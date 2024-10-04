Hasan Can Kaya Tahmin Etti! Ünlülerin Ünlü Olmadan Önceki Mesleklerini Tahmin Edebilecek misiniz?

Ekranların sevilen komedyeni Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Bu defa, Kaya’ya ünlülerin ünlü olmadan önce hangi meslekleri yaptığını sizler için sorduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Akalın’dan Acun Ilıcalı’ya kadar pek çok ünlü ismin geçmişini tahmin eden Kaya, insan sarraflığı konusundaki becerisini bir kez daha gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, siz ünlülerin eski mesleklerini tahmin edebilecek misiniz? Haydi yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın