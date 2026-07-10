İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı

Mustafa Çiftçi ise detaylı bir cevap vererek, 'Yeni nesil suç örgütleri; teknolojiyi, sosyal medyayı, dijital ödeme araçlarını ve gençler üzerindeki algı yönetimini yoğun biçimde kullanıyor. Biz organize suçla mücadeleyi çok boyutlu yürütüyoruz: Operasyonların artırılması, örgütlerin dijital arşivinin çıkarılması, suç gelirlerinin takibi, yurt dışı firarların önlenmesi, sosyal medya faaliyetleriyle mücadele ve önleyici çalışmalar. TCK 220 kapsamında (suç işlemek amacıyla örgüt kurmak)

2026 yılının ilk 6 ayında:

478 organize suç çetesi çökertildi,

272 operasyon yapıldı,

10 bin 692 kişi gözaltına alındı,

5 bin 396 kişi tutuklandı.

Hedefimiz, sokakta korku üreten, gençleri suça çeken, sosyal medyada şiddeti parlatan, ekonomiyi ve kamu düzenini hedef alan hiçbir yapıya alan bırakmamaktır.

Siber alan artık güvenlik gündemimizin en kritik başlıklarından biridir. Suç örgütleri, dolandırıcılar, yasa dışı bahis şebekeleri ve çocuklarımızı hedef alan yapılar teknolojiyi çok hızlı kullanıyor.

Biz de siber devriyelerimizi güçlendirdik. İnternette suç unsuru taşıyan içerikleri, yasa dışı bahis sitelerini, sosyal medya hesaplarını, dolandırıcılık girişimlerini ve çocuklarımızı hedef alan zararlı ağları anlık takip ediyoruz.

2026 yılının ilk 6 ayında Siber Devriye sayımız 138 bin 65’e yükseldi. URL hesabı bakımından 9 bin 294’ten 30 bin 316’ya,

sosyal medya hesabı erişim engelleme sayısı 6 bin 331’den 52 bin 766’ya,

erişime engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı 7 bin 919’dan 45 bin 427’ye çıktı.

Operasyonel alanda da güçlü artış var:

2021-2025 yılları ilk 6 aylık ortalamasında

685 operasyon, 5 bin 7 gözaltı, 1.824 tutuklama yapılmıştı.

2026 yılının ilk 6 ayında

416 operasyon, 13 bin 710 gözaltı, 6 bin 697 tutuklama gerçekleştirildi.

Operasyonlar; çevrim içi dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuklarımızı hedef alan suçlar, bilişim suçları ve suç gelirleriyle mücadele başlıklarında yürütülüyor.

Sanal ortamda işlenen suçun mağduru da sonucu da gerçektir. Siber suçlarla mücadeleyi hukuk içinde, teknolojiyle desteklenen güçlü bir kapasiteyle sürdürüyoruz.

Yapay zekâ, kripto varlıklar, dijital ödeme sistemleri ve yeni teknolojiler suç dünyasının yöntemlerini de dönüştürüyor. Artık dijital izlerini hızla değiştiren, kripto varlıklar üzerinden para transferi yapan, yapay zekâyı ses-görüntü-kimlik taklidi için kullanan ve kısa sürede çok sayıda vatandaşı hedef alan yapılarla mücadele ediyoruz.

Bu nedenle güvenlik politikalarında yeni bir eşiğe geçiyoruz: Suç oluştuktan sonra iz süren yapıdan; riski anında tespit eden, finansal hareketi aynı anda takip eden, şüpheli hesabı hızla durduran bir mimariye geçiyoruz.

Finansal takip organize suçla mücadelenin merkezindedir. Suç gelirlerinin aklanmasını engellemek için banka hesapları, dijital cüzdanlar, kripto varlık hareketleri, yasa dışı bahis trafiği ve paravan transfer zincirleri yakından izleniyor. Emniyet, Jandarma, MASAK, BDDK, bankacılık sistemi, ödeme kuruluşları ve adli makamlarımızla eş güdüm içinde çalışıyoruz.

Bu alandaki en önemli adımlarımızdan biri yapay zekâ destekli DOLUNAY Projesi olacak. Mevzuat hazırlıklarına başladık.' açıklamasında bulundu.