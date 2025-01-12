Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 12.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Yves Rocher Saç ve Vücut Spreyi - Egzotik Vanilya (100 ml)
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2. Kiko Milano Göz Kalemi - Lasting Precision Automatic Eyeliner & Kajal 14 Shimmering Dark Taupe
3. La Roche-Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Serum (30 ml)
4. VITAYES Instant Ageback Anında Etkili Yüz Germe Kremi (15 ml)
5. Remington İyonik Saç Kurutma Makinesi (D3198)
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6. Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Şampuanı - Le Bain (250 ml)
7. MAC XIMAL Silky Matte Lipstick - Taupe
8. Urban Care No.2 Bond Plex Restore Repair Şampuan (350 ml)
9. Kiperin %100 Saf ve Doğal Hidrolize Kolajen (500 gr)
10. Philips Saç Düzleştirici Tarak (BHH885/00)
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11. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey
12. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti - 7'si 1 Arada
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