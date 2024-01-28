İçinizdeki Çocuk ve Çocuklarınız İçin Her Biri Birbirinden Eğlenceli Dünyadaki Tema Parkları

Lego seviyorsanız ve Danimarka’daysanız Legoland Billund tam size göre! Sadece lego bloklarından oluşan yapılar değil aynı zamanda içinde bulunan tatil köyü ile unutulmaz bir zaman geçirmeniz garanti

Adres: Nordmarksvej 9, 7190 Billund, Danimarka

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Ziyaretçi Yorumu: “Park çok bakımlı, iyi organize edilmiş, güler yüzlü personeli ve birçok ilgi çekici yeri var. Legoland Tatil Köyü'nde kaldık, her şeyi huzur içinde gezmek için en az iki güne ihtiyacımız vardı. Heyecan arayanların burada arayacak pek bir şeyi yok, rollercoasterlar daha çok çocuklar ve yaşlılar içindir😁, ama keyiflidirler ve çok eğlenebilirsiniz. Sadece Lego hayranlarının yüzünde bir gülümseme olmayacak.”