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IMDb'nin Sosyal Ağ Versiyonu Letterboxd'a Göre Yılbaşı Temalı İçinizi Isıtan En İyi Filmler

IMDb'nin Sosyal Ağ Versiyonu Letterboxd'a Göre Yılbaşı Temalı İçinizi Isıtan En İyi Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 12:01

Letterboxd'ın seçtiği en iyi yılbaşı temalı filmleri sizin için bir araya getirdik. Yeni yıla bu sıcak ve duygusal filmlerle hoş bir giriş yapın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Comfort and Joy, 1984

20. Comfort and Joy, 1984

IMDb: 6.7 

Özet: Radyo sunucusu Alan 'Dickie' Bird, bir dondurma minibüsünün öfkeli rakipler tarafından nasıl saldırıya uğradığına ve tahrip edildiğine tanık olur. Bu olay onu Glasgow'daki dondurma pazarı için iki İtalyan aile arasındaki mücadelenin içine çeker. 

Oyuncular: Bill Paterson, Eleanor David, Clare Grogan 

Yönetmen: Bill Forsyth

19. Diner, 1982

19. Diner, 1982

IMDb: 7.1 

Özet: 1959 yılının son haftasında geçen filmde, çocukluklarından bu yana arkadaş olan altı yakın arkadaşın hikayesi ele alınıyor. Baltimore'de yaşayan ve 20'li yaşlarının başında olan grup, belirli bir rutinde bir restoranda bir araya gelmektedirler. Bu kez toplanmalarının sebebi ise aralarından birinin, Eddy'nin yakın zamanda evlenecek olmasıdır. Bu vesileyle toplanan üyelerin her birinin farklı beklentileri ve sorunları vardır. Film bu arkadaş grubunun değişen ilişkilerini ve her birinin yetişkinliğe giden yolunu konu alıyor. 

Oyuncular: Steve Guttenberg, Mickey Rourke, Kevin Bacon 

Yönetmen: Barry Levinson

18. Christmas Present, 1986

18. Christmas Present, 1986

IMDb: 7.6 

Özet: Bir grup eski arkadaş, uzun bir aradan sonra, bir Noel gecesinde, zengin bir sanayiciyi Poker oyununda soymak amacıyla tekrar bir araya gelir. Eski nefretler ve güvensizlikler, kaybedilen dostluklara duyulan nostaljiyle çatışır. 

Oyuncular: Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, Gianni Cavina 

Yönetmen: Pupi Avati

17. A Christmas Story, 1983

17. A Christmas Story, 1983

IMDb: 7.9 

Özet: Dokuz yaşındaki Ralphie, yılbaşı hediyesi olarak Daisy Brand Red Ryder 200 atış kapasiteli havalı tüfeğin hayalini kurmaktadır. Ne yazık ki annesi gözüne zarar vereceğini söylerek bu hediyeye karşı çıkmakta, Ralphie de bu tüfeği elde etmenin yollarını aramaktadır. Küçük kardeş Randy ise ayrı bir eğlence kaynağıdır. Aile babası yaşlı adam Mr.Parker ise radyo yarışmasından kazandığı enterasan ödülle gurur duymakta, herkesin bunu görebileceği şekilde sergilemek istemektedir. 

Oyuncular: Peter Billingsley, Melinda Dillon, Darren McGavin 

Yönetmen: Bob Clark

16. A Christmas Carol, 1984

16. A Christmas Carol, 1984

IMDb: 7.8 

Özet: Ebenezer Scrooge, Viktorya dönemi Londra'sında yaşayan sert mizaçlı, tek başına hareket eden bir iş adamıdır. Hiç arkadaşı yoktur, yaşayan tek akrabası olan yeğeni Fred Holywell'i evlatlıktan reddetmiştir ve genel olarak karşılaştığı herkese son derece aşağılayıcı davranır. Noel'den nefret eder, sadece para kazanmayı önemser ve katibi Bob Cratchit'e sadece isteksizce izin verir. Ancak üç hayalet ona Noel'in gerçek anlamını ve ruhunu öğreterek geçmişini ve bugününü ve davranışlarını düzeltmezse gelecekte onu nelerin beklediğini gösterir. 

Oyuncular: George C. Scott, Frank Finlay, Angela Pleasence 

Yönetmen: Clive Donner

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15. Scrooge, 1970

15. Scrooge, 1970

IMDb: 7.5 

Özet: Ebenezer Scrooge çok zengin ama taş kalpli ve cimri bir adamdır. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin Noel hayaletleri yine yalnız geçirdiği bir Noel akşamı Scrooge’u geçmişini yeniden gözden geçirmeye zorlar ve eğer bu şekilde yaşamaya devam ederse geleceğinin nasıl olacağını ona gösterirler.  

Oyuncular: Albert Finney, Alec Guinness, Edith Evans 

Yönetmen: Ronald Neame

14. Merry Christmas, 2005

14. Merry Christmas, 2005

IMDb: 7.7 

Özet: Yıl 1914 ve I. Dünya Savaşı Avrupa kırsalında şiddetini sürdürürken, cephede sıkışıp kalan dört kişi, yönetmen Christian Carion'un Akademi Ödülüne aday gösterilen gerçek bir savaş zamanı olayını anlattığı filminde kendilerini akıl almaz bir durumla karşı karşıya bulurlar. 

Oyuncular: Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet 

Yönetmen: Christian Carion

13. A Christmas Tale, 2008

13. A Christmas Tale, 2008

IMDb: 7.0 

Özet: Nüktelerini, yergili, şiirsel dilini ve kanlı canlı karakterlerini Dickens'tan; aile, çılgınlık, karmaşık aşk ilişkileri gibi temalarını yönetmen Desplechin'den alan Bir Noel Hikâyesi, kardeş rekabeti ve kederle işlenmiş acımasız bir aile dramı. Noel günü, Junon ve kocası Abel, oyun yazarı kızları Elizabeth, asabi, alkolik oğulları Henri ve en küçükleri Ivan ile bir araya gelir. Junon kanser olduğunu açıklar. Ya kemoterapi görecek ya da ilik nakli için donör arayacaktır. Kuşkusuz, bu ailenin damarlarında akan kan bozuktur. 

Oyuncular: Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Mathieu Amalric 

Yönetmen: Arnaud Desplechin

12. Remember the Night, 1939

12. Remember the Night, 1939

IMDb: 7.6 

Özet: Bir kuyumcudan bilezik çaldığı için yargılanan hırsız Lee Leander, kendini beklenmedik bir şekilde kefaletle serbest bırakılmış ve avukat John Sargent'ın gözetiminde bulur; avukat ve hırsız arasında beklenmedik bir aşk filizlenirken, avukat onu tatil için Indiana'daki evine götürür. 

Oyuncular: Barbara Stanwyck, Fred MacMurray, Beulah Bondi 

Yönetmen: Mitchell Leisen

11. Home Alone, 1990

11. Home Alone, 1990

IMDb: 7.7  

Özet: Ailesi noel tatiline gidince yanlışlıkla evde unutulan Kevin, evi yılbaşı için süslemekle meşguldür. Fakat Kevin evinin duvarlarını renkli şeritler ve püsküllü oyuncaklarla süslemez. İki hırsız Kevin'ın ailesinin yokluğundan yararlanarak eve girmeye çalışır. Kevin ise onları karşılamak için bubi tuzaklarından oluşan bir donanım hazırlamıştır.  

Oyuncular: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern  

Yönetmen: Chris Columbus

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10. Miracle on 34th Street, 1947

10. Miracle on 34th Street, 1947

IMDb: 7.9 

Özet: Susan Walker  bir mağazada çalışan Kris Kringle'ın gerçek Noel Baba olduğunu iddia ediyor ve hatta bunu kanıtlamaya da çalışıyor. Noel Baba olduğunu iddia eden iyi kalpli yaşlı bir adam deli olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine yatırılınca, genç bir avukat mahkemede onun gerçek olduğunu savunmaya karar verir. 

Oyuncular: Edmund Gwenn, Maureen O'Hara, John Payne 

Yönetmen: George Seaton

9. Meet Me In St-Louis, 1944

9. Meet Me In St-Louis, 1944

IMDb: 7.5 

Özet: St. Louis 1903. Smith ailesinin Easter ve küçük Tootie de dahil olmak üzere 4 güzel kızı vardır. 17 yaşındaki Easter yan taraflarındaki daireye yeni taşınan John’a aşık olmuştur. Mr. Smith New York’da daha iyi bir pozisyon için transfer olduğunda tüm aile şok olur. Çünkü bu onların St. Louis’den ayrılması anlamına gelmektedir. 

Oyuncular: Judy Garland, Margaret O'Brien, Mary Astor 

Yönetmen: Vincente Minnelli

8. Black Christmas, 1974

8. Black Christmas, 1974

IMDb: 7.1 

Özet: Noel tatili sırasında bir grup kız öğrenci yurdu üyesi, kendilerini tehdit eden telefonlar bırakan bir yabancı tarafından takip edilir. 

Oyuncular: Olivia Hussey, Keir Dullea, Margot Kidder 

Yönetmen: Bob Clark

7. The Muppet Christmas Carol, 1992

7. The Muppet Christmas Carol, 1992

IMDb: 7.8 

Özet: Ebenezer Scrooge, Noel neşesini reddeden yaşlı ve cimri bir adamdır. Asistanı Bob'u tatil olduğu halde çalıştırmaktan geri durmaz. Üst üste cimrilikleri ve kalpsiz davranışları sonucu onu uzun bir gece beklemektedir. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin Noel hayaletleri onu ziyaret edecektir. 

Oyuncular: Michael Caine, Dave Goelz, Steve Whitmire 

Yönetmen: Brian Henson

6. The Nightmare Before Christmas, 1993

6. The Nightmare Before Christmas, 1993

IMDb: 7.9  

Özet: Balkabağı Kral Jack Skellington, Halloweentown'ı yönetmektedir. Kabuslardan fırlamış bir kasabayı andıran Halloweentown, cinler, ruhlar ve yarasalardan oluşan bir nüfusa sahiptir. Jack, bir gün Christmastown'a bir ziyaret yapar ve orada gördüklerini kıskanarak kendi şehrini de oraya benzetmek için Santa Claus'u kaçırır.  

Oyuncular: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara  

Yönetmen: Henry Selick

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5. Carol, 2015

5. Carol, 2015

IMDb: 7.2 

Özet: 1950’lerin New York’unda geçen filmde bir mağazada tezgahtarlık yapan ve daha güzel bir hayat düşleyen Therese, yürümeyen evliliğinden bunalmış çekici Carol ile tanışır. Birbirlerine bağlanan iki kadın için eski hayatlarını bir çırpıda geride bırakıp her şeyden uzaklaşmak kolay olmayacaktır. 

Oyuncular: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson 

Yönetmen: Todd Haynes

4. Klaus, 2019

4. Klaus, 2019

IMDb: 8.2 

Özet: Postacı akademisinin en kötü öğrencisi Jesper kendini Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alan buzlarla kaplı bir adada görevlendirilmiş olarak bulur. Kavgalı adalılar, bırakın mektuplaşmayı birbirlerine selam bile vermemektedir. Jesper tam pes etmek üzereyken öğretmen Alva ile arkadaşlık kurar. Ayrıca Jesper, el yapımı oyuncaklarla dolu bir kulübede tek başına yaşayan Klaus ile tanışır. Smeerensburg kasabasında bir kez daha kahkahaların çınlamasını sağlayan bu umulmadık arkadaşlıklar; cömert komşuların, sihirli ilimlerin ve bacaya özenle asılan çorapların yer aldığı yeni bir gelenek yaratır. 

Oyuncular: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones 

Yönetmenler: Sergio Pablos, Carlos Martínez López

3. Tokyo Godfathers, 2003

3. Tokyo Godfathers, 2003

IMDb: 7.8 

Özet: Tokyo sokaklarında yaşamakta olan üç evsiz bir Noel Arifesi’nde çöplerin içinde bir bebek bulurlar. Hep anne olma hayali kurmuş olan Hana, bebeği o gecelik yanlarında tutmak için diğer ikisini ikna eder. Sonraki gün bebeğin annesini bulmak için Tokyo’nun köhne sokaklarından ışıklı caddelerle dolu zengin semtlerine doğru yola çıkarlar. Bu yolculuksa hayatlarının macerası olur; çünkü üçlü kendi geçmişleriyle de yüzleşmek zorunda kalacaklardır.  

Oyuncular: Tôru Emori, Yoshiaki Umegaki, Aya Okamoto 

Yönetmen: Satoshi Kon

2. The Holdovers, 2023

2. The Holdovers, 2023

IMDb: 8.0   

Özet: New England'daki bir hazırlık okulunda çalışan, kimsenin sevmediği huysuz bir öğretmen, gidecek yeri olmayan birkaç öğrenciye nezaret etmek için Noel tatili boyunca okulda kalmak zorunda kalır. Birkaç gün sonra okulda kalan tek öğrenci, -15 yaşındaki zeki ve baş belası Angus- ve oğlunu Vietnam’da yeni kaybetmiş olan okulun şef aşçısı Mary ile beklenmedik bir bağ kurar.    

Oyuncular: Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa    

Yönetmen: Alexander Payne

1. It’s a Wonderful Life, 1946

1. It’s a Wonderful Life, 1946

IMDb: 8.6    

Özet: George Bailey, küçük bir kasabada doğar ve hayatı boyunca bir dizi zorluklarla karşılaşır. Noel gecesi, işindeki bir hatayla başı dertte olan George, intihar etmeyi düşünür. Ancak, Clarence adındaki bir melek onu kurtarır ve ona ne kadar değerli bir hayat yaşadığını gösterir. Clarence, George'un hayatını nasıl etkilediğini göstermek için geçmişe giderek ona yardım eder. Film, insanların hayatlarının ne kadar değerli olduğunu ve başka insanlara ne kadar yardımcı olunabileceğini anlatır.    

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore    

Yönetmen: Frank Capra

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