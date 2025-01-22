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ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 25 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 25 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
22.01.2025 - 13:46

ŞOK 25 Ocak ile 1 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Ocak ile 1 Şubat 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Cumartesi fırsatları

Cumartesi fırsatları

  • Jakarlı Koltuk Örtüsü 199 TL, 

  • Klimalı Yastık 199 TL ve Silikon Micro Yastık 99,95 TL,

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL, 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL, 

  • Sinbo Abajur 179 TL, 

  • 3 Katlı Işıklı Raf 549 TL, 

  • 2'li Sensörlü Işık 189 TL,

  • 3'lü Ledolet Ampul 79,95 TL,

  • Sevimli Hayvanlar 49,95 TL, 

  • Monster Jip Açık Kasa 169 TL, 

  • Sevimli Kız/Erkek Gitarlı Figür 49,95 TL, 

  • Luvlie Şık Elbiseli Bebekler 199 TL,

  • Kuaför Seti 499 TL,

  • Metal Spor Araçlar 89,95 TL, 

  • Oyuncak Karavan Seti 249 TL, 

  • Uçak Evim 349 TL, 

  • Askeri Uçak 349 TL,

  • Melisa Makyaj Masası Kartela 199 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında; 

  • 500 ml Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 90 TL, 

  • 4x75 gram Superfresh Ton Balığı 119 TL, 

  • 75 gram Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve 75 TL, 

  • 750 ml Cif Power&Shine Sprey Banyo/Mutfak 65 TL,

  • 3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 70 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Beyaz eşya

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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