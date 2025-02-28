İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Mart 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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1 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Çaykur Altınbaşak Siyah Çay 500 gr 129 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 175 TL
10 TL üstü alışverişlerde geçerli
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6 Mart ile 13 Mart 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
A101 Aldın Aldın fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz👇
Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 17.599 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.799 TL
Mutfak ürünleri
Kadınlar günü hediyeleri
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Bordürlü Yüz Havlusu 54,50 TL
Revolt RSX4 125 CC Maxi Scooter 49.990 TL
Oyuncaklar
Gıda ürünleri
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 20.950 TL
Naturalove Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL
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Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL
Kadın Omuz Çantası 359 TL
Benante Gold/Silver Kupa 179 TL
Çocuk ve bebek ürünleri
ŞOK 1 Mart ile 8 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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1 - 8 Mart arası Şok Aktüel Kataloğu'nda yayınlanan indirimli ürünler:
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