Görüş Bildir
Haberler
Video
İlkokul Öğretmeninin 'Etiket' İsyanı Sosyal Medyada Tepki Çekti! Velilere Kızıp, Öğrencilere Bağırdı

İlkokul Öğretmeninin 'Etiket' İsyanı Sosyal Medyada Tepki Çekti! Velilere Kızıp, Öğrencilere Bağırdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 11:32

İçerik Devam Ediyor

Öğrencilerin defterlerinin üzerinde etiket bulunmamasına sinirlenen öğretmen, velilere kızıp, öğrencilere bağırdı. Defterlerin kime ait olduğunu belirleyemediğini söyleyen öğretmen 'Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz. Ben kaç gündür bu defterler kaplanıp gelecek diyorum.' dedi. Öğretmenin üslubu sosyal medyada tepki topladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir ilkokulda öğretmenlik yapan kadının kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Öğrenci defterlerinin kaplanmamasına sinirlenen öğretmen, velilere kızıp, öğrencilere bağırdı.

Bir ilkokulda öğretmenlik yapan kadının kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Öğrenci defterlerinin kaplanmamasına sinirlenen öğretmen, velilere kızıp, öğrencilere bağırdı.

Öğrenci defterlerinin kime ait olduğunu bulamadığını söyleyen öğretmen, "Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz. Ben kaç gündür bu defterler kaplanıp gelecek diyorum." dedi.

Öğrenci defterlerinin kime ait olduğunu bulamadığını söyleyen öğretmen, "Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz. Ben kaç gündür bu defterler kaplanıp gelecek diyorum." dedi.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın