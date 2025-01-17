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BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 24 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 24 Ocak 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.01.2025 - 10:50

24 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

  • Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

  • Buzdolabı 11.990 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL

Pirge Bloklu Bıçak Seti 1.990 TL

  • Pirge Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL

  • Pirge Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL

  • Pirge Şef Bıçak Seti 699 TL

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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL

  • Pirantech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

  • Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

  • LG 65' Smart 4K Ultra HD Google Tv 34.999 TL

  • Kumtel Care Mi Diş Duşu 999 TL

  • Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 329 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

  • Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık 399 TL

  • Tws Gaming Kulaklık 419 TL

  • Gaming Mouse Pad 199 TL

  • Gaming Mouse 279 TL

  • Gaming Klavye 329 TL

  • Gece Lambası 49 TL

  • Mercusys Menzil Genişletici 599 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL

  • Modanisa Şal 129 TL

  • Modanisa Kadın Tunik 249 TL

  • Modanisa Kadın Pantolon 249 TL

  • Casilli Termal Tayt 159 TL

  • Erkek Polar Gömlek 279 TL

  • Softy Tv Battaniye 389 TL

  • Erkek Pijama Takımı 319 TL

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL

  • Polar Şal 99 TL

  • Bebek Flanel Yastık Kılıfı 39 TL

  • Bebek Flanel Çarşaf 129 TL

  • Bebek Odası Paspası 259 TL

  • Bebek Tül Perde 259 TL

  • Bebek Body 59 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

  • Tefal Servis Seti 5'li 279 TL

  • Emsan Karnıyarık Tenceresi 799 TL

  • Emsan Tava 449 TL

  • Kristal Tencere Çeşitleri 1200 ml 42,50 TL

  • Bıçak Çeşitleri 109 TL

  • Paşabahçe Rosery Pasta Tabağı 55 TL

  • Paşabahçe Rosery Sürahi 1180 cc 149 TL

  • Paşabahçe Rosery Su Bardağı 3'lü 149 TL

  • Paşabahçe Rosery Kupa 2'li 199

  • Paşabahçe Rosery Çay Bardağı 6'lı 189 TL

  • Benante Cam Kesme Tablası 129 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 109 TL

  • Glass in love Çiçek Desenli Borosilikat Kupa 179 TL

  • Pataes Dilimleyici 22,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 22,50 TL

  • Cam Çay Kaşığı 6'lı 24,50 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 85 TL

Bebek Güvenlik Ürünleri 24,50 TL

Bebek Güvenlik Ürünleri 24,50 TL

  • Silikon Emzik 69 TL

  • Silver Biberon 199 TL

  • Gece & Gündüz Biberon 149 TL

  • Full Silikon Emzik 34,50 TL

  • Emzik Kutusu 34,50 TL

  • Wee Cam Biberon Seti 149 TL

  • Antikolik Akıtmaz Bardak 99 TL

  • Pipetli Bardak 119 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL

  • Konak Tarağı 59,50 TL

  • Su Geçirmez Kilitli Çanta 19,50 TL

  • Süt Saklama Poşeti 34,50 TL

  • Meyve Süzgeci 55 TL

  • Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL

  • Kullan-At Önlük 39,50 TL

Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL

Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL

  • Pilsan Oyuncak Yol Seti 379 TL

  • Puzzle 179 TL

  • İnsan Anatomisi Maketi 299 TL

  • Mekanik Uçan Ejderha 549 TL

  • Küvette Bebek 139 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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