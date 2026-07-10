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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
10.07.2026 - 10:23
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hikayesini ilk kez anlatan Mustafa Çiftçi, Erdoğan'ın kendisini görünce 'Beyefendiyi tanıyamadım' dediğini dile getirdi.

Kaynak: Mynet

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mynet'e özel açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mynet'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez 2018 yılında Beykoz’daki Abraham Paşa Çiftliği'nin Meclis'e devredilmesi için dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman ie birlikte devir teslim törenine katıldığını belirten Bakan Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organizasyonun bitimindeki yemek sofrasında tanıştığını şu sözlerle aktardı: “Benim için İsmail Kahraman başkanımın yeri her zaman çok ayrıdır. Muhabbetimiz hala sürmekte, kendisi beni anlatırken sağ olsun uzun uzun anlatır bitirdiğim okulları da eksik bırakmazdı ama sonunda muhakkak bir ekleme yapardı. 2018’de Abraham Paşa Çiftliği Meclis'e devredilecekti, bununla ilgili çalışmaları yürüttük. Daha sonra sanıyorum devir teslim töreni sonrasında bir sofra kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İsmail Kahraman başkanım yan yana oturuyordu. O dönem görev yapan kabine üyelerinden birkaçı da masadaydı. Ben de özel kalem müdürleri için hazırlanan masaya geçtim, tam yemeğe başlayacakken Cumhurbaşkanlığı ekiplerinden bir görevli ana masada bir kişilik boşluk var sizi oraya alabiliriz dedi. Ben de o masaya geçtim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile İsmail Kahraman başkanımızın tam karşısına denk geldi. Cumhurbaşkanımız İsmail Başkanıma dönerek 'Beyefendiyi tanıyamadım' dedi. İsmail Kahraman başkanımız da başta dediğim gibi önce 'Kusura bakmayın efendim' dedi daha sonra beni tanıtmaya başladı. Takdimin sonunda da 'Arkadaşımız aynı zamanda çok genç yaştan beri hafızdır' dedi. Cumhurbaşkanımız şaşırdı ve mutlu oldu, bir ayet söyledi, 'Okuyun da soframız huzur bulsun' dedi. Biz de okumaya başladık. Daha sonra Cumhurbaşkanımız İsmail Başkanıma mutlu olduğunu belirten ifadelerde bulundu, benim için çok özel ve anlamlı bir andı.”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, makamındaki çift başlı kartal tablosu hakkında da açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, makamındaki çift başlı kartal tablosu hakkında da açıklama yaptı.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, 'Sayın bakanım, makamınızda çift başlı kartal tablosu var. Biliyoruz ki çift başlı kartal güç, kudret, bağımsızlığı simgeliyor. Anadolu Selçukluları'ndan gelen bir motif. Siz de Konyalısınız, Konya'ya da yörede Anadolu Kartalları derler. Sizin için çift başlı kartal figürü ne ifade ediyor?' diye sordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, 'Çift başlı kartal bazı medeniyetler gibi Selçuklu İmparatorluğu’nun da sembolü. Doğuya ve Batıya hakimiyeti sembolize eden doğuya ve batıya bakan iki başlı kartal figürünün kullanıldığı Selçuklu medeniyetinin Başkenti Konya’nın bir evladı olarak dünyaya geldik. Doğu’yu da Batı’yı bilmeye öğrenmeye çalıştık. Ayrıca, devletimizin gücünü Doğu ve Batı arasındaki hakimiyetini ve bağımsızlığına da gönderme yapan anlamları hayatımıza, görevimize yansıtmaya gayret ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Bakan Mustafa Çiftçi, NATO zirvesine dair de açıklamalarda bulundu.

Bakan Mustafa Çiftçi, NATO zirvesine dair de açıklamalarda bulundu.

'Başarıyla sonuçlanan her konu bizi mutlu eder. Sorumluluğun büyüğü küçüğü olmaz. Her sorumluluğa aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ülkemizin ve başkentimiz Ankara’nın tanıtımına son derece olumlu katkılar yapan NATO Zirvesi’nin güvenlik önlemlerinin kusursuzluğu bizi mutlu etmiştir. Zirvenin kazasız belasız ve dünyanın takdirini alarak tamamlanması her Türk vatandaşı gibi bizim için de gurur vericidir. Kayıplar bizi üzer. Can kayıpları haricinde her şeyin telafisi var ama yiten canların maalesef telafisi yok. Kahramanmaraş saldırısında yavrularımız ve öğretmenimizin okul saldırısında hayatlarını kaybetmesi en çok üzüldüğüm hiç yaşanmaması istediğimiz bir olay. Görev başında personelimizin şehit olduğu haberleri geldiğinde sarsılıyoruz. Temennimiz, bu tür menfur hadiselerin yaşanmaması…'

Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla ilgili çalışmalarının kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizerek, Çiftçi'ye İçişleri Bakanlığı’nın dijital suçlarla mücadelede yeni dönemdeki yol haritası soruldu.

Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla ilgili çalışmalarının kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizerek, Çiftçi'ye İçişleri Bakanlığı’nın dijital suçlarla mücadelede yeni dönemdeki yol haritası soruldu.

Mustafa Çiftçi ise detaylı bir cevap vererek, 'Yeni nesil suç örgütleri; teknolojiyi, sosyal medyayı, dijital ödeme araçlarını ve gençler üzerindeki algı yönetimini yoğun biçimde kullanıyor. Biz organize suçla mücadeleyi çok boyutlu yürütüyoruz: Operasyonların artırılması, örgütlerin dijital arşivinin çıkarılması, suç gelirlerinin takibi, yurt dışı firarların önlenmesi, sosyal medya faaliyetleriyle mücadele ve önleyici çalışmalar. TCK 220 kapsamında (suç işlemek amacıyla örgüt kurmak)

2026 yılının ilk 6 ayında:

478 organize suç çetesi çökertildi,

272 operasyon yapıldı,

10 bin 692 kişi gözaltına alındı,

5 bin 396 kişi tutuklandı.

Hedefimiz, sokakta korku üreten, gençleri suça çeken, sosyal medyada şiddeti parlatan, ekonomiyi ve kamu düzenini hedef alan hiçbir yapıya alan bırakmamaktır. 

Siber alan artık güvenlik gündemimizin en kritik başlıklarından biridir. Suç örgütleri, dolandırıcılar, yasa dışı bahis şebekeleri ve çocuklarımızı hedef alan yapılar teknolojiyi çok hızlı kullanıyor.

Biz de siber devriyelerimizi güçlendirdik. İnternette suç unsuru taşıyan içerikleri, yasa dışı bahis sitelerini, sosyal medya hesaplarını, dolandırıcılık girişimlerini ve çocuklarımızı hedef alan zararlı ağları anlık takip ediyoruz.

2026 yılının ilk 6 ayında Siber Devriye sayımız 138 bin 65’e yükseldi. URL hesabı bakımından 9 bin 294’ten 30 bin 316’ya,

sosyal medya hesabı erişim engelleme sayısı 6 bin 331’den 52 bin 766’ya,

erişime engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı 7 bin 919’dan 45 bin 427’ye çıktı.

Operasyonel alanda da güçlü artış var:

2021-2025 yılları ilk 6 aylık ortalamasında

685 operasyon, 5 bin 7 gözaltı, 1.824 tutuklama yapılmıştı.

2026 yılının ilk 6 ayında

416 operasyon, 13 bin 710 gözaltı, 6 bin 697 tutuklama gerçekleştirildi.

Operasyonlar; çevrim içi dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuklarımızı hedef alan suçlar, bilişim suçları ve suç gelirleriyle mücadele başlıklarında yürütülüyor.

Sanal ortamda işlenen suçun mağduru da sonucu da gerçektir. Siber suçlarla mücadeleyi hukuk içinde, teknolojiyle desteklenen güçlü bir kapasiteyle sürdürüyoruz.

Yapay zekâ, kripto varlıklar, dijital ödeme sistemleri ve yeni teknolojiler suç dünyasının yöntemlerini de dönüştürüyor. Artık dijital izlerini hızla değiştiren, kripto varlıklar üzerinden para transferi yapan, yapay zekâyı ses-görüntü-kimlik taklidi için kullanan ve kısa sürede çok sayıda vatandaşı hedef alan yapılarla mücadele ediyoruz.

Bu nedenle güvenlik politikalarında yeni bir eşiğe geçiyoruz: Suç oluştuktan sonra iz süren yapıdan; riski anında tespit eden, finansal hareketi aynı anda takip eden, şüpheli hesabı hızla durduran bir mimariye geçiyoruz.

Finansal takip organize suçla mücadelenin merkezindedir. Suç gelirlerinin aklanmasını engellemek için banka hesapları, dijital cüzdanlar, kripto varlık hareketleri, yasa dışı bahis trafiği ve paravan transfer zincirleri yakından izleniyor. Emniyet, Jandarma, MASAK, BDDK, bankacılık sistemi, ödeme kuruluşları ve adli makamlarımızla eş güdüm içinde çalışıyoruz.

Bu alandaki en önemli adımlarımızdan biri yapay zekâ destekli DOLUNAY Projesi olacak. Mevzuat hazırlıklarına başladık.' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Çiftçi Emevi Camii'nde konuşmayı reddedip Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntülerle de ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Çiftçi Emevi Camii'nde konuşmayı reddedip Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntülerle de ilgili açıklama yaptı.

'Camide konuşma yapmayı çok doğru bulmuyorum' diyen Bakan Çiftçi, 'Zaten cami cemaatinin büyük çoğunluğu Arap, Türkçe konuşmamdan da anlayacakları çok bir şey yok. Camii'de ne yapılır? Kur'an okunur. Ben de bir aşr-ı şerif okudum. Hazırlığım da yoktu. Hazırlığım olsa başka ayetleri tilavet edebilirdim. Ankara'ya döndüğümüzde o anların hem Türkiye'de hem Arap dünyasında sosyal medyada yayıldığını öğrendim. Biz doğallıktan yana olan doğal insanlarız. Camii'den çıktıktan sonra da Camii'nin yanı başındaki Selahattin Eyyubi'nin kabrini ve ilk Türk Havacılık Şehitlerimizin kabirlerini ziyarete ettik.” dedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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