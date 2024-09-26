İlkokul Öğretmeninin 'Etiket' İsyanı Sosyal Medyada Tepki Çekti! Velilere Kızıp, Öğrencilere Bağırdı

Öğrencilerin defterlerinin üzerinde etiket bulunmamasına sinirlenen öğretmen, velilere kızıp, öğrencilere bağırdı. Defterlerin kime ait olduğunu belirleyemediğini söyleyen öğretmen 'Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz. Ben kaç gündür bu defterler kaplanıp gelecek diyorum.' dedi. Öğretmenin üslubu sosyal medyada tepki topladı.
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Bir ilkokulda öğretmenlik yapan kadının kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Öğrenci defterlerinin kaplanmamasına sinirlenen öğretmen, velilere kızıp, öğrencilere bağırdı.
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Öğrenci defterlerinin kime ait olduğunu bulamadığını söyleyen öğretmen, "Annelerim siz şaka mı yapıyorsunuz. Ben kaç gündür bu defterler kaplanıp gelecek diyorum." dedi.
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