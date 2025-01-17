BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 24 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 24 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
24 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL
Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
Bebek Güvenlik Ürünleri 24,50 TL
Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın