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BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 13 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 13 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.12.2024 - 11:45 Son Güncelleme: 06.12.2024 - 11:49

13 Aralık 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 10.875 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 10.875 TL

  • Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

  • Nofrost Buzdolabı 15.975 TL

  • Buzdolabı 11.275 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
  • Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

En beğenilen kahve makinelerine buradan göz atmayı unutmayın.

Trax Beauty Led Yüz Maskesi 1.975 TL

Trax Beauty Led Yüz Maskesi 1.975 TL

  • Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

  • Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL

  • Led Göz Altı Bandı 1.299 TL

  • Vücut ve Yüz Liposuction Masaj Cihazı 1.999 TL

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.999 TL

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.999 TL

  • Pirge Ecco Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.399 TL

  • Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.299 TL

  • Pirge Ecco 2'li Şef Bıçak Seti 699 TL

Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 42.975 TL

Skyjet Bayberry 125 CC Motosiklet 42.975 TL

  • Bellina 125CC Motosiklet 39.900 TL

  • Rivero 125CC Motosiklet 69.000 TL

Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL

Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.275 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 219 TL

  • Voltme Magpak Kablosuz Powerbank 5.000 mAh 799 TL

  • Voltme Kypercore Powerbank 10.000 mAh 599 TL

  • Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık Standı 229 TL

  • Polosmart Gaming Mini Klavye 139 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pad 79 TL

  • Newton Denge Topları 149 TL

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Kumtel Fanlı Isıtıcı 599 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 599 TL

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.490 TL

  • Range Lovell Blender Set 1.275 TL

  • Range Karla El Mikseri 799 TL

  • Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL

  • TCL 65' 4K Ultra HD Google Tv 25.995 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL

  • Range Perfect Iconic Buharlı Ütü 995 TL

  • Range Avuç İçi Ütüsü 899 TL

  • Keysmart Pet Su Sebili 699 TL

  • Kumtel Fanlı Konvektör 1.375 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

  • Keysmart Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

  • Raflı Çok Amaçlı Dolap 850 TL

  • Elektronik Su Pompası 149 TL

Küçük ev aletlerinde uygun fırsatlar için tıklayın.

Tefal Wok Tava 649 TL

Tefal Wok Tava 649 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

  • Tefal Karnıyarık Tencere 979 TL

  • Tefal Manuel Rondo 500 ml 579 TL

  • Kütahya Porselen Tek Fiyat Tabak Çeşitleri 49 TL

  • Keramika 12 Parça Kahvaltı Takımı 549 TL

  • Chef's Tava 28 cm 249 TL

  • Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3'lü 59 TL

  • Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL

  • Muffin Kek Kalıbı 189 TL

  • Glass in love Cam Küçük Kase 6'lı 119 TL

  • Glass in love Cam Büyük Kase 1800 cc 109 TL

  • Glass in love Kuru Çiçekli Çift Cidarlı Kupa 350 cc 159 TL

  • LAV Salata Kasesi 2'li 119 TL

  • LAV Cube Saklama Seti 3'lü 129 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 159 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 159 TL

  • Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL

  • Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL

  • Silikon Mama Kaşığı 22,50 TL

  • Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

  • Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL

  • Ütü Masası 599 TL

  • Kelebek Kurutmalık 469 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 85 TL

  • Saklama Kabı Seti 39,50 TL

  • Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 169 TL

  • Bambu Servis Gereçleri 52,50 TL

  • Limon Press 42,50 TL

  • Bal Kavanozu 69 TL

  • Desenli Dikdörtgen Tepsi 65 TL

  • Mutfak Ekipmanları 22,50 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

  • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 579 TL

  • Softy Tv Battaniye 399 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Gömlek 399 TL

  • Erkek Trekking Ayakkabı 579 TL

  • Argesta Kadın / Erkek Terlik 199 TL

  • M.Botti Kadın Eşofman Takım 289 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 289 TL

Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL

Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL

  • Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 349 TL

  • Mega Ralli Seti 699 TL

  • Oyuncak Spor Arabalar 59 TL

  • Lisanslı Metal Arabalar 179 TL

  • Robota Dönüşebilen Uçak 229 TL

  • Oyuncak Tren Seti 359 TL

  • Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 329 TL

  • Çıkartmalı Kitaplar 34,50 TL

  • Ahşap Bloklar 259 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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