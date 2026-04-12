Hyundai, Emniyet Kemeri Yüzünden 300 Bin Aracı Geri Çağırdı

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, gevşemiş veya yerinden çıkmış bir emniyet kemeri bağlantı noktasının yolcuyu gerektiği şekilde sabitleyemeyebileceğini, bunun da çarpışma anında yaralanma riskini artıracağını bildirdi.

Açıklamaya göre yetkili servisler, geri çağırma kapsamında araçlardaki emniyet kemeri bağlantı noktalarını kontrol edecek; gerekli durumlarda parçaları güçlendirecek veya tamamen yenileriyle değiştirecek.