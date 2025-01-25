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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 17:01

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 18.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anker’in yeni nesil kablosuz kulaklığı P40i, hem şık tasarımı hem de etkileyici ses kalitesiyle dikkat çekiyor. Uzun pil ömrü ve konforlu kullanım özellikleriyle günün her anında size eşlik edecek. Bu harika ürünü indirimde yakalamak için acele edin!

Bir solukta bitirilecek kitaplar listemiz, kitap kurtlarına özel seçkiler sunuyor. Edebiyat dünyasının en sürükleyici eserlerini bulabileceğiniz bu içerikte, her biri sizi kendi hikâye evrenine çekecek eserler yer alıyor. İşte, başlamadan bitirmeye niyetleneceğiniz kitaplar burada!

Haftanın en çok satanlarıyla karşınızdayız! Spor ayakkabıdan kahve setine kadar geniş bir yelpazede yer alan bu ürünler, kaliteleri ve cazip fiyatlarıyla öne çıkıyor. Hemen göz atarak, ihtiyacınız olan ürünleri keşfedin.

5 farklı fonksiyonla hem kurutma hem şekillendirme sunan bu cihaz, kuaför kalitesini evinize getiriyor. Ürünün özelliklerini inceleyerek gününüzün stilini kolayca yaratabilirsiniz. Sizin için inceledik.

25 Ocak itibariyle Şok marketlerinde kurutmalı çamaşır makinesi satışa çıkıyor. Yıkama ve kurutma bir arada sunularak zamandan tasarruf sağlayan bu makine, kullanış kolaylığıyla dikkat çekiyor. Detayları kaçırmamak için hemen kataloğu inceleyin.

Mutfak meraklılarına özel çok avantajlı bir kampanya var! Karaca’dan Fissler’a kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, sadece iki gün boyunca indirimde. Mutfak şöleninizi tamamlayacak bu ürünlere göz atmayı unutmayın.

A101, 23 Ocak itibariyle 3 tekerlekli elektrikli moped satışına başlıyor. Hem çevreci hem pratik olan bu moped, şehir içi ulaşımınızı keyfe dönüştürecek. Sınırlı stoklarla sunulacak bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Bu haftanın çok satan elektronik ürünleri arasında her evin ihtiyacı olan cihazlar var. Black+Decker şarjlı el süpürgesi ve Xiaomi dijital termometre gibi ürünler, kullanışlılıkları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Çok satanları keşfetmek için tıklayın.

Hayatınıza kolaylık katacak 12 ürünle karşınızdayız. Günlük yaşamınızda işinizi kolaylaştıracak bu ürünler, kaliteleriyle paranızın karşılığını veriyor. Detaylar için hemen içeriği inceleyin.

24 Ocak itibariyle BIM’de şarjlı dikey süpürge satışa sunuluyor. Bu pratik süpürge, kablosuz yapısıyla temizlik işlerinizi çok daha kolay hale getirecek. Detaylar ve fiyat bilgisi için kataloğu incelemeyi unutmayın.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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