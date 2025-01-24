Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
Günün Fırsatı: Anker P40i Kablosuz Bluetooth Kulaklık İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Anker P40i Kablosuz Bluetooth Kulaklık İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.01.2025 - 17:35

Bütçenizi zorlamadan fiyat performans bir kablosuz kulaklık arıyorsanız Amazon'da günün fırsatları arasında yer alan Anker Soundcare P40i modelini tercih edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak ve özelliklerine göz atmak isterseniz sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 24.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dış gürültüyü algılayarak çevrenize uygun bir gürültü engelleme seviyesini otomatik olarak ayarlayan Adaptif ANC özelliğiyle öne çıkıyor.

Dış gürültüyü algılayarak çevrenize uygun bir gürültü engelleme seviyesini otomatik olarak ayarlayan Adaptif ANC özelliğiyle öne çıkıyor.

Soundcore P40i Kablosuz Kulaklık, hem şarj kutusu hem de bir telefon standı olarak kullanıma uygun bir şekilde tasarlanmış.

Soundcore P40i Kablosuz Kulaklık, hem şarj kutusu hem de bir telefon standı olarak kullanıma uygun bir şekilde tasarlanmış.

Özellikleri:

Özellikleri:

  • Kişiselleştirebilir Ortam: Beş seviye ve üç farklı mod ile gürültü engellemeyi kişiselleştirerek kendinize özgü ses kontrolünü sağlayabilirsiniz.

  • Uzun ve Güçlü Pil Ömrü: Tek bir şarjla 12 saat, kılıfla birlikte ise toplamda 60 saate kadar kullanabilirsiniz.

  • Yüksek Konuşma Kalitesi: 6 adet mikrofonu ve bir AI algoritması ile sağlıklı bir iletişim kurmanıza yardımcı olacak bu ürün; ister telefonda, ister görüntülü sohbet sırasında sesinizi net bir şekilde iletiyor.

  • 2 Ses Modu: Adımların sesini ve daha fazlasını vurgulayarak etkileyici oyun deneyimi sunan Oyun Modu ve 3D ses efektleri ile film izleme deneyimini yaşatan Film Modu 

  • Dayanıklılık: IPX5 su geçirmezlik derecesi ile kulaklıklığı su sıçramalarına karşı etkili bir şekilde koruyor.

  • Uygulama Kontrolü: Soundcore uygulaması aracılığıyla dokunmatik kontrollerinizi kişiselleştirebilir, EQ özelliklerini dinlediğiniz müzik tarzlarına göre ayarlayabilirsiniz.

  • Uyumluluk: Android 6 ve üzeri - iOS - Windows

  • Bluetooth: Bluetooth 5.3

  • Azami Dış Gürültü: 45dB

  • Kullanım Mesafesi: 10 metre

  • Hızlı Şarj Süresi: 10 dakika şarj ile 5 saat kullanım

  • Çoklu Bağlantı Özelliği: Bilgisayar ve telefon arasında kolayca geçiş yapabilme

Kullanıcı Yorumları:

Kullanıcı Yorumları:

  • Bu üründe bile bir kötü yan bulmuşlar. O kadar iyi ki, 15 binlik kulaklıklarla yarışır. Muhteşem bir ortam dinleme deneyimi sunuyor, çok tuhaf; etrafımda konuşan herkes sanki radyodan ses gelir gibi geliyor. Birçok özellik var. iPhone kullanıcısıyım ve Soundcore uygulaması da çok iyi çalışıyor. Uygulamada birçok ayar var. Uygulamayı yüklemeden deneyenler muhtemelen kötü not yazmış. Amazon ve Anker'e teşekkürler, adamlar harika bir iş çıkarmış.

  • Uzun zamandır kulaklık arayışındaydım. Öneri videolarının birinde karşıma çıktı ve ilgimi çekti. Tasarımı da çok şık ve sade. Bütçem için biraz fazlaydı ama kalitesi, kulakta duruşu ve özellikleri bakımından parasını hak edebilen bir ürün. Kullanmayı çok seviyorum. En son elime ulaştığı 4 Ocak'ta şarj etmeme rağmen bugün bile pili azalmadı, kullanmaya devam ediyorum.

  • 1 haftalık yorum: Kulaklık çok iyi, kusursuza yakın. İndirimde aldım.

İndirim bitmeden sepetinize eklemek veya incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimde yer alan ürünlerin tamamı burada.

Amazon Prime üyesi olmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın