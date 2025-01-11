İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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11 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209 TL
Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 135 TL
10 TL üstü alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
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Çok Al Az Öde
16 Ocak 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 29.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 66 L 5.499 TL
Revolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 46.990 TL
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JWIN 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 9.999 TL
Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 449 TL
5 Çekmeceli Bebek Beşiği 3.990 TL
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17 Ocak 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 9.300 TL
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Led Yüz Maskesi 1.890 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.290 TL
Fisher Price Tak Çıkar 2 Puzzle 1 Arada 79 TL
İlk Arabam 399 TL
BabyCo Ana Kucağı 799 TL
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Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı 949 TL
Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL
ŞOK 11 - 18 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Oto bakım ürünleri
Beyaz eşya ve elektronik
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