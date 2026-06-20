Hasan Arda Kaşıkçı'dan Montella'ya Çok Sert Sözler: "Hepimizden Daha Türk Olmuşsun"

Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı sert sözlerle hedef aldı.

Montella'nın son dönemdeki açıklamalarını değerlendiren Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı:

“Montella bize Türklük öğretiyor. Dün gelmiş bugün bize Türklük anlatıyor. 'Ben' diyor, 'bu yoğun eleştiri yapanlardan daha Türk'üm' diyor. Hocam hiç şüphe yok. Senin etrafındaki Türkler sana ne kadar Türklük satıyorsa sen onlardan daha fazla Türk'sün. Çünkü senin etrafında hamaset var, sen hepsinden daha hamasetbilir olmuşsun. Senin etrafında iş bilmeme var, sen hepsinden daha iş bilmez olmuşsun. Senin etrafında yalancı bahaneler var, senin etrafında bitmek tükenmeyen bahaneler var, sen hepsinden daha fazla bahane üretir olmuşsun. Senin etrafında adamcılık, kıyakçılık, torpil var, sen hepsinden daha adamcı, daha kıyakçı, daha torpilci olmuşsun. Sen aklında aslında haklısın, sen hepimizden daha Türk olmuşsun. Sen zaten hepimizden daha Türk değilken daha iyi hocaydın. Senin hepimizden daha Türk olman senin hocalığını bitirmiş.”