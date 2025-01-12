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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 14:06

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Yves Rocher Saç ve Vücut Spreyi - Egzotik Vanilya (100 ml)

1. Yves Rocher Saç ve Vücut Spreyi - Egzotik Vanilya (100 ml)

Cennetten bir esinti isteyenler buraya! Tropikal vanilyanın baş döndüren kokusuyla gün boyunca ferahlık hissi yaşayın. Çantanızdan eksik olmayacak Yves Rocher Saç ve Vücut Spreyi, hafif formülüyle saçınıza ve teninize yaz tatili etkisi yaratıyor. 🌴✨

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2. Kiko Milano Göz Kalemi - Lasting Precision Automatic Eyeliner & Kajal 14 Shimmering Dark Taupe

2. Kiko Milano Göz Kalemi - Lasting Precision Automatic Eyeliner & Kajal 14 Shimmering Dark Taupe

Bakışlarınızla büyülemek ister misiniz? Kiko Milano’nun uzun süre kalıcı ve göz alıcı Taupe rengi Lasting Precision Otomatik Eyeliner'ı, gece-gündüz fark etmeksizin makyajınıza ışıltı katıyor. Hem pratik kullanımı hem de mükemmel pigmentasyonu ile her kadının makyaj çantasına lazım! 💫👁️

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3. La Roche-Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Serum (30 ml)

3. La Roche-Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Serum (30 ml)

Cildinizdeki ton eşitsizliklerine son vermek için formüle edilen La Roche-Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Serum, dermatologların bir numaralı tercihi. Nazik dokusuyla hassas ciltlerde bile etkili ve leke görünümünü azaltmaya birebir! Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için favoriniz olmaya aday. 💧🌟

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4. VITAYES Instant Ageback Anında Etkili Yüz Germe Kremi (15 ml)

4. VITAYES Instant Ageback Anında Etkili Yüz Germe Kremi (15 ml)

Dakikalar içinde daha sıkı bir cilt mi? Vitayes Instant Ageback, göz altı torbalarına ve kırışıklıklara savaş açıyor. Küçük kutusunda dev etkiler saklayan bu krem, gençlik ışıltınızı geri getirecek! ⏳✨

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5. Remington İyonik Saç Kurutma Makinesi (D3198)

5. Remington İyonik Saç Kurutma Makinesi (D3198)

Saç kurutma rutininizi bir üst seviyeye taşıyan Remington D3198, iyon teknolojisiyle saçları elektriklenmeden kurutuyor. 2200W gücü ve difüzör başlığıyla profesyonel kuaför etkisini evinize getiriyor. Üstelik Amazon'a özel bu model tam bir fiyat-performans yıldızı! 💨👩‍🦳

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6. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Şampuanı - Le Bain (250 ml)

6. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Şampuanı - Le Bain (250 ml)

Saçlarda cam gibi parlaklık etkisi için Kerastase Elixir Ultime tam da ihtiyacınız olan şey! Zengin içerikleriyle saçı derinlemesine beslerken ipeksi bir dokunuş kazandırıyor. Lüks bakımın keyfini çıkarmak isteyenler için birebir. 💎💆‍♀️

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7. MAC XIMAL Silky Matte Lipstick - Taupe

7. MAC XIMAL Silky Matte Lipstick - Taupe

Hafif mat, yoğun renk, ve kadife yumuşaklığında bir dudak! MAC XIMAL serisi, her cilt tonuna uyum sağlayan Taupe rengiyle makyajınızın yıldızı olacak. Bir rujda hem nemlendirme hem de çarpıcı renk arayanlar için mükemmel seçim. 💄💋

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8. Urban Care No.2 Bond Plex Restore Repair Şampuan (350 ml)

8. Urban Care No.2 Bond Plex Restore Repair Şampuan (350 ml)

Yıpranmış saçlarınızı eski sağlığına kavuşturan Urban Care Bond Plex, sülfatsız formülüyle hassas saçlara tam koruma sağlıyor. Onarıcı etkisiyle saçlarınızın kırılmasını önlerken yumuşacık bir doku bırakıyor. Saç bakımında devrim yaratmaya hazır olun! 🧴🌱

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9. Kiperin %100 Saf ve Doğal Hidrolize Kolajen (500 gr)

9. Kiperin %100 Saf ve Doğal Hidrolize Kolajen (500 gr)

Güzellik içeriden başlar! Kiperin’in biyoaktif peptitleriyle cilt elastikiyetinizi artırın, saç ve tırnaklarınızı güçlendirin. Günlük beslenme rutininize eklemek için sağlıklı ve pratik bir tercih. 🌟🍵

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10. Philips Saç Düzleştirici Tarak (BHH885/00)

10. Philips Saç Düzleştirici Tarak (BHH885/00)

Saç düzleştirmenin kolay ve hızlı yolu! Philips’in bu düzleştirici tarağı, yoğun günlerin kurtarıcısı olacak. Düz ve parlak saçlar için tek bir geçiş yeterli! 💇‍♀️⚡

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11. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

11. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

İkonik Black Honey geri döndü! Hafif yapısı ve cilde doğal bir şekilde uyum sağlayan rengiyle her makyaj çantasının vazgeçilmezi. Günlük makyajda dudaklara sofistike bir dokunuş eklemek için birebir. 🍯💋

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12. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti - 7'si 1 Arada

12. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti - 7'si 1 Arada

Her erkeğin banyosunda yer alması gereken bir bakım seti! Philips MG3720, saç ve sakal şekillendirmede çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Kolay kullanımı ve şık tasarımıyla pratik bir stil yaratmak artık çok kolay! ✂️

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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