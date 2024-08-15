İçerik Üreten Gençler Bitmeyen Dizi Sahnelerimizi Tiye Aldı

Dizilerimiz uzun bölümleriyle dünya genelinde dillere düştü. Yabancı içerik üreticileri bu konuyu ele alarak sık sık komik paylaşımlar yapıyor. Şimdiyse bizim içerik üreticilerimizden gençler “Türk dizileri nasıl iki saat sürüyor” başlığıyla bir paylaşım yaptı.