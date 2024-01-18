Hatay'ın Tartışmalı Adayı Lütfü Savaş: Murat Kurum Çalışmalarımıza Cevap Bile Vermedi
Hatay'ın Tartışmalı Adayı Lütfü Savaş: Murat Kurum Çalışmalarımıza Cevap Bile Vermedi
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/46-mahalle-r...
Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı tepkilerin odağında. Lütfü Savaş, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın konuğu olarak hakkındaki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Savaş, 'Murat Kurum bize cevap bile vermedi. Çalışmalarımıza dönmediler! 22 yıllık iktidarın hiç mi suçu yok?' dedi.
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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'dan aday gösterilmesi tepkilerin odağında.
Habertürk canlı yayınına katılan CHP'li Başkan Lütfü Savaş, "Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı." dedi.
Lütfü Savaş son olarak Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Savaş, "22 yıllık hükümetin hiç mi suçu yok?" dedi.
Savaş, Hatay için yazılan yazılara, o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı olan ve şimdi İstanbul için AKP tarafından aday gösterilen Murat Kurum tarafından cevapsız bırakıldığını belirtti.
"Hatay’da sadece beş yıllığına merkezde ruhsat vermişim. Ama Hatay’ın her yeri yıkıldı. Dört ilçe bize ait, 11’i iktidara. Benden başka çalışan yok depremden beri."
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