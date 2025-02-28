onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
28.02.2025 - 18:19

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Mart 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Çaykur Altınbaşak Siyah Çay 500 gr 129 TL

Çaykur Altınbaşak Siyah Çay 500 gr 129 TL
onedio.com

  • Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolatalı / Bitter Çikolatalı Gofret 50 gr 15 TL

  • Oylum Gofret 450 gr 40 TL

  • Benim'O Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 3x80 gr 60 TL

  • Eti Süt Burger 35 gr 11 TL

  • Lipton Mango Aromalı Soğuk Çay 1,5 Litre 35 TL

  • Akmina Sade Maden Suyu 1 Litre 21,50 TL

  • Nimet Üçgen Yufka 360 gr 32,50 TL

  • Kemal Kükrer %100 Nar Ekşisi 250 ml 125 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 139 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 129 TL

  • ACE Çamaşır Suyu 4 Litre 119,90 TL

  • Signal White System Diş Macunu 75 ml 52,50 TL

  • Nivea Deodorant 150 ml 109,50 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

onedio.com

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 175 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 175 TL
onedio.com

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 145 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 35 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 119,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 199 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 49,50 TL

  • Piliç Döner 200 gr 30 TL

  • Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Zeo Kırma Yeşil Zeytin 400 gr 69,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 500 gr 65 TL

  • Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 90 TL

  • Balparmak Balkovan Çiçek Kapak Çam Balı 350 gr 125 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 50 TL

10 TL üstü alışverişlerde geçerli

10 TL üstü alışverişlerde geçerli
onedio.com

  • Torku Dana Kangal Sucuk 450 gr 190 TL 

  • Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 85 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Mart ile 13 Mart 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇

Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 17.599 TL

Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 17.599 TL
onedio.com

  • Samsung 50' 4K UHD Smart Led Tv 22.999 TL

  • Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 7.599 TL

  • Sona Tv Ünitesi 2.199 TL

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.799 TL

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.799 TL
onedio.com

  • Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 7.399 TL

  • Kiwi Tam Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL

  • Homend Royaltea Plastik Çay Makinesi 1.299 TL

  • Kiwi Ayak Masaj Aleti 949 TL

  • Kiwi Banyo Baskülü 289 TL

  • Kiwi Izgara ve Tost Makinesi 1.799 TL

  • Pierre Cardin Saç Sakal Kesme Makinesi 699 TL

  • Homend Handmaid Çubuk Blender 799 TL

  • Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 899 TL

  • Kiwi Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • - Pasta Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

  • - Marian Kahve Seti 2'li 59 TL

  • - Paşabahçe Invitation Oval Tabak 69,50 TL

  • - Paşabahçe Sensation Pasta Tabağı 6'lı 179 TL

  • - Alüminyum Bardak 3'lü 109 TL

  • - Cafexart Çözünebilir Kahve 2'li 179 TL

  • - Çift Bıçaklı Sebze Doğrayıcı 149 TL

  • - Renkli Oval Kase 45 TL

  • - Rende 55 TL

  • - Cam Saklama Kabı 24,50 TL

  • - Kilitli Saklama Kabı 29,50 TL

  • - Deco Trend Saklama Kabı 89,50 TL

  • - Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 199 TL

  • - Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 255 TL

  • - Melamin Mama Tabağı 109 TL

  • - Mini Silikon Servis Gereçleri Seti 69,50 TL

  • - Mini Süzgeç 15 TL

  • - Trend Saklama Kabı 49,50 TL

  • - Sunum Tepsisi 29,50 TL

  • - Renkli Bıçak 2'li 49,50 TL

  • - Hazneli Sabunluk 39,50 TL

  • - Kesim Panosu 2'li 75 TL

  • - Salata Kurutucu 199 TL

  • - Tencere Kapağı Düzenleyici 45 TL

Mutfak ürünleri

Mutfak ürünleri
onedio.com

Kadınlar günü hediyeleri

Kadınlar günü hediyeleri
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bordürlü Yüz Havlusu 54,50 TL

Bordürlü Yüz Havlusu 54,50 TL
onedio.com

  • Bordürlü Banyo Havlusu 99,50 TL

  • Ayak Havlusu 64,50 TL

  • Ekose Masa Örtüsü 69,50 TL

  • Pamuklu Desenli Halı Yolluk 100x190 cm 279,50 TL

  • Kadife Seccade 99,50 TL

  • Namaz Elbisesi 219 TL

  • Kadın Tam Formlu Kapitone Üst 499 TL

  • Erkek Polo Yaka Sweatshirt 349 TL

  • Kadın Soket Çorap 2'li 39,50 TL

  • Duvar Saati 169 TL

  • Toka & Çorap Düzenleyici 20 TL

  • Organizer Sepet 39,50 TL

  • Çok Amaçlı Kutu 49,50 TL

  • Kadife Askı 5'li 89,50 TL

  • Düzenleyici Raf 149 TL

  • Raf Altı Sepet 149 TL

  • Kiwi Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL

  • Kiwi Benzinli Çapa Makinesi 5.999 TL

Revolt RSX4 125 CC Maxi Scooter 49.990 TL

Revolt RSX4 125 CC Maxi Scooter 49.990 TL
onedio.com

Oyuncaklar

Oyuncaklar
onedio.com

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com

👇🏻

👇🏻
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Seti 9.250 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.690 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

  • Heifer Çubuk Blender 749 TL

  • Heifer El Mikseri 799 TL

  • Range Çay Makinesi 999 TL

  • Kumtel Fondü Seti 799 TL

  • Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL

  • LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 28.990 TL

  • HP 230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 499 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker 299 TL

  • Solar Şarjlı El Feneri 299 TL

  • Elektronik Su Pompası 175 TL

  • Diamond Desenli Şarjlı Abajur 499 TL

  • Alevli Şömine Lambası 299 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
onedio.com

  • Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

  • Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL

RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 20.950 TL

RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 20.950 TL
onedio.com

  • KUBA Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL

  • Naturalove Tırnak Bakım 229 TL

  • Naturalove 4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

  • Naturalove Kırışıklık Giderici 499 TL

  • Naturalove Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

  • Naturalove Oje Kurutucu 129 TL

  • Naturalove Kaş Düzeltici 129 TL

  • Naturalove Tırnak Bakım Seti 229 TL

  • Naturalove Yüz Temizleme Fırçası 69 TL

  • Nordica Diş Fırçası 279 TL

  • Nordica Epilasyon Aleti 349 TL

Fırsat kozmetik ürünler için tıklayın.

Naturalove Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL

Naturalove Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL
onedio.com

  • Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

  • Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL

  • Glass in love Cam Vazo 199 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL

  • Glass in love Borosilikat Bal Kavanozu 259 TL

  • Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 119 TL

  • Rakle Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 3'lü 159 TL

  • Rakle Desenli Gravürlü Su Bardağı  3'lü 149 TL

  • Tepsili Metal Kutu Seti 3'lü 89 TL

  • Çift Cidarlı Kapaklı Mug 149 TL

  • Bıçak Seti 4'lü 199 TL

  • Metal Ayaklı Yer Sofrası 329 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL

Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL
onedio.com

  • Şekilli Silikon Mama Kaşığı 29,50 TL

  • Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi 159 TL

  • Bebek Kaşığı 6'lı 35 TL

  • Süt / Mama Kabı 4'lü 42,50 TL

  • Figürlü Çocuk / Elbise Askısı 4'lü 45 TL

  • Lisanslı Çöp Kovası 79 TL

  • Bulaşıklık 99 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 15'li 45 TL

  • Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 129 TL

  • Saplı Kaymaz Kesim Panosu 79 TL

  • 4 Katlı Modüler Raf 269 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 219 TL

  • Manuel Su Pompası 59 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 99 TL

Kadın Omuz Çantası 359 TL

Kadın Omuz Çantası 359 TL
onedio.com

  • Punch Kırlent 169 TL

  • Kırlent Punch Kiti 249 TL

  • Cüzdan 99 TL

  • Yüz Havlusu 75 TL

  • El Havlusu 34,50 TL

  • Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

  • Vakumlu Hurç 119 TL

  • Erkek Pijama Takımı 299 TL

  • Yelek Yelek 229 TL

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL

  • Erkek Eşofman 199 TL

  • Erkek Flanel Gömlek 219 TL

  • Kadın Eşofman 199 TL

  • Kanaviçe Kiti 79 TL

  • Çelik Kasnak 22 cm 129 TL

  • Çelik Kasnak 14 cm 119 TL

  • Dikiş İpliği Seti 10'lu 39 TL

  • Dikiş İpliği 5'li 29 TL

  • Dikiş İpliği 2'li 49,50 TL

  • Mini Dikiş Kutusu 99 TL

  • Terzi Makası 27,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 13 cm 29,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 20 cm 39,50 TL

Benante Gold/Silver Kupa 179 TL

Benante Gold/Silver Kupa 179 TL
onedio.com

  • Benante Gold Fincan Seti 4'lü 399 TL

  • Gold Mutfak Ekipmanları 99 TL

  • Gold Mutfak Gereçleri 79 TL

  • Benante Gold Askılı Fincanlık/Kağıt Havluluk Çeşitleri 109 TL

  • Benante Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 119 TL

  • Kristal Kitap Şekilli Vazo 109 TL

Çocuk ve bebek ürünleri

Çocuk ve bebek ürünleri
onedio.com

ŞOK 1 Mart ile 8 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 - 8 Mart arası Şok Aktüel Kataloğu'nda yayınlanan indirimli ürünler:

1 - 8 Mart arası Şok Aktüel Kataloğu'nda yayınlanan indirimli ürünler:
onedio.com

  • Gokidy Tren Seti 249 TL, 

  • Spor Metal Yarış Arabası 119 TL, 

  • Elektro Gitar 129 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL,

  • Şehir Araçları Trafik Seti 99,95 TL, 

  • Su Halka Oyunu 49,95 TL,

  • Dollyland Minkie Bebek Dostum 299 TL,

  • İki Katlı Mutfak Seti 129 TL, 

  • Melisa Tren Seti 149 TL,

  • Dollyland Luvlie Otantik Elbiseli Bebek 199 TL,

  • Ördek Olta Seti Küçük 79,95 TL,

  • Okul Öncesi İlk Basamak Kitap Çeşitleri 49,95 TL 

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri 85 TL, 

  • Familia Dev Havlu 39 TL, 

  • 25'li Nescafe 3’ü 1 Arada Sütlü Köpüklü / 2’si 1 Arada Orijinal 99 TL,

  • Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr + Mayonez 345 gr 69 TL,

  • 1500 ml Cif Krem Çeşitleri 85 TL

Günün fırsatları burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın