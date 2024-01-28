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İçinizdeki Çocuk ve Çocuklarınız İçin Her Biri Birbirinden Eğlenceli Dünyadaki Tema Parkları

İçinizdeki Çocuk ve Çocuklarınız İçin Her Biri Birbirinden Eğlenceli Dünyadaki Tema Parkları

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 07:31

Çocuklardan yetişkenlere kadar her yaştan insana hitap eden tema parkları ile karşınızdayız. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız, her biri birbirinden renkli ve eğlenceli tema parklar dünyanın farklı noktalarında birçok insanı ağırlıyor. Bu parklar nerededir, konumları ve daha fazlası için buyurun yazının devamına…

Kaynak: https://blog.turkishairlines.com/tr/d...
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1. Disneyland Paris - Fransa

1. Disneyland Paris - Fransa

Fransa Paris’de bulunan Disneyland diğer parklar gibi her bir bölümü sizi farklı bir mecraya ve güzellikle tanıştırıyor. Giriş bedelinin yükseliğine Fransızlar bile dert yanarken biz milletçe ne yapalım.

Adres: Bd de Parc, 77700 Coupvray, Fransa

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Ziyaretçi Yorumu: 'Bu parkın dekorasyonu tek kelimeyle büyülü ve muhteşem 👌…”

2. Legoland Billund - Danimarka

2. Legoland Billund - Danimarka

Lego seviyorsanız ve Danimarka’daysanız Legoland Billund tam size göre! Sadece lego bloklarından oluşan yapılar değil aynı zamanda içinde bulunan tatil köyü ile unutulmaz bir zaman geçirmeniz garanti

Adres: Nordmarksvej 9, 7190 Billund, Danimarka

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Ziyaretçi Yorumu: “Park çok bakımlı, iyi organize edilmiş, güler yüzlü personeli ve birçok ilgi çekici yeri var. Legoland Tatil Köyü'nde kaldık, her şeyi huzur içinde gezmek için en az iki güne ihtiyacımız vardı. Heyecan arayanların burada arayacak pek bir şeyi yok, rollercoasterlar daha çok çocuklar ve yaşlılar içindir😁, ama keyiflidirler ve çok eğlenebilirsiniz. Sadece Lego hayranlarının yüzünde bir gülümseme olmayacak.”

3. Vialand Tema Park - İstanbul

3. Vialand Tema Park - İstanbul

Sömetr hediyesi olarak çocuğunuza unutulmaz eğlenceli bir gün vermek istiyorsanız ve bilet fiyatı umurunuzda değilse Vialand İstabul’da yaşayanlar için güzel bir tercih olacaktır. Bazı oyuncaklar mevsim yüzünden kapalı bilginize…

Adres: Yeşilpınar, Şeht. Metin Kaya Sk. No: 11/1, 34065 Eyüpsultan/İstanbul

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Ziyaretçi Yorumu: “24.01.2024 tarihinde biletimizi İnternet üzerinden  1 yetişkin 1 çoçuk için 1059 tl bir rakama aldık. Oğlumuza Harika bir sömestr hediyesi oldu..Kış nedeniyle bazı oyuncaklar kapalıydı yazın ziyaret etmek daha mantıklı…”

4. Ferrari World Yas Island - Abu Dhabi

4. Ferrari World Yas Island - Abu Dhabi

Bakım yüzünden bazı turistik yerlerinin geçici olarak kullanılmadığı Ferrari World Yas Island maalesef oyu 1.30 cm den kısa olan çocukları almıyor. Ferrari temalı oyun parkı Ferrari severlerin adeta buluşma noktası…

Adres: Yas Island - Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri

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Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel ekipmanlar falan var içeride. Ferrari ile de fotoğraf çekilebiliyorsunuz ama fiyatı 100 dirhem civarında bir şeydi. Ferrari mağazaları falan var eşyalar satılıyor. Zaten bitişiğinde AVM olduğu için orayı da gezebiliyorsunuz.”

5. Disney’s Animal Kingdom - Amerika Birleşik Devletleri

5. Disney’s Animal Kingdom - Amerika Birleşik Devletleri

6 kısımdan oluşan Disney’s Animal Kingdom’da safari turuna çıkabilir, hayvanlara yaklaşabilir ve ünlü filmler ve çizgifilmlerinin geçtiği yerlerin birebir aynısını bu parkta görüp gezebilirsiniz.

Adres: Bay Lake, Florida, FL 34747, Amerika Birleşik Devletleri

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Ziyaretçi Yorumu: “Bu Disney'di! Gerçek hayvanlarla 😃 …”

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6. Tokyo Disneyland - Japonya

6. Tokyo Disneyland - Japonya

Dünyanın ikinci büyük Disneyland!ı olma ünvanına sahip Tokyo Disneyland hafta sonu kadar hafta içi de oldukça kalabalık. Biletlerini online almanız öneririm ki karekod ile giriş yapılıyor. 7’den 70’e buraya gelenler eğleniyor.

Adres: 1-1 Maihama, Urayasu, Chiba 279-0031, Japonya

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Ziyaretçi Yorumu: “Dünyanın 2. büyük Disneyland’ı ve görme fırsatı yakaladım. Hafta ici gitmemize rağmen tiklim tiklim doluydu fakat sıra çabuk ilerliyor. Görünmez bir düzen hakim 🙂 Biletleri içerde alırız diye umut etmiştik fakat tükenmiş. Bize orada online bilet alabileceğimiz bir site barkodu verdiler. Orada vardi. Kişi başı 60 dolar ödedik. İceriye girdikten sonra kullanacağınız bütün bölümler ücretsiz. Sıralar çok uzun. Her bir bölümün önünde ortalama en iyi haliyle 50dk bekliyorsunuz. Biz sabah 9 da girdik aksam 8 gibi çıktık çünkü kaldığımız yer uzaktı anca 5 bolumu kullanabildik. Tabi arada yeme içme vs. de var. Hediyelik eşyalar ücretli. Yemekler ücretli. Tokyodaysaniz ve bir koca gününüz varsa burada değerlendirin derim 🙂👍”

7. Miniatürk - İstanbul

7. Miniatürk - İstanbul

2003 yılında açılan Miniatürk dünyanın en büyük minyatür parklarından biridir. Artemis Tapınağından Galata Kulesine kadar 135 tane 1:25 ölçekli mini birçok tarihi yapıyı görebileceğiniz bu tema parkı 09:00 - 18:00 saatleri arasında açık.

Adres: Örnektepe, İmrahor Cd. No:7, 34445 Beyoğlu/İstanbul

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Ziyaretçi Yorumu: “Türkiye'de olan önemli birçok yapıtın minyatür halleri olan bir alan.”

8. Walt Disney World Resort - Amerika Birleşik Devletleri

8. Walt Disney World Resort - Amerika Birleşik Devletleri

Kuyruklarda çok vakit harcayacağınız ama Walt Disney’in büyülü dünyasına girdiğiniz anda zamanı ve mekanı unutacağınız bir tema parkı. Her köşede göreceğiniz karakterler yüzünden çocuğunuz ve siz nereye gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Magic Kingdom ve Epcot bu alanın içinde bulunuyor.

Adres: Florida, Amerika Birleşik Devletleri

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Ziyaretçi Yorumu: “Dünyanın en mutlu yeri aynı zamanda en sevdiğim yer ❤️”

9. Everland - Güney Kore

9. Everland - Güney Kore

Ünlü Güney kore soğuğuna rağmen ben yinede eğlenmek istiyorum diyorsanız Everland sizi bekliyor. Hafta sonları çok kabalık oluyor haberiniz olsun.

Adres: 199 Everland-ro, Yongin-si, Gyeonggi-do, Güney Kore

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Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel bir eğlence parkı. Ziyaret ettiğimizde kar yağışı vardı.”

10. Europa Park - Almanya

10. Europa Park - Almanya

Dekoruyla her yaşta geleni büyüleyen Europa Park özellikle resmi tatillerde iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık. Tema parkı geçici olarak kapalı.

Adres: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust, Almanya

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Ziyaretçi Yorumu: “Tek bir şey söyleyebilirim, bu parkta 3 gün geçirdim, temalı otellerini ziyaret ettim (evet, çünkü HEPSİ ziyaret etmeye değer)! Ne diyebilirim: kalbim hala orada! Kız arkadaşımla birlikte yaşadığımız en güzel maceralardan biri. Eğlenceyi ve adrenalini seviyorsanız oraya gidin. Bir daha ayrılmak istemeyeceksiniz.”

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11. Sazova Parkı - Eskişehir

11. Sazova Parkı - Eskişehir

Sazova Parkı dünyadaki diğer tema parkları kadar güzel ama onlar kadar kalabalık ve yorucu değil aksine gidene huzur vermesiyle bence canım ülkemin en güzel parklarından. Hazır sömestr tatili de devam ederken ailece güzel anlar için tercih edebilirsiniz.

Adres: Sazova, 26150 Tepebaşı/Eskişehir

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Ziyaretçi Yorumu: “Sazova Parkı çok geniş bir alana sahip içinde farklı farklı gezilecek yerler ve müzeler var. Masal parkı bilim ve sanat müzesi hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi diye girmemezlik yapmayın zira içerisinde japon bahçesi diye özel ayrılmış bir bahçe varki en sevdiğim yer de orası oldu. Doğa severlerin bayılacağı bir yer. Ayrıca dev akvaryumda köpek balıkları gibi çeşitli balıkları seyredebileceğiniz görsel bir şölen var.”

12. Sea World - Abu Dhabi

12. Sea World - Abu Dhabi

Kara ve deniz canlılarını bir arada görebileceğiniz Sea World tema parkı özellikle hayvan sevgisi aşılamak için harika bir yer. Tabii ki bu yerler hayvanlar için hapishane olması üzücü olsa da oldukça tercih edilen bir park.

Adres: Yas Island - Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri

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Ziyaretçi Yorumu: “İnanılmaz bir deneyim. Her yaştan eğlenceyle dolu. Hız treni harika bir deneyimdi. Genel olarak eğitici ve keyifli.”

13. Efteling - Hollanda

13. Efteling - Hollanda

En iyi tema parklarından biri kabul edilen Efteling özelikle çocukların eğlenmesi için dekore edilmiş sanki. Ailece ya da bireysel olarak gidip mutsuz ayrılan yok. Dönemsel tamiratlar için web sitesini ziyaret etmelisiniz.

Adres: Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel, Hollanda

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Ziyaretçi Yorumu: “Efsane gibi masalsı bir oyun parkı. Biz Kasım ayında gittiğimizde saat 11 ile 18 arası çalışıyordu. İçerisini anca 1 günde gezebilirsiniz. İçerde bir çok cafe mevcut, ailecek çok iyi vakit geçirebileceğiniz güzel bir oyun alanı. Biz gittiğimizde kişi başı yaklaşık 40€ giriş ücreti vardı, ayrıca araç içinde 12€ oto park ücreti alıyorlar.”

14. Universal Studios Hollywood - Amerika Birleşik Devletleri

14. Universal Studios Hollywood - Amerika Birleşik Devletleri

Jurassic Park, Hızlı ve Öfkeli, The Simpson ve daha fazlası… Büyüklerin bile Super Mario için bilet sırası beklediği Universal Studios Hollywood büyüklerin çocuk ruhunu, çocukların hayal gücünü besleyen bir  tema parkı.

Adres: 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, Amerika Birleşik Devletleri

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Ziyaretçi Yorumu: “Çok eğlenceli, Universal Studios gezisindeki atraksiyonlar mükemmel (Jurassic Park ve Hızlı ve Öfkeli), Mario's World ve Mumya baskını en iyileri…”

15. Universal Studios Japonya

15. Universal Studios Japonya

Popüler Amerika fimlerinin tematik yapılarının bulunduğu ve eğlence araçlarının bulunduğu Universal Studios Japonya özellikle Harry Potter severlerin adeta mabedi. 

Adres: 2 Chome-1-33 Sakurajima, Konohana Ward, Osaka, 554-0031, Japonya

Konum için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumu: “Ben hayatımda böyle fantastik bir yer görmedim. Çocukluğunuza geri dönüyorsunuz. Çocuksanız çıldırıyorsunuz. Bileti online alın, tüm bineceğiniz aletlere ve girilecek yerler için biletleri online alın. Girişte bilet sıraları acayip yoğun oluyor. Alışveriş kısmı çılgınlık. 1000$’lık alışveriş yaptım ve aklım almadıklarımda…”

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