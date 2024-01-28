İçinizdeki Çocuk ve Çocuklarınız İçin Her Biri Birbirinden Eğlenceli Dünyadaki Tema Parkları
İçinizdeki Çocuk ve Çocuklarınız İçin Her Biri Birbirinden Eğlenceli Dünyadaki Tema Parkları
Kaynak: https://blog.turkishairlines.com/tr/d...
Çocuklardan yetişkenlere kadar her yaştan insana hitap eden tema parkları ile karşınızdayız. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız, her biri birbirinden renkli ve eğlenceli tema parklar dünyanın farklı noktalarında birçok insanı ağırlıyor. Bu parklar nerededir, konumları ve daha fazlası için buyurun yazının devamına…
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1. Disneyland Paris - Fransa
2. Legoland Billund - Danimarka
3. Vialand Tema Park - İstanbul
4. Ferrari World Yas Island - Abu Dhabi
5. Disney’s Animal Kingdom - Amerika Birleşik Devletleri
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6. Tokyo Disneyland - Japonya
7. Miniatürk - İstanbul
8. Walt Disney World Resort - Amerika Birleşik Devletleri
9. Everland - Güney Kore
10. Europa Park - Almanya
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11. Sazova Parkı - Eskişehir
12. Sea World - Abu Dhabi
13. Efteling - Hollanda
14. Universal Studios Hollywood - Amerika Birleşik Devletleri
15. Universal Studios Japonya
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