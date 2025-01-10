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11 - 17 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 11 - 17 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.01.2025 - 16:39

11 Ocak 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 Ocak 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 209 TL

  • Doğuş / Balküpü Toz Şeker Çeşitleri 5 Kg 185 TL

  • Öncü Biber Salçası Çeşitleri 900 gr 119 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 95 TL

  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı 89 TL

  • Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 6'lı 59 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 219 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr 69 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 69 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 69 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 69 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1 Litre 129 TL

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 350 ml 79 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 79 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 119 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 135 TL

Şampiyon / Akşeker Dondurulmuş Dilimli Kuzu Kokoreç 200 gr 135 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 265 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 199 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 119 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 29 TL

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 21,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 49,50 TL

  • Omega 3 Yumurta 6'lı 33 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 49,50 TL

  • Torku Tahin Helvası Çeşitleri 500 gr 89 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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