Resmi Gazete Duyurdu: Yılda 2 Bin Yabancıya Ücretsiz Sağlık Hizmeti Verilebilecek
Resmi Gazete Duyurdu: Yılda 2 Bin Yabancıya Ücretsiz Sağlık Hizmeti Verilebilecek
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Dışişleri'nin Türkiye'ye getireceği yabancı hastalara ücretsiz sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz verilebilecek.
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Kararda bu hastaların sayısının yılda 2 binle sınırlandırıldığı yer aldı.
Cumhurbaşkanı kararıyla, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye gelen yılda en fazla 2 bin yabancı hastaya sağlık hizmeti, ilaçlar, tıbbi cihaz, ortez-protez ve taburcu sonrası kullanacağı ilaçları ücretsiz verilebilecek.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın metni şöyle:
"Kamu Kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4736 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir."
Cumhurbaşkanı kararının ek kısmında ise 2 bin yabancı hastanın tedavi ve tıbbi cihaz-malzeme ihtiyaçlarının 4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. bendinden muaf tutulacağı belirtiliyor.
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İşte o karar:
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