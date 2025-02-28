BİM'e 125 cc Motosiklet Geliyor! 7 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e 125 cc Motosiklet Geliyor! 7 Mart 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
7 Mart 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 20.950 TL
Naturalove Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL
Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL
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Kadın Omuz Çantası 359 TL
Benante Gold/Silver Kupa 179 TL
Çocuk ve bebek ürünleri
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