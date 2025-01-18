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Para Harcadığınıza Değecek 12 Kullanışlı Ürün

etiket Para Harcadığınıza Değecek 12 Kullanışlı Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.01.2025 - 17:31

Her kuruşuna değecek ürünler burada! Hem hayatınızı kolaylaştıracak hem de uzun süre keyifle kullanacağınız 12 harika ürünü sizler için derledik. Bu ürünler, verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar verecek!

Bu içerik 17.01.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Diversey Taskı Clonet Extra Kireç Çözücü ve Banyo Temizleyicisi 750ml

1. Diversey Taskı Clonet Extra Kireç Çözücü ve Banyo Temizleyicisi 750ml

Duşakabinlerdeki kireç ve sabun kalıntılarına savaş açan Diversey Taski Clonet Extra, banyonuza hak ettiği parlaklığı geri kazandırıyor. Yoğun formülüyle en inatçı lekeleri bile kolayca temizleyen bu ürün, banyonuzda tertemiz bir atmosfer yaratır. Diversey Taski ile duş alırken bile hijyen hissini doyasıya yaşayacaksınız!

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2. Maehsab - İnce Şişe Spatulası

2. Maehsab - İnce Şişe Spatulası

Şişe diplerinde kalan son damlaları değerlendirmek artık çok kolay! Bu pratik spatula, kozmetik ürünlerden soslara kadar her şeyin israf olmasını engeller. Son damlasına kadar hak ettiğiniz her ürünü kullanmanın keyfini yaşayın.

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3. Webake - Silikon Porsiyonluk Buz Kalıbı

3. Webake - Silikon Porsiyonluk Buz Kalıbı

Çorbalar ve sulu yemekler artık porsiyon porsiyon saklanıyor! Webake silikon buz kalıbı, yemeklerinizi zahmetsizce dondurmanızı ve gerektiğinde kolayca çözmenizi sağlar. Hem zamandan tasarruf edin hem de mutfağınızda düzen yaratın.

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4. Orret Home - Termos ve Şişe Temizleyici Fırça

4. Orret Home - Termos ve Şişe Temizleyici Fırça

Dar ağızlı termos ve biberonları temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Orret Home'un ergonomik fırçası, ulaşılması zor alanlardaki kalıntıları saniyeler içinde temizler. Pratik, etkili ve hijyenik bir temizlik için vazgeçilmez bir yardımcı.

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5. Ugreen - Alüminyum Laptop Standı

5. Ugreen - Alüminyum Laptop Standı

Bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda ortadan kaldırmanın en şık ve pratik yolu Ugreen Laptop Standı! Sağlam alüminyum yapısıyla hem düzen sağlıyor hem de masanızın daha profesyonel görünmesini sağlıyor. Ugreen stand ile iş alanınızı minimalist bir düzene kavuşturun.

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6. Rocketbook - Akıllı Not Defteri

6. Rocketbook - Akıllı Not Defteri

Rocketbook, yazıp silinebilen sayfalarıyla defter dünyasına teknoloji katıyor! Defterinizde aldığınız notları mobil uygulama ile kolayca tarayıp dijital ortama aktarabilirsiniz. Çevre dostu ve pratik Rocketbook, üretkenliği artırmanın yenilikçi bir yolu.

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7. Zwilling Fresh & Save - Vakumlu Saklama Sistemi

7. Zwilling Fresh & Save - Vakumlu Saklama Sistemi

Zwilling Fresh & Save, yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmanın en modern çözümü! Vakumlu saklama sistemiyle hem dolapta yerden tasarruf sağlıyor hem de yemeklerinizi güvenle saklıyor. Mutfakta pratikliği sevenler için mükemmel bir seçim.

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8. Suresunl Bardak Tutucu ile 2 Paket Araba Koltuğu Gap Dolgu Organizatör

8. Suresunl Bardak Tutucu ile 2 Paket Araba Koltuğu Gap Dolgu Organizatör

Arabanızdaki o boşluklar artık değerleniyor! Telefon, cüzdan, su şişesi gibi eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklayan bu organizatör, sürüş keyfinizi artırıyor. Hem kullanışlı hem de şık bir çözümle dağınıklığa son.

Hepsiburada

9. Anadolu Saray - Pratik Yorgan Kılıfı ve Çarşaf Tutucu Set

9. Anadolu Saray - Pratik Yorgan Kılıfı ve Çarşaf Tutucu Set

Çarşafların yerinden kayması artık tarih oluyor! Bu çarşaf tutucu set, yatak düzeninizi sağlam tutarken sinir bozucu kayma sorununu tamamen ortadan kaldırır. Anadolu Saray'ın bu pratik çözümüyle yatağınız her zaman düzenli ve şık görünecek.

Hepsiburada

10. Decisive - Sakal Kesme Önlüğü

10. Decisive - Sakal Kesme Önlüğü

Tıraş sonrası etrafa saçılan kıllar sorun olmaktan çıkıyor! Decisive Sakal Önlüğü, kılları düşmeden toplayarak hem temizliği kolaylaştırır hem de zamandan tasarruf sağlar. Temiz ve düzenli bir banyo için tıraş sonrası vazgeçilmez.

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11. Polham - Isıya Dayanıklı Kaydırmaz Silikon Nihale

11. Polham - Isıya Dayanıklı Kaydırmaz Silikon Nihale

Polham Silikon Nihale, hem şık tasarımı hem de işlevselliğiyle mutfağınıza renk katıyor. Tencerelerinizi güvenle koyabileceğiniz bu kaydırmaz altlık, ısıya dayanıklı yapısıyla uzun ömürlüdür. Görünüşü kadar sağlamlığıyla da dikkat çeken bir mutfak yardımcısı!

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12. Mulberry - Giyilebilir TV Battaniyesi

12. Mulberry - Giyilebilir TV Battaniyesi

Soğuk kış günlerinde sıcacık bir çözüm: Mulberry Giyilebilir TV Battaniyesi! Kapüşonlu tasarımıyla hem konforlu hem de pratik bir kullanım sunar. Film izlerken ya da kitap okurken sizi sıcak tutacak bu battaniyeye bayılacaksınız.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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