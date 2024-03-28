'Büyükşehirde Kimi Destekliyorsunuz?' Sorusuna 'Kılıçdaroğlu' Diyen Dayıya Yapılan Edit Viral Oldu

31 Mart yerel seçimlerine çok çok az bir zaman kalmışken, sokak röportajı yapan YouTube kanalları sokağın nabzını tutmaya devam ediyorlar.
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Zasparagas TV isimli YouTube kanalı da İstanbul'da vatandaşlara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak kimi desteklediklerini sordu.
O soruya cevap veren bir vatandaş ise maziye giderek 'Kılıçdaroğlu' dedi. O vatandaşa yapılan edit ise viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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Her şeyi geçtik artık kime oy vereceğini bilmeyen seçmen oy vermesin be birisi ekrem oğlu der birisi murat kavurma der bu bambaşka birini söyler 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️ Ecevite ... Devamını Gör
Kılıçdaroğlu ve Erdoğan aday olmuş.
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