Günün Fırsatı: Anker P40i Kablosuz Bluetooth Kulaklık İndirimde!

Bu üründe bile bir kötü yan bulmuşlar. O kadar iyi ki, 15 binlik kulaklıklarla yarışır. Muhteşem bir ortam dinleme deneyimi sunuyor, çok tuhaf; etrafımda konuşan herkes sanki radyodan ses gelir gibi geliyor. Birçok özellik var. iPhone kullanıcısıyım ve Soundcore uygulaması da çok iyi çalışıyor. Uygulamada birçok ayar var. Uygulamayı yüklemeden deneyenler muhtemelen kötü not yazmış. Amazon ve Anker'e teşekkürler, adamlar harika bir iş çıkarmış.