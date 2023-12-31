IMDb'nin Sosyal Ağ Versiyonu Letterboxd'a Göre Yılbaşı Temalı İçinizi Isıtan En İyi Filmler

IMDb: 7.1

Özet: 1959 yılının son haftasında geçen filmde, çocukluklarından bu yana arkadaş olan altı yakın arkadaşın hikayesi ele alınıyor. Baltimore'de yaşayan ve 20'li yaşlarının başında olan grup, belirli bir rutinde bir restoranda bir araya gelmektedirler. Bu kez toplanmalarının sebebi ise aralarından birinin, Eddy'nin yakın zamanda evlenecek olmasıdır. Bu vesileyle toplanan üyelerin her birinin farklı beklentileri ve sorunları vardır. Film bu arkadaş grubunun değişen ilişkilerini ve her birinin yetişkinliğe giden yolunu konu alıyor.

Oyuncular: Steve Guttenberg, Mickey Rourke, Kevin Bacon

Yönetmen: Barry Levinson