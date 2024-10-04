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Hasan Can Kaya Tahmin Etti! Ünlülerin Ünlü Olmadan Önceki Mesleklerini Tahmin Edebilecek misiniz?

Hasan Can Kaya Tahmin Etti! Ünlülerin Ünlü Olmadan Önceki Mesleklerini Tahmin Edebilecek misiniz?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 17:47

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Ekranların sevilen komedyeni Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Bu defa, Kaya’ya ünlülerin ünlü olmadan önce hangi meslekleri yaptığını sizler için sorduk.

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Demet Akalın’dan Acun Ilıcalı’ya kadar pek çok ünlü ismin geçmişini tahmin eden Kaya, insan sarraflığı konusundaki becerisini bir kez daha gösterdi.

Demet Akalın’dan Acun Ilıcalı’ya kadar pek çok ünlü ismin geçmişini tahmin eden Kaya, insan sarraflığı konusundaki becerisini bir kez daha gösterdi.

Peki, siz ünlülerin eski mesleklerini tahmin edebilecek misiniz? Haydi yorumlara!

Peki, siz ünlülerin eski mesleklerini tahmin edebilecek misiniz? Haydi yorumlara!

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