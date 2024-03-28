Dyson Mağazasının Önünde Oluşan Kuyruk Gündem Oldu: 'Pide Kuyruğu' Benzetmesi

Dünya dışında bir gezegende yaşamıyorsanız Dyson markasını duymamış olma ihtimaliniz yok. Teknoloji konusunda inanılmaz atılımlar yapan İngiliz teknoloji şirketi Dyson'ın ürünleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor.

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