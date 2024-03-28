Hayrete Düşüren Modern Sanatlara Yenisi Eklendi: Bacak Titretme Performansı Dikkat Çekti!

Son yıllarda sanat kavramına bakış açısı epey değişmiş gibi görünüyor. Sanatçıların sergilediği birbirinden enteresan performanslara bir de 'bacak titretme sanatı' eklendi!
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Modern sanatlar adı altında karşımıza çıkan performanslar her seferinde daha da şaşırtıcı bir boyuta evriliyor.
İzlerken pek çoğumuzun hayrete düştüğü bu performanslara bir yenisi daha dahil oldu. Bir kadın sanatçının sokakta sergilediği "bacak titretme sanatı" sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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