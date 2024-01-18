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Hatay'ın Tartışmalı Adayı Lütfü Savaş: Murat Kurum Çalışmalarımıza Cevap Bile Vermedi

Hatay'ın Tartışmalı Adayı Lütfü Savaş: Murat Kurum Çalışmalarımıza Cevap Bile Vermedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.01.2024 - 09:05

Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı tepkilerin odağında. Lütfü Savaş, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın konuğu olarak hakkındaki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Savaş, 'Murat Kurum bize cevap bile vermedi. Çalışmalarımıza dönmediler! 22 yıllık iktidarın hiç mi suçu yok?' dedi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/46-mahalle-r...
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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'dan aday gösterilmesi tepkilerin odağında.

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'dan aday gösterilmesi tepkilerin odağında.

Depremin ardından Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olmasına vatandaşlardan tepki yağıyor. Sosyal medyada eleştiriler giderek artarken, Savaş da katıldığı programlarda açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınına katılan CHP'li Başkan Lütfü Savaş, "Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı." dedi.

Habertürk canlı yayınına katılan CHP'li Başkan Lütfü Savaş, "Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı." dedi.

CHP'li Lütfü Savaş, yapılan dört ankette kendisinin birinci çıktığını açıklayarak,'Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Detaylar için;

Lütfü Savaş son olarak Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Savaş, "22 yıllık hükümetin hiç mi suçu yok?" dedi.

Lütfü Savaş son olarak Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Savaş, "22 yıllık hükümetin hiç mi suçu yok?" dedi.

'Hükûmet 2018’de af çıkardı, Hatay’da 205 bin bağımsız bölümü affettiler! Depremde çoğu yıkıldı!' diyen Savaş, 'Hatay’ın merkezindeki 46 mahalle riskli, bunların yüzde 52’sine acil müdahale lazım' uyarısında bulunduklarını belirtti. 

Cevap alamadıklarını belirten Savaş, “205 bin bölüme ruhsat gibi belge verdiler ve onu legalize ettiler. 22 yıl iktidar olan hükümetin hiç mi suçu yok? Bakın, yazılan yazıya bile cevap alamıyorsunuz. O zaman iptal edelim demokrasiyi, seçimleri filan... Bir AK Parti olsun, atalım gitsin” ifadelerine yer verdi.

Savaş, Hatay için yazılan yazılara, o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı olan ve şimdi İstanbul için AKP tarafından aday gösterilen Murat Kurum tarafından cevapsız bırakıldığını belirtti.

Savaş, Hatay için yazılan yazılara, o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı olan ve şimdi İstanbul için AKP tarafından aday gösterilen Murat Kurum tarafından cevapsız bırakıldığını belirtti.

Lütfü Savaş, AKP İstanbul adyı Murat Kurum hakkında 'Keşke şu an İstanbul’a belediye başkanı olmaya çalışan Murat Kurum da bu kadar çalışsaydı. Hiçbir şey yapmadı! Cevap bile vermedi bize. Seçilmiş belediye başkanının muhatap alınmayışı hiç sorgulanmıyor. Muhatap almayan Kurum, cevap versin' sözleriyle isyan etti.

"Hatay’da sadece beş yıllığına merkezde ruhsat vermişim. Ama Hatay’ın her yeri yıkıldı. Dört ilçe bize ait, 11’i iktidara. Benden başka çalışan yok depremden beri."

"Hatay’da sadece beş yıllığına merkezde ruhsat vermişim. Ama Hatay’ın her yeri yıkıldı. Dört ilçe bize ait, 11’i iktidara. Benden başka çalışan yok depremden beri."

İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Savaş, depremde bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği Rönesans ile bir alakası olmadığının altını çizdi. 2010'da ruhsatı verildiğini söyleyen Savaş, kendisinin yalnızca 5 yıl merkezde ruhsat verdiğini belirtti. 

Deprem 110 saniye sürdü. Dört fay kırıldığı için dikey ve yatay dalga geldi. Burada; bir, deprem yönetmeliği sorgulanmalı. İki, teknik adamı olmayan belediyeye ruhsat hakkı veriyorsunuz. Hatay’da sadece beş yıllığına merkezde ruhsat vermişim. Ama Hatay’ın her yeri yıkıldı. Dört ilçe bize ait, 11’i iktidara. Benden başka çalışan yok depremden beri...'

Röportajın devamına buradan ulaşabilirsiniz.

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