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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 07:27

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 21.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bu hafta, soğuk kış günlerinde sıcacık yemeklerinizi her yere taşımanıza olanak sağlayacak yemek termoslarından, saçlarınızı hızlıca kurutup şekillendirmenizi sağlayacak ısı pompalı kurutma makinelerine kadar birçok popüler ürün, büyük indirimlerle satışta; avantajları kaçırmadan içeriğe göz atın!

Göz alıcı görüntü kalitesiyle öne çıkan TCL 50 inç 4K UHD LED Google TV, bu hafta kaçırılmayacak bir fırsatla indirime girdi; en sevdiğiniz dizi ve filmleri dev ekranda izleme keyfini yaşamak için bu fırsatı kaçırmayın!

Eylül ayında macera tutkunlarını heyecanlandıracak A101 fırsatıyla, uygun fiyatlı e-çekme karavanlar satışta! Hem doğada özgürce seyahat etme imkanı hem de kamp tutkunları için cazip bir seçenek sunuluyor; indirimli fiyatlarıyla bu fırsatı kaçırmayın!

Moda dünyasının ikonik markası Versace'de, bu hafta %30’a varan indirimlerle lüks şıklığa ulaşmak mümkün; seçili ürünlerdeki bu büyük indirim fırsatlarını değerlendirmek için hemen içeriğe göz atın ve gardırobunuza stil katın!

Evinizin hijyenini profesyonel bir seviyeye taşımak için ideal olan Karcher buharlı temizlik makineleri, Şok marketlerinde büyük indirimlerle satışa sunuluyor; bu teknolojik temizlik yardımcısıyla yaşam alanlarınızı tertemiz tutmak için fırsatı kaçırmayın!

Outdoor aktivitelerde konforu ve dayanıklılığı bir araya getiren Jack Wolfskin Dromoventure Athletic Low ayakkabılar, çok satanlar listesindeki yerini korurken büyük bir indirimle satışta; doğa yürüyüşlerinde tarz ve rahatlık arayanlar için bu fırsatı kaçırmayın!

Ev temizliğinde devrim yaratacak cam temizleme robotu, bu hafta BİM'e geliyor! Pürüzsüz yüzeylerde mükemmel sonuçlar elde etmek için kaçırılmayacak bu teknoloji harikası ürüne indirimli fiyatıyla sahip olabilirsiniz!

Mükemmel kahve deneyimi sunan Philips tam otomatik espresso makinesi ve pratik kullanımıyla hayat kurtaran Kiwi kırışık giderici, bu hafta küçük ev aletlerinde büyük fırsatlarla satışta; bu iki ürünle sabahlarınıza enerji katmak için indirimleri kaçırmayın!

Göz alıcı stilinizi tamamlayacak Miu Miu ve Ray-Ban güneş gözlükleri, sepette %40’a varan büyük indirimlerle satışta; ikonik markaların bu şık modellerini daha uygun fiyata almak için hemen fırsatları değerlendirin!

Cildinizde fark yaratacak Kiehl's ürünleri, lansmana özel indirimlerle satışa sunuluyor! Kalitesini deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bu fırsat, cilt bakım rutinine lüks bir dokunuş eklemek isteyenler için ideal.

Ev içi güvenlik kameralarından e-kitap okuyucularına kadar, bu hafta teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek birçok elektronik ürün büyük indirimlerle satışa sunuluyor; güvenliği artırmak ya da okuma keyfinizi yeni bir seviyeye taşımak için hemen fırsatları değerlendirin!

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