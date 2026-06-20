Hasan Arda Kaşıkçı'dan Montella'ya Çok Sert Sözler: "Hepimizden Daha Türk Olmuşsun"
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Türkiye'nin Dünya Kupası'na gol atamadan veda etmesi sonrası eleştiriler sürüyor. Turnuvayı 47. sırada tamamlayan A Milli Takım'ın performansını değerlendiren yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, teknik direktör Montella'ya sert sözlerle yüklendi.
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Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atamadan elenmesi ve turnuvayı 47. sırada tamamlaması sonrası eleştiriler art arda gelmeye devam ediyor.
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Hasan Arda Kaşıkçı'nın Montella eleştirisini buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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