İmamoğlu da Yaşanan Olaylar Hakkında Konuştu: "Kralına Yas İlan Ediyorsunuz Onlar Fotoğrafa Tahammül Edemiyor"

Suudi Arabistan'da gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının iptal edilmesinin ardından olay tüm ülkenin gündemine oturdu.
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Beşiktaş Barbaros Meydanı'nın açılışını yapan İmamoğlu'nun gündeminde yine bu konu vardı.
"Bazı ülkelerden bir kaç milyar dolar alacaksınız diye boyun eğmeniz sizi böylesi bir olayda çaresiz bırakıyor. Siz ilişkileriniz üzerinden bir ülkenin kralına yas ilan ediyorsunuz ama o ülke sizin Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafına tahammül edemiyor." diyen İmamoğlu'nun o anları gündem oldu.
İşte o anlar;
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