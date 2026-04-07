Hakemlikten Atıldı, Fenomenliğe Başladı: Elif Karaarslan Instagram Abonelik Sistemiyle Zengin Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2026 - 11:06

Futbol hakemliğinden atıldıktan sonra rotasını sosyal medya fenomenliğine çeviren Elif Karaarslan, kısa sürede ulaştığı abone sayısı ve elde ettiği gelirle sosyal medyada gündem oldu. İnternet dünyasında yakaladığı popülariteyle ve Instagram’daki ücretli abone sayısı ile dikkat çeken Karaarslan’ın, her ay 2 milyon TL’den fazla para kazandığına dair iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Türk futbolunun alt liglerinde görev aldığı dönemden bu yana tanınan Elif Karaarslan, hakemlikten atılmasının ardından başladığı yeni yolculuğunda adeta zengin oldu.

Bir federasyon yetkilisi ile arasında yaşandığı ilişki sonrasında hakemlikten kovulan Elif Karaarslan sosyal medya fenomeni oldu. Elif Karaarslan, Instagram sayesinde adeta servet değerinde bir kazanç sağlamaya başladı. Sosyal medyadaki stratejisini abonelik sistemi üzerine kuran Karaarslan’ın, kısa bir süre içerisinde on binlerce kişiden oluşan sadık bir takipçi kitlesine ulaştığı gözlemlendi.

Özellikle Instagram platformu üzerinden sunduğu "özel içerikler" için ücretli üyelik sistemini devreye sokan Karaarslan’ın, halihazırda 23 binin üzerinde aboneye sahip olduğu ifade ediliyor.

Dijital dünyadaki bu hızlı yükselişin ekonomik yansıması ise dudak uçuklatacak cinsten. Her bir takipçisinden yaklaşık 2 dolar civarında bir abonelik ücreti aldığı belirtilen eski hakemin, vergi ve kesintiler hariç tutulmadan hesaplandığında aylık toplam gelirinin 2.2 milyon TL bandına kadar tırmandığı öne sürülüyor.

Kariyerindeki bu radikal dönüşüm öncesinde tamamen futbol odaklı bir hayat süren 9 Temmuz 2000 doğumlu Elif Karaarslan, profesyonel spor hayatına ilk olarak futbolcu olarak adım atmıştı.

Farklı takımların formasını giyerek yeşil sahalarda ter döken Karaarslan, daha sonra kariyerini hakemlik yönünde şekillendirmiş ve çeşitli liglerde düdük çalmıştı. Bugün gelinen noktada Karaarslan kariyerini bambaşka bir boyuta taşımış durumda.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
