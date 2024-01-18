Hatay'ın Tartışmalı Adayı Lütfü Savaş: Murat Kurum Çalışmalarımıza Cevap Bile Vermedi

İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Savaş, depremde bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği Rönesans ile bir alakası olmadığının altını çizdi. 2010'da ruhsatı verildiğini söyleyen Savaş, kendisinin yalnızca 5 yıl merkezde ruhsat verdiğini belirtti.

“Deprem 110 saniye sürdü. Dört fay kırıldığı için dikey ve yatay dalga geldi. Burada; bir, deprem yönetmeliği sorgulanmalı. İki, teknik adamı olmayan belediyeye ruhsat hakkı veriyorsunuz. Hatay’da sadece beş yıllığına merkezde ruhsat vermişim. Ama Hatay’ın her yeri yıkıldı. Dört ilçe bize ait, 11’i iktidara. Benden başka çalışan yok depremden beri...'