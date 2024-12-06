BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 13 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 13 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
13 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 10.875 TL
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Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
Trax Beauty Led Yüz Maskesi 1.975 TL
Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.999 TL
Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 42.975 TL
Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL
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Kumtel Fanlı Isıtıcı 599 TL
Tefal Wok Tava 649 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 159 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL
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