Dyson Mağazasının Önünde Oluşan Kuyruk Gündem Oldu: 'Pide Kuyruğu' Benzetmesi

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Süpürgeden saç şekillendiriciye birçok ürünü yoğun ilgi gören Dyson'ın stokları da çok çabuk tükenebiliyor. Renk konusunda da insanların dikkatini çeken markanın Airwrap modelinin pembe renginin stoklara eklendiğini duyurması ile de insanlar mağazaya koştu.
"@saltyikik" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir kadın da insanların Dyson Airwrap'in pembe rengi için mağazada kuyruk oluşturmasını 'Pide kuyruğu' benzetmesi ile paylaştı.
İşte sosyal medyada gündem olan o Dyson kuyruğu: 👇
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