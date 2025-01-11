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İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.01.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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11 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209 TL
onedio.com

  • Doğuş / Balküpü Toz Şeker Çeşitleri 5 Kg 185 TL

  • Öncü Biber Salçası Çeşitleri 900 gr 119 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 95 TL

  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı 89 TL

  • Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 6'lı 59 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 219 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr 69 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 69 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 69 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 69 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1 Litre 129 TL

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 350 ml 79 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 79 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 119 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 135 TL

Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 135 TL
onedio.com

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 265 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 199 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 119 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 29 TL

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 21,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 49,50 TL

  • Omega 3 Yumurta 6'lı 33 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 49,50 TL

  • Torku Tahin Helvası Çeşitleri 500 gr 89 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;
onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

16 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 29.999 TL

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 29.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 40' FHD Smart Tv 6.999 TL

  • Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 4.999 TL

  • Sandisk 480 GB SSD 1.199 TL

  • Sandisk 240 GB SSD 749 TL

  • Telefon Tutucu 99 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 66 L 5.499 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 66 L 5.499 TL
onedio.com

  • SEG Kurutma Makinesi 13.999 TL

  • Arzum Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi 1.999 TL

  • Sinbo Fonksiyonlu El Blender Seti 1.099 TL

  • Flavel Cam Çay Makinesi 1.199 TL

  • Flavel FLV 190 Stick 2 in 1 Dik Süpürge 1.099 TL

  • Kiwi Buz Başlıklı IPL Tüy Alma Cihazı 2.199 TL

  • Kiwi Ayak Masaj Aleti 799 TL

  • Pierre Cardin Saç Maşası 499 TL

  • Gold Master Saç ve Sakal Şekillendirme Makinesi 439 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Revolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 46.990 TL

Revolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 46.990 TL
onedio.com
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JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 9.999 TL

JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 9.999 TL
onedio.com

  • JWIN Çantalı Keman 1.999 TL

  • JWIN Tabureli Dijital Bateri Seti 5.999 TL

  • JWIN 61 Tuşlu Org 799 TL

Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 449 TL

Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 449 TL
onedio.com

  • Manuel Doğrayıcı 129 TL

  • Limon Sıkacağı 27,50 TL

  • 3'lü Saklama Kabı Seti 55 TL 

  • Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 229 TL

  • Makas 2'li 79 TL

  • Meyve ve Sebze Bıçağı 4'lü 69 TL

  • Cam Pipet 6'lı 25 TL

  • LAV Desenli Bardak 30 TL

5 Çekmeceli Bebek Beşiği 3.990 TL

5 Çekmeceli Bebek Beşiği 3.990 TL
onedio.com

  • Bamboo Bebek Yatağı 60x120 cm 899 TL

  • Katlanır Küvet 429 TL

  • Katlanır Su Kovası 159 TL

  • Katlanır Sele 189 TL

  • Katlanır Maşrapa 39 TL

  • Baskılı Desenli Bebek Taburesi 79 TL

  • Lazımlık 359 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 169 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın. 

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17 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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👇
onedio.com

Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL

Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
onedio.com

  • Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

  • Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL

  • Kumtel Elektrikli Duvar Tipi PTC Isıtıcı 2.490 TL

  • Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 9.300 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 9.300 TL
onedio.com

  • İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 8.050 TL

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Led Yüz Maskesi 1.890 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL
onedio.com

  • Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

  • Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL,

  • Vücut ve Yüz Liposuction Masaj Cihazı 1.690 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.290 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.290 TL
onedio.com

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.575 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.995 TL

  • Casper VIA X30 Plus Cep Telefonu 6.990 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.490 TL

  • Arzum Çubuk Blender 890 TL

  • Philps OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 599 TL

  • Philips Süpürge 5.795 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.499 TL

  • Philips Su Isıtıcı 499 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Fisher Price Tak Çıkar 2 Puzzle 1 Arada 79 TL

Fisher Price Tak Çıkar 2 Puzzle 1 Arada 79 TL
onedio.com

  • Fisher Price İp Geçirme Oyunu 79 TL

  • Fisher Price Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı 89 TL

  • Fisher Price İlk Kitaplarım 69 TL

  • Fisher Price Eğitici Köpekçik 999 TL

  • DIYTOY İlk 100 Sözcük 99 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İlk Arabam 399 TL

İlk Arabam 399 TL
onedio.com

  • Pufu Açılır Çocuk Koltuğu 799 TL

  • Hareketli Kitaplar 39 TL

  • Benim Hayvan Dostlarım Kitapları 32,50 TL

BabyCo Ana Kucağı 799 TL

BabyCo Ana Kucağı 799 TL
onedio.com

  • Mama Sandalyesi 479 TL

  • Aktivite Minderi 319 TL

  • Bebek Alt Açma Organizeri 109 TL

  • Bebek Nevresim Seti 199 TL

  • Bebek Kırlent 59 TL

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Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 949 TL

Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 949 TL
onedio.com

  • Chef's Derin Tencere 379 TL

  • Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 219 TL

  • Glass in love Amber Borosilikat Sürahi 1400 cc 349 TL

  • Glass in love Amber Çay / Kahve Seti 449 TL

  • Glass in love Amber Ayaklı Meyve Kasesi 259 TL

  • LAV Saklama Kabı 175 cc 59 TL

  • LAV Saklama Kabı 700 cc 89 TL

  • Köşegen Raf 159 TL

  • Melamin Tepsi 99 TL

  • Pelüş Sıcak Su Torbası 169 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 19,50 TL

  • Beyaz Kraft Hediyelik Çanta 25 TL

Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL

Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL
onedio.com

  • Katlanabilir Su Kovası 169 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL

  • Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 59 TL

  • Oioi Silikon Mama Önlüğü 219 TL

  • Oioi Mama Kaşığı 2'li 89 TL

  • Oioi Basics Kase 229 TL

  • Oioi Silikon Diş Kaşıyıcı 69 TL

  • Oioi Porsiyon Mama Tabağı 399 TL

  • Oioi Nam Nam Mama Kaşığı 99 TL

  • Wee Mama Kaşığı Seti 3'lü 59 TL

  • Çocuk Alıştırma Klozeti 399 TL

  • Melamin Mama Tabağı 109 TL

  • Desenli Çocuk Çerezlik 49 TL

  • Mama / Süt Kabı 4'lü 45 TL

  • Süt Şişesi 1000 cc 39,50 TL

  • Bebek Elbise Askısı 6'lı 49 TL

ŞOK 11 - 18 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Oto bakım ürünleri

Oto bakım ürünleri
onedio.com

  • Araç İçi Süpürge 299 TL, 

  • 5 litre Oto Cam Suyu 89,95 TL, 

  • Hugel Akü 12V 60A 2.190 TL, 

  • Kompresör 499 TL, 

  • Expert Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, 

  • 4 parça Oto Paspas 349 TL,

  • Kapı Yanı Basamak 199 TL,

  • S-Link TruePods TWS IPX4 Bluetooth 5.3 Kulaklık 599 TL, 

  • Kablosuz Kulaklıklı Transmitter 199 TL, 

  • Oto Cam Sileceği 49,95 TL, 

  • Direksiyon Kılıfı 119 TL, 

  • Direksiyon Tepsisi 119 TL, 

  • Bagaj Filesi 249 TL, 

  • Bel Desteği 79,95 TL, 

  • Araç Çakmak Şarjı 149 TL,

  • Motosiklet Telefon Tutucu Deri Fermuarlı 199 TL,

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL, 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu Fonksiyonlu 99,95 TL,

  • Vantuz Telefon Tutucu 99,95 TL, 

  • Asonic FM Transmitter 179 TL, 

  • Hytech Hızlı Ev Şarj Adaptörü 299 TL, 

  • Araç İçi Düzenliyici 119 TL, 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL,

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL,

  • Araç Çöp Kovası 69,95 TL, 

  • Fosforlu Numaratör 29,95 TL, 

  • 2'li Kör Nokta Aynası 29,95 TL, 

  • Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL, 

  • ABS Büyük Boy Valiz 849 TL, 

  • ABS Orta Boy Valiz 749 TL,

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 3x60 adet Komili Islak Mendil 49 TL, 

  • 50 ml Nivea Cellular Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi 125 TL, 

  • 350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 70 TL,

  • 1,4 litre Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 160TL,

  • 325 gram Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı 89 TL

Günün fırsatları burada

Beyaz eşya ve elektronik

Beyaz eşya ve elektronik
onedio.com

Beyaz eşya seçenekleri burada

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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