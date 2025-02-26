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ŞOK'a Oyuncak Çeşitleri Geliyor! 1 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Oyuncak Çeşitleri Geliyor! 1 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
26.02.2025 - 11:59

ŞOK 1 Mart ile 8 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 Mart ile 8 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1 - 8 Mart arası Şok Aktüel Kataloğu'nda yayınlanan indirimli ürünler:

1 - 8 Mart arası Şok Aktüel Kataloğu'nda yayınlanan indirimli ürünler:

  • Gokidy Tren Seti 249 TL, 

  • Spor Metal Yarış Arabası 119 TL, 

  • Elektro Gitar 129 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL,

  • Şehir Araçları Trafik Seti 99,95 TL, 

  • Su Halka Oyunu 49,95 TL,

  • Dollyland Minkie Bebek Dostum 299 TL,

  • İki Katlı Mutfak Seti 129 TL, 

  • Melisa Tren Seti 149 TL,

  • Dollyland Luvlie Otantik Elbiseli Bebek 199 TL,

  • Ördek Olta Seti Küçük 79,95 TL,

  • Okul Öncesi İlk Basamak Kitap Çeşitleri 49,95 TL 

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri 85 TL, 

  • Familia Dev Havlu 39 TL, 

  • 25'li Nescafe 3’ü 1 Arada Sütlü Köpüklü / 2’si 1 Arada Orijinal 99 TL,

  • Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr + Mayonez 345 gr 69 TL,

  • 1500 ml Cif Krem Çeşitleri 85 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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