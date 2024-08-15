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İçerik Üreten Gençler Bitmeyen Dizi Sahnelerimizi Tiye Aldı

İçerik Üreten Gençler Bitmeyen Dizi Sahnelerimizi Tiye Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 21:41

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Dizilerimiz uzun bölümleriyle dünya genelinde dillere düştü. Yabancı içerik üreticileri bu konuyu ele alarak sık sık komik paylaşımlar yapıyor. Şimdiyse bizim içerik üreticilerimizden gençler “Türk dizileri nasıl iki saat sürüyor” başlığıyla bir paylaşım yaptı.

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Videoda bir kahve siparişi vermenin bile dakikalar sürdüğü görülüyordu.

Videoda bir kahve siparişi vermenin bile dakikalar sürdüğü görülüyordu.

E tabii olmazsa olmaz sahnelerden insanların tepkileri de videoda es geçilmemişti.

E tabii olmazsa olmaz sahnelerden insanların tepkileri de videoda es geçilmemişti.

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