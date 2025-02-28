onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e 125 cc Motosiklet Geliyor! 7 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e 125 cc Motosiklet Geliyor! 7 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
28.02.2025 - 16:20

7 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Seti 9.250 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.690 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

  • Heifer Çubuk Blender 749 TL

  • Heifer El Mikseri 799 TL

  • Range Çay Makinesi 999 TL

  • Kumtel Fondü Seti 799 TL

  • Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL

  • LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 28.990 TL

  • HP 230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 499 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker 299 TL

  • Solar Şarjlı El Feneri 299 TL

  • Elektronik Su Pompası 175 TL

  • Diamond Desenli Şarjlı Abajur 499 TL

  • Alevli Şömine Lambası 299 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

  • Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

  • Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL

RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 20.950 TL

RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 20.950 TL

  • KUBA Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL

  • Naturalove Tırnak Bakım 229 TL

  • Naturalove 4'ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

  • Naturalove Kırışıklık Giderici 499 TL

  • Naturalove Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

  • Naturalove Oje Kurutucu 129 TL

  • Naturalove Kaş Düzeltici 129 TL

  • Naturalove Tırnak Bakım Seti 229 TL

  • Naturalove Yüz Temizleme Fırçası 69 TL

  • Nordica Diş Fırçası 279 TL

  • Nordica Epilasyon Aleti 349 TL

Fırsat kozmetik ürünler için tıklayın.

Naturalove Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL

Naturalove Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

  • Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL

  • Glass in love Cam Vazo 199 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL

  • Glass in love Borosilikat Bal Kavanozu 259 TL

  • Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 119 TL

  • Rakle Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 3'lü 159 TL

  • Rakle Desenli Gravürlü Su Bardağı  3'lü 149 TL

  • Tepsili Metal Kutu Seti 3'lü 89 TL

  • Çift Cidarlı Kapaklı Mug 149 TL

  • Bıçak Seti 4'lü 199 TL

  • Metal Ayaklı Yer Sofrası 329 TL

Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL

Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL

  • Şekilli Silikon Mama Kaşığı 29,50 TL

  • Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi 159 TL

  • Bebek Kaşığı 6'lı 35 TL

  • Süt / Mama Kabı 4'lü 42,50 TL

  • Figürlü Çocuk / Elbise Askısı 4'lü 45 TL

  • Lisanslı Çöp Kovası 79 TL

  • Bulaşıklık 99 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 15'li 45 TL

  • Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 129 TL

  • Saplı Kaymaz Kesim Panosu 79 TL

  • 4 Katlı Modüler Raf 269 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 219 TL

  • Manuel Su Pompası 59 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 99 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadın Omuz Çantası 359 TL

Kadın Omuz Çantası 359 TL

  • Punch Kırlent 169 TL

  • Kırlent Punch Kiti 249 TL

  • Cüzdan 99 TL

  • Yüz Havlusu 75 TL

  • El Havlusu 34,50 TL

  • Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

  • Vakumlu Hurç 119 TL

  • Erkek Pijama Takımı 299 TL

  • Yelek Yelek 229 TL

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL

  • Erkek Eşofman 199 TL

  • Erkek Flanel Gömlek 219 TL

  • Kadın Eşofman 199 TL

  • Kanaviçe Kiti 79 TL

  • Çelik Kasnak 22 cm 129 TL

  • Çelik Kasnak 14 cm 119 TL

  • Dikiş İpliği Seti 10'lu 39 TL

  • Dikiş İpliği 5'li 29 TL

  • Dikiş İpliği 2'li 49,50 TL

  • Mini Dikiş Kutusu 99 TL

  • Terzi Makası 27,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 13 cm 29,50 TL

  • Şeffaf Saplı Makas 20 cm 39,50 TL

Benante Gold/Silver Kupa 179 TL

Benante Gold/Silver Kupa 179 TL

  • Benante Gold Fincan Seti 4'lü 399 TL

  • Gold Mutfak Ekipmanları 99 TL

  • Gold Mutfak Gereçleri 79 TL

  • Benante Gold Askılı Fincanlık/Kağıt Havluluk Çeşitleri 109 TL

  • Benante Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 119 TL

  • Kristal Kitap Şekilli Vazo 109 TL

Çocuk ve bebek ürünleri

Çocuk ve bebek ürünleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın