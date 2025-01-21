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Sadece İki Gün! Karaca'dan Fissler'e "Mutfağın Yıldızları"nda Dev Fırsat Ürünleri!

etiket Sadece İki Gün! Karaca'dan Fissler'e "Mutfağın Yıldızları"nda Dev Fırsat Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 15:06

Tefal, Karaca, Fissler, Emsan, Porland, Schafer ve daha bir çok markada özel indirimler sizi bekliyor. Sadece iki gün sürecek bu indirim fırsatında mutfaktaki eksiklerinizi tamamlamanın tam zamanı!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 21.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tefal Ürünlerinde Sepette %20'ye Varan İndirim

Tefal Ürünlerinde Sepette %20'ye Varan İndirim

Soyma bıçağından rondoya tüm Tefal ürünlerinde sepette %20'ye varan indirim sizi bekliyor.

Tefal Ürünlerinde Sepette %20'ye Varan İndirim

Hepsiburada

Schafer Ürünlerinde Sepette Net %20 İndirim

Schafer Ürünlerinde Sepette Net %20 İndirim

Uyku setinden cam termosa, tüm Schafer ürünlerinde sepette net %20 indirim sizi bekliyor.

Schafer Ürünlerinde Sepette Net %20 İndirim

Hepsiburada

Fissler Ürünlerinde Sepette %15 İndirim

Fissler Ürünlerinde Sepette %15 İndirim

Düdüklü denince Fissler!

İndirim de varken değerlendirilmesi gerekenlerden...

Fissler Ürünlerinde Sepette %15 İndirim

Hepsiburada

Keramika Ürünlerinde Sepette %30'a Varan İndirim

Keramika Ürünlerinde Sepette %30'a Varan İndirim

Birbirinden farklı desenler ile herkesin kendi zevkine uygun bir takım bulabileceği Keramika'da %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın.

Keramika Ürünlerinde Sepette %30'a Varan İndirim

Hepsiburada

Nespresso Essenza Mini D30 Red Kahve Makinesi Özel Fiyatı İle Burada!

Nespresso Essenza Mini D30 Red Kahve Makinesi Özel Fiyatı İle Burada!

Kompakt boyutu ile çok beğenilen Nespresso Essenza Mini mutfaklarda az yer kaplar ve kolay temizlenir.

Fiyatı 6499 TL.

Nespresso Essenza Mini D30 Red Kahve Makinesi

'En ucuz Nespresso makinesi olsa da kahve yapma kalitesi olarak diğerlerinden eksiği yok. Su ve atık kapsül kapasitesi diğerlerine göre küçük fakat 2 kişi yeterli.'

Hepsiburada
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Porland Ürünlerinde Sepette %25'e Varan İndirim!

Porland Ürünlerinde Sepette %25'e Varan İndirim!

Porland kalitesini indirimden almanın tam zamanı!

Porland Ürünlerinde Sepette %25'e Varan İndirim!

Hepsiburada

Grundig Yarı Otomatik Süt Köpürtücülü Espresso Makinesi Özel Fiyatı İle Satışta!

Grundig Yarı Otomatik Süt Köpürtücülü Espresso Makinesi Özel Fiyatı İle Satışta!

'Eski bir barista olarak ürünü baya başarılı buldum. Malzeme kalitesi iyi seviyede ve kahve yapımında zaman+lezzet olarak ciddi derecede başarılı .'

Fiyatı 4399 TL.

Grundig Yarı Otomatik Süt Köpürtücülü Espresso Makinesi Özel Fiyatı İle Satışta!

'Piyasadaki uygun fiyatlı en iyi makine olabilir, Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum ve çok memnunum, kullanıp öğrendikçe daha da iyi sonuçlar alıyorsunuz.'

Hepsiburada

Karaca Sofra ve Mutfak Ürünlerinde Kırmızı Etiket Fırsatı

Karaca Sofra ve Mutfak Ürünlerinde Kırmızı Etiket Fırsatı

Karaca marka ürünlerde eşsiz fırsatlar sizi bekliyor.

Eksikleri tamamlamanın tam zamanı!

Karaca Sofra ve Mutfak Ürünlerinde Kırmızı Etiket Fırsatı

Hepsiburada

Emsan Ürünlerinde Sepette %50'ye Varan İndirim!

Emsan Ürünlerinde Sepette %50'ye Varan İndirim!

Emsan marka ürünlerde fiyatlar yarı yarıya!

Emsan Ürünlerinde Sepette %50'ye Varan İndirim!

Hepsiburada

Mom's Green Ürünlerinde İkincisi Sadece 1 TL!

Mom's Green Ürünlerinde İkincisi Sadece 1 TL!

Doğal ve bitkisel içeriğe önem verenler buraya.

Bu fırsat kaçmaz!

Mom's Green Ürünlerinde İkincisi Sadece 1 TL!

Hepsiburada
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Tems 4 Etkili Bulaşık Makinesi Kapsül Deterjanı İndirimde!

Tems 4 Etkili Bulaşık Makinesi Kapsül Deterjanı İndirimde!

Yerli malı, uygun fiyatlı Tems bulaşık makinesi kapsüllerini denemenin şimdi tam zamanı!

İndirimli fiyatı 248 TL.

Tems 4 Etkili Bulaşık Makinesi Kapsül Deterjanı İndirimde!

'Yerli malı çok kaliteli bulaşıklar pırıl pırıl herkese tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada

Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi İndirimde!

Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi İndirimde!

Kahvenizi uzun süre sıcak tutan çok kullanışlı bir kahve makinesi.

Fiyatı şu anda 1599 TL.

Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi

'Kahveyi sıcak çıkarıyor ılık değil hoşuma gitti.'

Hepsiburada

Acar Home Ürünlerinde Sepette %15 İndirim!

Acar Home Ürünlerinde Sepette %15 İndirim!

Tencere setinden fincan takımına tüm ürünlerde %15 indirim fırsatı sizi bekliyor.

Acar Home Ürünlerinde Sepette %15 İndirim!

Hepsiburada

Roll-Up Pişirme Kağıtlarında Sepette %10 Net İndirim

Roll-Up Pişirme Kağıtlarında Sepette %10 Net İndirim

Stok yapmanın tam zamanı!

Roll-Up Pişirme Kağıtlarında Sepette %10 Net İndirim

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Komili Ayçiçek Yağı (2 Litre) 159 TL!

Komili Ayçiçek Yağı (2 Litre) 159 TL!

Stok yapmanın tam zamanı!

Komili Ayçiçek Yağı (2 Litre) 159 TL!

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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