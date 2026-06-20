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Hasan Arda Kaşıkçı'dan Montella'ya Çok Sert Sözler: "Hepimizden Daha Türk Olmuşsun"

etiket Hasan Arda Kaşıkçı'dan Montella'ya Çok Sert Sözler: "Hepimizden Daha Türk Olmuşsun"

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 10:07
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Türkiye'nin Dünya Kupası'na gol atamadan veda etmesi sonrası eleştiriler sürüyor. Turnuvayı 47. sırada tamamlayan A Milli Takım'ın performansını değerlendiren yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, teknik direktör Montella'ya sert sözlerle yüklendi.

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Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atamadan elenmesi ve turnuvayı 47. sırada tamamlaması sonrası eleştiriler art arda gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atamadan elenmesi ve turnuvayı 47. sırada tamamlaması sonrası eleştiriler art arda gelmeye devam ediyor.

Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı sert sözlerle hedef aldı.

Montella'nın son dönemdeki açıklamalarını değerlendiren Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı:

“Montella bize Türklük öğretiyor. Dün gelmiş bugün bize Türklük anlatıyor. 'Ben' diyor, 'bu yoğun eleştiri yapanlardan daha Türk'üm' diyor. Hocam hiç şüphe yok. Senin etrafındaki Türkler sana ne kadar Türklük satıyorsa sen onlardan daha fazla Türk'sün. Çünkü senin etrafında hamaset var, sen hepsinden daha hamasetbilir olmuşsun. Senin etrafında iş bilmeme var, sen hepsinden daha iş bilmez olmuşsun. Senin etrafında yalancı bahaneler var, senin etrafında bitmek tükenmeyen bahaneler var, sen hepsinden daha fazla bahane üretir olmuşsun. Senin etrafında adamcılık, kıyakçılık, torpil var, sen hepsinden daha adamcı, daha kıyakçı, daha torpilci olmuşsun. Sen aklında aslında haklısın, sen hepimizden daha Türk olmuşsun. Sen zaten hepimizden daha Türk değilken daha iyi hocaydın. Senin hepimizden daha Türk olman senin hocalığını bitirmiş.”

Hasan Arda Kaşıkçı'nın Montella eleştirisini buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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