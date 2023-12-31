IMDb'nin Sosyal Ağ Versiyonu Letterboxd'a Göre Yılbaşı Temalı İçinizi Isıtan En İyi Filmler
IMDb'nin Sosyal Ağ Versiyonu Letterboxd'a Göre Yılbaşı Temalı İçinizi Isıtan En İyi Filmler
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20. Comfort and Joy, 1984
19. Diner, 1982
18. Christmas Present, 1986
17. A Christmas Story, 1983
16. A Christmas Carol, 1984
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15. Scrooge, 1970
14. Merry Christmas, 2005
13. A Christmas Tale, 2008
12. Remember the Night, 1939
11. Home Alone, 1990
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10. Miracle on 34th Street, 1947
9. Meet Me In St-Louis, 1944
8. Black Christmas, 1974
7. The Muppet Christmas Carol, 1992
6. The Nightmare Before Christmas, 1993
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5. Carol, 2015
4. Klaus, 2019
3. Tokyo Godfathers, 2003
2. The Holdovers, 2023
1. It’s a Wonderful Life, 1946
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