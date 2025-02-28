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28 Şubat Marka Aktüeli! Adidas, Homend, Stanley : Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 28 Şubat Marka Aktüeli! Adidas, Homend, Stanley : Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 05:48

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Stanley, Tommy Jeans, Adidas, Fisher Price, Homend, Arzum gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 28.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dolu Daytona 12V Akülü Araba

Dolu Daytona 12V Akülü Araba

Çocukların favorisi olan akülü araba, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Dolu Daytona 12V Akülü Araba

'Çok sağlam kaliteli ve özellikli. Müzik çaları, elektronik kornası, kumandası... Araba üzerinden hız ayarı yapılabiliyor. Şarjı da çok uzun dayanıyor.'

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Bestway Hydro-Force Indigo Wave Şezlong Rahatlığında Deniz Yatağı

Bestway Hydro-Force Indigo Wave Şezlong Rahatlığında Deniz Yatağı

183 x 97 x 53,5 cm ölçülerindeki kol ve baş desteği bulunan konforlu deniz yatağı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Bestway Hydro-Force Indigo Wave Deniz Yatağı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Bosch Home And Garden Elektrikli Çim Biçme Makinesi

Bosch Home And Garden Elektrikli Çim Biçme Makinesi

İki kez katlanabilir alt tabanlık ve istiflenebilir çim toplama haznesi sayesinde yer tasarrufu sağlayan çim biçme makinesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Bosch Home And Garden Elektrikli Çim Biçme Makinesi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Arzum AR5102 Hypnose Ionmax Saç Düzleştirici

Arzum AR5102 Hypnose Ionmax Saç Düzleştirici

Evde kolayca saçlarınıza şekil verebileceğiniz Arzum saç düzleştirici, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Arzum AR5102 Hypnose Ionmax Saç Düzleştirici

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

 

Eufy Clean by Anker L35 Hybrid+ Robot Süpürge ve Paspas

Eufy Clean by Anker L35 Hybrid+ Robot Süpürge ve Paspas

Evde 3 kata kadar otomatik algılamaya sahip, her kat için kişisel temizlik ayarlarını kaydeden akıllı robot süpürge, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Eufy Clean by Anker Robot Süpürge ve Paspas

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Homend Coffeebreak 5014H Filtre Kahve Makinesi

Homend Coffeebreak 5014H Filtre Kahve Makinesi

Güne mis gibi kahve kokusuyla başlamayı sevenlerin tercihi olan Homend filtre kahve makinesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Homend Coffeebreak 5014H Filtre Kahve Makinesi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Fisher Price Bilge Baykuş

Fisher Price Bilge Baykuş

18 ay ve üzeri bebeklerin bayılacağı interaktif ve eğitici oyuncak, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Fisher Price Bilge Baykuş

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Tommy Jeans Erkek Ceket

Tommy Jeans Erkek Ceket

Şık ve kaliteli Tommy Jeans ceket, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Tommy Jeans Erkek Ceket

'Ürün kalitesini hissettiriyor.'

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Adidas Kadın Terrex Eastrail 2 W Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Kadın Terrex Eastrail 2 W Yürüyüş Ayakkabısı

36-41 arası numarası bulunan Adidas spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör

12 saate varan oynatma süresine sahip olan bluetooth hoparlör, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Stanley Yemek Taşıma Çantası

Stanley Yemek Taşıma Çantası

9,4 litrelik geniş iç hacmi ile zengin bir öğlem menüsünü taşımanıza imkan veren Stanley yemek taşıma çantası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Stanley Yemek Taşıma Çantası

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Black+Decker NVC115JL 5.4 Wh/3.6V 1.5Ah Li-ion Şarjlı Süpürge

Black+Decker NVC115JL 5.4 Wh/3.6V 1.5Ah Li-ion Şarjlı Süpürge

Hafif ve kompakt tasarımı ile en zorlu noktaların anında temizlenmesine yardımcı olan şarjlı süpürge, Günün Fırsatları arasında.

Black+Decker Şarjlı Süpürge

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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