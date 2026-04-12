Haberler
Ekonomi
Hyundai, Emniyet Kemeri Yüzünden 300 Bin Aracı Geri Çağırdı

Hakan Karakoca
12.04.2026 - 17:41

Hyundai Motor Company, emniyet kemeri bağlantı noktalarında kopma riski yaratan bir üretim hatası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri genelinde 294 bin 128 aracı geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

Hangi araçları kapsıyor?

Hyundai Motor Company, emniyet kemeri bağlantı noktalarında kopma riski oluşturan bir hata nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri genelinde 294 bin 128 aracı geri çağırma kararı aldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geri çağırmanın Hyundai Ioniq 6, Genesis G90, Hyundai Santa Fe ve Hyundai Santa Fe Hibrit modellerini kapsadığını açıkladı.

300 bin araçta kontrol gerçekleşecek.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, gevşemiş veya yerinden çıkmış bir emniyet kemeri bağlantı noktasının yolcuyu gerektiği şekilde sabitleyemeyebileceğini, bunun da çarpışma anında yaralanma riskini artıracağını bildirdi.

Açıklamaya göre yetkili servisler, geri çağırma kapsamında araçlardaki emniyet kemeri bağlantı noktalarını kontrol edecek; gerekli durumlarda parçaları güçlendirecek veya tamamen yenileriyle değiştirecek.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
