL

En beğenilen çocuk mobilyaları için tıklayın.

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri;
onedio.com

Beyaz eşya listesi için tıklayın.

Çamaşır kurutma makineleri için tıklayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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